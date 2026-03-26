2026. március 26. csütörtök Emánuel
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Spar logója az egyik magyarországi szupermarketünk, Budapesten, éjszaka. A Spar a kiskereskedők és nagykereskedők franchise-csoportjának nemzetközi csoportja, amely a Spar márkanév alatt működik együtt.
Vásárlás

Árrésstop se kell, brutális árcsökkentést jelentett be a SPAR: itt az olcsósított termékek listája

Pénzcentrum
2026. március 26. 12:04

Újabb árcsökkentést hajtott végre a SPAR Magyarország a tejtermék-kategóriában: összesen 27 saját márkás termék normál fogyasztói ára mérséklődött. Az intézkedés kizárólag magyar beszállítóktól származó termékeket érint, így a vásárlók még kedvezőbb áron juthatnak hozzá hazai előállítású alapélelmiszerekhez.

"A SPAR célja, hogy az alacsonyabb árakat a megszokott minőség és széles választék megtartása mellett biztosítsa" - írja közleményében az áruházlánc.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nemrég bevezetett, saját márkás tejtermékeket érintő árcsökkentés maximális mértéke 9,3%. Az új árak több lépcsőben léptek életbe: 2026. március 19-én, 23-án és 26-án jelentek meg az üzletek polcain. A változás az alapvető tejtermékek széles körét érinti, beleértve az ESL és UHT tejeket (11 termék), a túrókat (5 termék), a tejfölöket és farmfölöket (9 termék), valamint a natúr joghurtokat (2 termék).

Az érintett termékek között megtalálhatók hagyományos és laktózmentes változatok is. A kínálatban szereplő tejtermékek hazai gyártóktól - például az Alföldi Tej, a Tolnatej vagy a Sole-Mizo vállalatoktól - érkeznek, így az árcsökkentés a magyar élelmiszeripari szereplőkkel együttműködésben valósult meg.

Példák a jelentős árcsökkentéssel érintett termékekre:

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

  • SPAR HAZAI.SZERETEM tej 1,5%, 1l: -9,3%
  • S-BUDGET farmföl 20%, 320 g: -9,3%
  • SPAR HAZAI.SZERETEM tej 2,8%, 1l: -9,1%
  • SPAR Free From UHT tej 2,8%, 1l: -7,5%
  • SPAR zsírszegény tégelyes túró, 250 g: -7%
  • S-BUDGET UHT tej 2,8%, 1l: -6,3%
  • S-BUDGET félzsíros túró, 500 g: -6%
  • S-BUDGET tejföl 20%, 850g: -5,7%
  • S-BUDGET tejföl 20%, 175g: -5,3%
  • SPAR FREE FROM ESL tej 1,5%, 1l: -5,2%
  • SPAR FREE FROM ESL tej 2,8%, 1l: -5%
  • SPAR UHT tej 3,5%, 1l: -5%

"A tej és a tejtermékek a SPAR kínálatának kiemelt, stratégiai jelentőségű alapkategóriái közé tartoznak, hiszen a mindennapi fogyasztás szerves részét képezik, és szinte minden háztartás rendszeresen vásárolja őket." - hangsúlyozta az áruházlánc.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #tejtermék #tej #kiskereskedelem #spar #árcsökkenés #spar magyarország #élelmiszerárak #alapélelmiszer #árcsökkentés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
