Adót csökkentene a Tisza Párt: több pénz maradhat a zsebünkben, már a szakértők is reagáltak

Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter Facebook posztja alapján hamarosan 20 ezer forinttal többet vihetnek haza havonta a minimálbért keresők a Tisza Párt adócsökkentésével. A leendő miniszter azt írta a közösségi média oldalán, hogy mindenki kevesebb adót fizet majd, aki havi bruttó 625 ezer forint alatt keres, az azonban nem derült ki mikortól enyhítenék a terheket.

Az RTL Klub híradójában a hírre több szakértő is reagált. Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök például úgy véli, hogy a személyi jövedelemadó csökkentése előtt elsősorban az állami kiadásokat kellene mérsékelni. Hangsúlyozta: mivel az adócsökkentés bevételkieséssel jár, mielőbb meg kell találni a kieső források ellentételezését, különben fennáll a veszélye annak, hogy az államadósság növekedési üteme nem lassul.

A minimálbér egyelőre havi nettó 214.662 forint, több százezren ennyi fizetést visznek csak haza az országban. Nógrádi József, a Trenkwalder Magyarország kereskedelmi igazgatója szerint az alacsony fizetés leginkább a gyári munkáknál és a szabadföldi agrárfeladatoknál jellemző.

Az új kormány tervei szerint 15 százalék helyett mindössze 9 százalékkal adóztatná meg a minimálbért, „így évente több mint 240 ezer forinttal több maradna a kevesebbet keresők zsebében” - írta Kapitány István. A leendő gazdasági miniszter posztja szerint egyébként mediánbérig jár majd arányosan az adócsökkentés, így például aki havi nettó 332.500 forintot keres, az havi 10 ezer forinttal többet kaphat majd kézhez.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének az elnöke szerint ez egy célzottan a munkavállalókhoz juttatandó összeg lesz, melynek összege, közel húszezer forint havonta érzékelhető lesz már a minimálbér szintjén is nettóban.

Címlapkép: MTI/Illyés Tibor