2026. május 18. hétfő Erik, Alexandra
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2020. október 3.Dolgozók az Iamart Cementlap Manufaktúrában a Csepel Mûvek nyitott gyárak hétvégéjén 2020. október 3-án.MTI/Mónus Márton
HRCENTRUM

Vége a kivételezésnek a fizetéseknél: mindent a feje tetejére állít egy új előírás, amire már most lépniük kell a hazai munkahelyeknek

Pénzcentrum
2026. május 18. 20:02

A vállalatoknak objektív, nemi szempontból semleges kritériumok alapján kell besorolniuk és értékelniük a munkaköröket. Ellenkező esetben súlyos bírságokra és kártérítési perekre számíthatnak. A felkészülést és az átlátható bérstruktúrák kidolgozását már most érdemes megkezdeni a jövőbeli pénzügyi és reputációs kockázatok elkerülése érdekében.

A 2026. június 7-től alkalmazandó uniós irányelv a munkáltatókra nézve kötelező minimumelvárásokat rögzít. A hazai jogba történő átültetés során a magyar szabályozás akár ennél szigorúbb is lehet. Az előírások szerint a cégeknek egy új besorolási rendszert kell kialakítaniuk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ebben az azonos értékű munkát végző munkavállalók egy kategóriába kerülnek, amelyekhez világos és átlátható bérsávokat kell rendelni. Fontos, hogy a díjazás fogalmát széles körben kell értelmezni. Az alapbéren túl minden egyéb juttatást figyelembe kell venni, beleértve a bónuszokat, a túlórapénzt, az utazási támogatásokat és a természetbeni juttatásokat is.

A munkakörök összehasonlítását és értékelését kizárólag objektív, nemi szempontból semleges kritériumok alapján szabad elvégezni. Az uniós iránymutatás szerint négy alapvető tényezőt kell vizsgálni, különösen a kisebb vállalkozásoknál. Ezek a szükséges készségek, a kifejtett erőfeszítés, a felelősség mértéke és a munkafeltételek. A munkáltatónak ezeket a szempontokat az adott pozíció sajátosságai szerint kell súlyoznia. Az értékelési rendszer nem épülhet egyetlen domináns tényezőre. Emellett teljesen ki kell zárnia a szubjektív, a gyakorlatban sokszor torzító vezetői értékítéleteket.

Kapcsolódó cikkeink:

Jól mutatja a nem megfelelően kidolgozott bérrendszer kockázatait a Next ruházati áruházlánc közelmúltbeli esete. A cég ellen több mint 3500 női bolti eladó indított pert, mivel kevesebbet kerestek a férfi raktárosoknál. A bíróság egy részletes szempontrendszer alapján megvizsgálta a fizikai és szellemi megterhelést, a problémamegoldást, az ügyfélszolgálati feladatokat és a munkakörülményeket.

A pontozás alapján a testület kimondta, hogy a két munkakör egyenlő értékű. A diszkriminatív gyakorlat miatt a vállalatot mintegy 13 milliárd forintnak megfelelő elmaradt bér kifizetésére kötelezték. Ez hatalmas pénzügyi és presztízsveszteséget jelentett a cég számára.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ilyen jellegű esetek elkerülése érdekében a vállalatoknak komplex szempontrendszer alapján kell meghatározniuk a munkakörök értékét. Dr. Orosz Adrienn, a LeitnerLaw Ügyvédi Iroda munkajogi szakértője arra figyelmeztet, hogy a cégeknek nem szabad halogatniuk a vállalati kompetenciatérképek elkészítését. Ez az eszköz rögzíti az egyes pozíciókhoz elvárt készségeket, és stabil alapot ad az új, átlátható bérrendszer felépítéséhez. Egy adott kategórián belül természetesen továbbra is megengedettek a bérkülönbségek. Ez azonban kizárólag akkor lehetséges, ha a munkavállaló objektív kritériumok alapján igazolhatóan jobb teljesítményt nyújt, mint a kollégája.

A jövőben a bizonyítási teher a munkáltatókra hárul. Nekik kell dokumentumokkal alátámasztaniuk, hogy az esetleges bérkülönbségek objektíven indokoltak. Ha ez nem sikerül, a diszkriminációt elszenvedő munkavállalók három évre visszamenőleg, felső határ nélküli kártérítést követelhetnek. Emellett a cégek jelentős, elrettentő mértékű hatósági bírságokra is számíthatnak. Éppen ezért elengedhetetlen a szervezeti felépítés és a jelenlegi bérrendszer mielőbbi átvilágítása.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #bírság #európai unió #munka #szabályozás #bérek #bérszakadék #jog #kártérítés #vállalatok #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:15
20:02
19:47
19:33
19:15
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2026.05.18 14:39
A jó munkahely az egészségre is pozitív hatással lehet
Hogyan függ össze a munkáltató cég eredményessége a munkavállalóinak egészségi állapotával, testi-le...
laskainelli  |  2026.05.07 15:40
Fontos kérdések válás előtt
Van az a pont egy párkapcsolatban, amikor már nem a nagy veszekedések uralják az időt, hanem a csend...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
legacykft  |  2026.04.08 14:55
Hiába vagy kiváló szakember, ha nincs valódi hatásod a csoportra
Egyre több olyan szakemberrel találkozunk, akik csoportokkal dolgoznak, legyen szó önismereti folyam...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 18.
Kiderült, hol a legbiztonságosabb élni a világon: óriási meglepetés az élen, a magyar városok nagy pofont kaptak
2026. május 18.
Egyre több a nyerészkedő a budapesti BL-döntő előtt: milliókat kaszálnak, de könnyen ráfázhatnak
2026. május 18.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 18. hétfő
Erik, Alexandra
21. hét
Május 18.
A múzeumok nemzetközi világnapja
Május 18.
Az internet világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?
2
1 hónapja
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
3
1 hónapja
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
4
4 hete
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
5
1 hónapja
Ennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban: ekkora összeget keres a magyar miniszterelnök havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beruházási teljesítményérték
fogalommal jelöljük az épülő, készülő beruházások értékét. A beruházások tartama alatt az érték a már felmerült, s ráfordított költségekből állapítható meg. Önköltség: a legélőbb és legmegfelelőbb valóságos érték. Önköltségen a biztosítók általában a termelési folyamatban lévő vagyontárgyakat biztosítják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 19:00
Kiderült, hol a legbiztonságosabb élni a világon: óriási meglepetés az élen, a magyar városok nagy pofont kaptak
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 18:02
Kvíz: Tudod, hol laknak a leghíresebb műalkotások? Bizonyítsd, hogy profi műkedvelő vagy!
Agrárszektor  |  2026. május 18. 19:34
Eldobott szendvics miatt terjedhet a járvány: bármikor beüthet a baj
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm