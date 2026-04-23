2026. április 23. csütörtök Béla
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Duolingo streaming alkalmazás gombjai, körülvéve a Szótár, a Szókincs, a Facebook és más alkalmazásokkal egy iPhone képernyőjén.
Tech

Elképesztő újdonságot jelentett be a Duolingo: ez innentől már nem csak játék - irány a nyelvvizsga!

Pénzcentrum
2026. április 23. 19:23

Ingyenes, B2-es szintű tananyagokkal bővíti kínálatát a Duolingo. A felhasználók így mostantól akár a középfokú nyelvvizsgához vagy egy állásinterjúhoz szükséges, magabiztos nyelvtudást is elsajátíthatják a platformon - írja a TechChrunch.

Már elérhetők az új, haladó szintű kurzusok a Duolingora az Android- és iOS-alkalmazásokban, valamint a webes felületen egyaránt. A népszerű nyelvtanuló program korábban csak az alapvető kommunikációs készségekre fókuszált, és ingyenes leckéket csupán A2-es és B1-es szintig kínált. A mostani fejlesztés már a stabilabb, összetettebb nyelvtudást célozza meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A B2-es szintű ismeretek nagyban javítják az olvasott és a hallott szöveg értését. A tanulók ennek köszönhetően felkészültebben indulhatnak neki egy külföldi tanulmányútnak. Emellett külső fordítóprogramok használata nélkül is képesek lesznek megérteni az idegen nyelvű híreket, könyveket vagy éppen a filmek párbeszédeit.

A tartalombővítés mögött a felhasználói bázis további növelésének szándéka állhat. A vállalat legfrissebb adatai szerint a napi aktív felhasználók száma elérte az 52,7 milliót. Ez 30 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A mutató jóval meghaladja az előfizetők számát, hiszen jelenleg 12,2 millióan rendelkeznek valamilyen prémium előfizetéssel. A kedvező statisztikák ellenére a cég részvényárfolyama a közelmúltban némileg visszaesett. Ennek oka, hogy az előrejelzések szerint a jövőben a növekedés ütemének enyhe lassulására lehet számítani.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:43
19:32
19:23
19:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 23.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
2026. április 23.
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
2026. április 23.
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
NAPTÁR
Tovább
2026. április 23. csütörtök
Béla
17. hét
Április 23.
A könyv és a szerzői jogok világnapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
2
2 hónapja
Gyanús csomagok lepik el az országot: ezt csináld, ha te is kaptál
3
4 hete
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
4
2 napja
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
5
2 hete
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betétlekötés
látra szóló pénzünket lekötjük magasabb kamat elérése érdekében, a lekötési idő alatt pénzünk igénybe vétele kamatvesztéssel jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 19:02
Szabályosan menekülnek külföldre már a magyar idősek is? Sokan már ide utaltatják a nyugdíjukat
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 18:04
Kvíz: Jól ismered William Shakespeare műveit? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!
Agrárszektor  |  2026. április 23. 19:31
Veszélyes időjárás jön a hétvégén: erre mindenkinek fel kell készülnie