Árrésstop se kell, brutális árcsökkentést jelentett be a SPAR: itt az olcsósított termékek listája
Újabb árcsökkentést hajtott végre a SPAR Magyarország a tejtermék-kategóriában: összesen 27 saját márkás termék normál fogyasztói ára mérséklődött. Az intézkedés kizárólag magyar beszállítóktól származó termékeket érint, így a vásárlók még kedvezőbb áron juthatnak hozzá hazai előállítású alapélelmiszerekhez.
"A SPAR célja, hogy az alacsonyabb árakat a megszokott minőség és széles választék megtartása mellett biztosítsa" - írja közleményében az áruházlánc.
A nemrég bevezetett, saját márkás tejtermékeket érintő árcsökkentés maximális mértéke 9,3%. Az új árak több lépcsőben léptek életbe: 2026. március 19-én, 23-án és 26-án jelentek meg az üzletek polcain. A változás az alapvető tejtermékek széles körét érinti, beleértve az ESL és UHT tejeket (11 termék), a túrókat (5 termék), a tejfölöket és farmfölöket (9 termék), valamint a natúr joghurtokat (2 termék).
Az érintett termékek között megtalálhatók hagyományos és laktózmentes változatok is. A kínálatban szereplő tejtermékek hazai gyártóktól - például az Alföldi Tej, a Tolnatej vagy a Sole-Mizo vállalatoktól - érkeznek, így az árcsökkentés a magyar élelmiszeripari szereplőkkel együttműködésben valósult meg.
Példák a jelentős árcsökkentéssel érintett termékekre:
- SPAR HAZAI.SZERETEM tej 1,5%, 1l: -9,3%
- S-BUDGET farmföl 20%, 320 g: -9,3%
- SPAR HAZAI.SZERETEM tej 2,8%, 1l: -9,1%
- SPAR Free From UHT tej 2,8%, 1l: -7,5%
- SPAR zsírszegény tégelyes túró, 250 g: -7%
- S-BUDGET UHT tej 2,8%, 1l: -6,3%
- S-BUDGET félzsíros túró, 500 g: -6%
- S-BUDGET tejföl 20%, 850g: -5,7%
- S-BUDGET tejföl 20%, 175g: -5,3%
- SPAR FREE FROM ESL tej 1,5%, 1l: -5,2%
- SPAR FREE FROM ESL tej 2,8%, 1l: -5%
- SPAR UHT tej 3,5%, 1l: -5%
"A tej és a tejtermékek a SPAR kínálatának kiemelt, stratégiai jelentőségű alapkategóriái közé tartoznak, hiszen a mindennapi fogyasztás szerves részét képezik, és szinte minden háztartás rendszeresen vásárolja őket." - hangsúlyozta az áruházlánc.
