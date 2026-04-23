Magyar Péter a Facebookon jelezte, hogy pénteken újabb minisztereket mutat majd be, köztük az oktatási tárca várományosát.
Elképesztő újdonságot jelentett be a Duolingo: ez innentől már nem csak játék - irány a nyelvvizsga!
Ingyenes, B2-es szintű tananyagokkal bővíti kínálatát a Duolingo. A felhasználók így mostantól akár a középfokú nyelvvizsgához vagy egy állásinterjúhoz szükséges, magabiztos nyelvtudást is elsajátíthatják a platformon - írja a TechChrunch.
Már elérhetők az új, haladó szintű kurzusok a Duolingora az Android- és iOS-alkalmazásokban, valamint a webes felületen egyaránt. A népszerű nyelvtanuló program korábban csak az alapvető kommunikációs készségekre fókuszált, és ingyenes leckéket csupán A2-es és B1-es szintig kínált. A mostani fejlesztés már a stabilabb, összetettebb nyelvtudást célozza meg.
A B2-es szintű ismeretek nagyban javítják az olvasott és a hallott szöveg értését. A tanulók ennek köszönhetően felkészültebben indulhatnak neki egy külföldi tanulmányútnak. Emellett külső fordítóprogramok használata nélkül is képesek lesznek megérteni az idegen nyelvű híreket, könyveket vagy éppen a filmek párbeszédeit.
A tartalombővítés mögött a felhasználói bázis további növelésének szándéka állhat. A vállalat legfrissebb adatai szerint a napi aktív felhasználók száma elérte az 52,7 milliót. Ez 30 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
A mutató jóval meghaladja az előfizetők számát, hiszen jelenleg 12,2 millióan rendelkeznek valamilyen prémium előfizetéssel. A kedvező statisztikák ellenére a cég részvényárfolyama a közelmúltban némileg visszaesett. Ennek oka, hogy az előrejelzések szerint a jövőben a növekedés ütemének enyhe lassulására lehet számítani.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.