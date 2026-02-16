2026. február 17. kedd Donát
2025. július 03., Almaty, Kazahsztán: Világító Spar szupermarket felirat, amely a kiskereskedelmi jelenlétet szimbolizálja a városi környezetben.
Gazdaság

Meglepő bejelentés: távozik a holland Spar Holding vezetője - mi történhetett?

Pénzcentrum
2026. február 16. 10:32

A holland Spar Holding operatív igazgatója 2026 tavaszán, több mint egy évtized után távozik pozíciójából. Pim Dirckx döntése értelmében jövő év május elsejével hagyja el a kiskereskedelmi láncot, hogy új szakmai lehetőségek után nézzen.

Az ESM kiskereskedelmi szakportál beszámolója szerint Dirckx összesen több mint 13 évet töltött a Spar Holdingnál különböző vezetői pozíciókban. Az operatív igazgatói tisztséget hat és fél éve tölti be, korábban pedig az üzletfejlesztés és a vállalati akvizíciók területén dolgozott vezető beosztásban.

Munkássága során meghatározó szerepet vállalt a holland Spar üzleti stratégiájának alakításában és a franchise-hálózat fejlesztésében. Vezetése alatt dolgozták ki a partnerek számára készült átfogó szerződéses keretrendszert, továbbá sikeresen megújította a Spar Express üzletek működtetésére vonatkozó együttműködést az EG Grouppal. Dirckx kezdeményezésére nyíltak meg az első belvárosi, kis alapterületű Spar egységek is Hollandiában - közölte a Portfolio.

A vezetőváltásig hátralévő időben az operatív igazgató feladatait megosztva látják el a jelenlegi igazgatósági tagok, mivel a vállalat közleménye szerint az utódlás kérdése még nem dőlt el. Dirckx távozását követően a holland Spar felső vezetését Ruud van Munster vezérigazgató, Tom Bussink pénzügyi igazgató, valamint Chantal de Rijk kereskedelmi igazgató alkotja majd.

A távozó szakember nem fordul el teljesen a kiskereskedelmi ágazattól, ugyanis megőrzi tagságát a Holland Franchise Szövetség igazgatótanácsában, ahol továbbra is aktív szerepet vállal. Dirckx jelezte, hogy a távozása után rövid szünetet tart, majd új üzleti kihívások felé fordul.

Címlapkép: Getty Images
