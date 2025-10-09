2025. október 9. csütörtök Dénes
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Spar élelmiszeráruház bejárata a III. kerületben. MTVA/Bizományosi: Róka Dániel
Vásárlás

Elképesztő újítást jelentett be a SPAR: sok vásárló örülhet, ezeket a boltokat érinti a dolog

Pénzcentrum
2025. október 9. 20:01

A SPAR Magyarország tovább fejleszti hálózatát Magyarországon: újabb áruházait modernizálta - Kőszegen, Esztergomban és Törökszentmiklóson -, összesen csaknem 1,7 milliárd forint beruházással - közölte a vállalat.

„Kőszeg, Esztergom és Törökszentmiklós térsége egyaránt dinamikusan fejlődik, ahol szükség van a korszerű SPAR-áruházakra. A helyiek ráadásul kedvelik a SPAR minőségi termékeit és szolgáltatásait. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezekben a városokban is korszerűsítsük áruházainkat: a megújult üzletek egyszerre biztosítanak minőségi termékeket és kiváló vásárlási élményt” - mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
  • Az esztergomi Damjanich úti üzlet 471,5 millió forintos beruházással újult meg. Az átépítés során kialakított eladótérben hangsúlyosabb szerepet kaptak az önkiszolgáló területek, valamint a frissáru kínálat. A szupermarket központi részén akciós és szezonális termékek kaptak helyet, új színvilág és modern dekoráció kíséretében. Az 895 m²-es eladótérben két hagyományos pénztár és négy önkiszolgáló kassza várja a vásárlókat, a parkolóban 65 férőhely áll rendelkezésre. Az új dizájn és a modern világítási megoldások egyaránt hozzájárulnak a minőségi vásárlói élményhez. Az esztergomi üzlet 18 munkahely megőrzését is jelenti.
  • Köszegen a Rákóczi utcában található, mintegy 640 millió forintos beruházással megújult áruházban a vásárlókat modern eladótér fogadja, amelyet teljesen új berendezésekkel, hűtőbútorokkal, zöldséges állványokkal, pékségbútorokkal és kasszákkal szereltek fel. A bejáratnál zöldség-gyümölcs részleg fogadja a vevőket, majd a csemegepult mellett a pékség és az önkiszolgáló grill kínálata következik. Az 548 m²-es eladótérben két hagyományos pénztár és öt önkiszolgáló kassza segíti a gyorsabb vásárlást. A 54 férőhelyes parkoló és a biciklitárolók kényelmes elérést biztosítanak a környékbeli lakosok számára. A kőszegi áruház 20 embernek biztosít munkát.
  • A törökszentmiklósi, Kossuth úti áruház szintén a legújabb, önkiszolgáló elemeket kiemelő berendezési és design koncepció szerint született újjá, 550,4 millió forintos beruházás keretében. A vásárlók a belépést követően a frissáru területen haladhatnak végig, amelyet a húskészítmény kínálat, valamint a tejtermékek követnek. A központi részen akciós és szezonális áruk kerültek elhelyezésre, a megújult színvilág pedig támogatja az új koncepciót. Az 596 m²-es eladótérben két hagyományos pénztár és négy önkiszolgáló kassza gyorsítja a kiszolgálást. Az 56 férőhelyes parkoló és a biciklitárolók a kényelmes mindennapi vásárlást segítik. Az áruházban 14 munkavállaló dolgozik.

Címlapfotó: Róka Dániel, MTI/MTVA 
#vásárlás #beruházás #áruház #spar #munkahelyteremtés #esztergom #kőszeg #törökszentmiklós

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:47
19:32
19:16
19:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 9.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
2025. október 9.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
2025. október 9.
Rég lesajnált termékkel robbantana sok magyar szállásadó: ez lehet 2025 nagy dobása?
2025. október 9.
Már félmillióba kerül meghalni Magyarországon: rakétáznak az árak, sokkban a gyászolók
2025. október 9.
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2
3 hete
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
3
3 hete
Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?
4
3 hete
Újjáéled a legendás magyar sörmárka: 1949 óta először lehet majd kapni, Budafokon főzik
5
3 hete
A magyar háziasszonyok igazi álomeszközét akciózza a Lidl: ilyet akar mindenki még a tél előtt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartás
az állam pénzügyi gazdálkodása. Részei: központi költségvetés, önkormányzatok költségvetése, elkülönített állami pénzalapok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 19:02
233 éves, legendás budai házat dobtak piacra: Csokonai és Széchényi is járhatott benne
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 17:55
Kvíz: Jártál már Tatabányán? Ezekre a kérdésekre csak egy tősgyökeres helyi tudja a helyes választ
Agrárszektor  |  2025. október 9. 19:33
Tarolnak ezek a magyar növények Európában: megéri termeszteni őket