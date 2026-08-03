Teljesen átírhatják a kötelező szombati munkanapot a magyaroknak: váratlan javaslat érkezett

Átfogó javaslatcsomagot dolgozott ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a gazdaság működőképességének megőrzése és az energiaválság kezelése érdekében. A dokumentumot az érdekképviselet el is juttatta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek - tudósított a 24.hu.

A kamara többek között azt kezdeményezi a tárcavezetőnél, hogy helyezze át az augusztus 8-i munkanapot. A hatályos szabályozás értelmében most szombaton azért kellene dolgozni, mert augusztus 20-a csütörtökre esik, így a négynapos hosszú hétvége miatt augusztus 8-án kellene ledolgozni a pénteki napot. Az érdekképviselet azonban megfontolásra ajánlja a munkanap-áthelyezés elhalasztását egy szeptemberi szombatra - tudósított a Világgazdaság.

A szervezet a jelenlegi kormányzati intézkedéseket is figyelembe véve számos ágazatközi javaslatot tart kiemelten fontosnak. Ezek közé tartozik egy országos energia-veszélyhelyzeti protokoll bevezetése, a kritikus ágazatok korlátozási sorrendjének rögzítése, valamint egy gyors kompenzációs alap létrehozása. Szorgalmazzák továbbá az energetikai rugalmassági piac fejlesztését, a regionális import- és hálózati együttműködés erősítését, az energiaközösségek jogszabályi támogatását a fogyasztás optimalizálása érdekében, illetve az ipari nagyfogyasztókra vonatkozó kötelező adatszolgáltatás elrendelését veszélyhelyzet idején. Az MKIK a részletes javaslatcsomagot már hivatalosan is eljuttatta Kapitány István miniszternek.