A makói üzemben gyártástechnológus, ipari villanyszerelő, valamint gépészeti és villamosipari felügyelő munkakörökbe várják a jelentkezőket.
Kiderült a teljes igazság a magyar fizikai munkások béréről: hiába az emelés, tömegek elégedetlenek a borítékkal
Az idei első negyedévben 2390 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére – derül ki a egy közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó elemzésből. Ez a szint 6,2 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában tapasztalt 2250 forintos értéket. A felsőbb bérkategóriákban ugyanakkor ennél dinamikusabb növekedés zajlott: az RSM Hungary adatai alapján a középvezetők körében 8,9 százalékos bérnövekedés volt tapasztalható 2025 első negyedévéhez képest.
A földrajzi bontás azt mutatja, hogy az átlagos fizikai órabér 2026 első hónapjaira immár minden régióban átlépte a 2000 forintos küszöböt, jellemzően a 2200-2600 forintos sávban mozogva. Lefelé Észak-Magyarország (2020 Ft) és a Dél-Dunántúl (2110 Ft) átlagai térnek el kissé, ugyanakkor Közép-Magyarországon és a fővárosban ez az érték már elérte a 3200 forintot is.
A várakozásoknak megfelelően az év elején tovább lassult a bérnövekedés üteme: míg egy éve ilyenkor 9,1 százalékos emelkedést mutattunk ki a fizikai dolgozók körében, ez mostanra 6,2 százalékra csökkent. Bár az alacsony infláció mellett ez még mindig 4 százalék feletti reálbérnövekedést jelent, a korábbi nagyobb emelésekhez szokott munkavállalók 64 százaléka elégedetlen ezzel mértékkel. Ennek ellenére a gazdaság szignifikáns élénkülése előtt nem várható, hogy a munkáltatók ennél dinamikusabb bérfejlesztést tudnának finanszírozni.
– mondta Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója.
Középvezetők és bértranszparencia
Az RSM Hungary ezzel egy időben több mint 60 hazai vállalat mintegy ezer középvezetőjének a béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében a béremelkedés mértéke 2026 első negyedévében átlagosan 8,9 százalék volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva.
Az előző évekkel ellentétben - amikor a jelentősen magasabb inflációs környezetben a cégek többsége igyekezett az árindexet év közbeni béremelésekkel is lekövetni – jelenleg inkább az jellemző, hogy a cégek csupán éves szinten, jellemzően az év elején korrigálják a béreket.
Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési üzletágának vezetője hozzátette: „Az év elejétől immár nem csak a nemzetközi vállalatok, de a hazai nagy- és középvállalatok körében is kiemelt figyelmet kap a küszöbön álló bértranszparencia-elvárásoknak való megfelelés. Ez a bérsávok áttekintését, rendezését, illetve az azonos feladatkörben dolgozók körében a nemek között fennálló esetleges bérdifferenciák rendezését is magával hozza. Számos cégnél az idei bérkorrekciókba már ezeket az elemeket is beépíthették, ami kisebb egyszeri lökést adhatott a növekedési ütemnek.”
A vállalat azzal indokolja a németországi leépítést, hogy költségcsökkentést kell véghezvinni, de a termékkínálat is szűkebb lesz.
Kész rémálom lett az álláskeresés Magyarországon: elképesztő, mennyi időbe telik most új munkát találni
A munkanélküliek száma 219 ezer fő volt, ami mérsékelt, de továbbra is érdemi jelenlétet jelez a munkaerőpiacon.
Kegyetlenül ráfáztak a magyar cégek a külföldi vendégmunkásokra: mostantól kíméletlen módszerrel szűrik ki az alkalmatlanokat
Kritikus ponthoz érkezett a hazai fuvarozási szektor, jönnek a külföldi sofőrök Magyarországra.
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
Egyeseknek több tízezer forinttal is nőhet a nettó bére, a leggazdagabbak viszont új adó bevezetésével szembesülhetnek.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban papíron és online: itt van az új okmány ára, a kiállítás költsége
Hogyan a legegyszerűbb és mennyibe kerül a hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban? Összegyűjtöttük, amit tudni érdemes.
Titkos fegyver a fluktuáció ellen: így tarthatják meg a legjobb dolgozókat a magyar cégek béremelés nélkül
A hosszútávú ösztönzőprogramok Magyarországon továbbra sem elterjedtek széles körben.
Komoly szigorítás jöhet a külföldiek foglalkoztatásában: váratlanul aranyat érhet minden magyar munkavállaló
A romló gazdasági környezet és a növekvő munkanélküliség ellenére egyre élesebb verseny várható a hazai munkavállalókért.
A béreket gazdag juttatási csomag egészíti ki, köztük egy nagy értékű, ingyenes magánegészségügyi csomag.
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
Rettegnek a dolgozók a mesterséges intelligenciától: milliók munkája kerülhet veszélybe, de van a történetben egy óriási csavar
Mennyire tartanak az emberek attól, hogy a mesterséges intelligencia átalakítja a munkaerőpiacot? Sokan úgy érzik, hogy a probléma inkább „globális”, mint személyes.
Végleg kifulladt a magyar gazdaság eddigi motorja: áttörhetetlen falba ütköztünk, kiderült az egyetlen kiút
Bő egy évtizeden át a hazai gazdaság fejlődését a foglalkoztatottak számának drasztikus növelése hajtotta.
Kiderült a fájó igazság: hiába a brutális hajrá, több régiós rivális is csúnyán állva hagyta Magyarországot
A lista azt mutatja, hogy az inflációval korrigált keresetek növekedésében több korábban felzárkózó gazdaság is megelőzte a fejlettebb nyugati államokat.
Busás végkielégítés jár a parlamentből kieső képviselőknek: 12 milliónál is többet kapnak ezek a politikusok
A távozó politikusoknak le kell mondaniuk hivatali juttatásaikról, ugyanakkor háromhavi végkielégítésre jogosultak. Ennek együttes összege eléri a bruttó 1,35 milliárd forintot.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
Miközben Budapesten közel 600 ezer forint az átlagos nettó fizetés, több megyében alig haladja meg a 360 ezret, és egyes ágazatokban még a 200 ezret...
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
Bár az év eleje hagyományosan a bérrendezések időszaka, idén a versenyszféra dolgozóinak kevesebb mint fele (48%) részesült emelésben.
Horvátországban tovább nőttek az idénymunkások bérelvárásai.
A rugalmas és hibrid munkavégzés ma már nem kényelmi kérdés, hanem a munkaerőpiac egyik kulcsa:
Zseniális trükkhöz folyamodott egy magyar álláskereső: 100 ezer forintot fizet, ha intézel neki állást
Szokatlan, de igen ötletes álláskereső hirdetésbe futhattak bele a napokban azok, akik a budapesti Frankel Leó úton sétálgattak.
