Elképesztő újítást jelentett be a SPAR: sok vásárló örülhet, ezeket a boltokat érinti a dolog

Az IKEA Magyarország közölte, hogy a megnövekedett rendelések miatt késések várhatók a kiscsomagos házhoz szállításoknál.
A SPAR Magyarország tovább fejleszti hálózatát Magyarországon: újabb áruházait modernizálta - Kőszegen, Esztergomban és Törökszentmiklóson -, összesen csaknem 1,7 milliárd forint beruházással - közölte a vállalat.
„Kőszeg, Esztergom és Törökszentmiklós térsége egyaránt dinamikusan fejlődik, ahol szükség van a korszerű SPAR-áruházakra. A helyiek ráadásul kedvelik a SPAR minőségi termékeit és szolgáltatásait. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezekben a városokban is korszerűsítsük áruházainkat: a megújult üzletek egyszerre biztosítanak minőségi termékeket és kiváló vásárlási élményt” - mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.
- Az esztergomi Damjanich úti üzlet 471,5 millió forintos beruházással újult meg. Az átépítés során kialakított eladótérben hangsúlyosabb szerepet kaptak az önkiszolgáló területek, valamint a frissáru kínálat. A szupermarket központi részén akciós és szezonális termékek kaptak helyet, új színvilág és modern dekoráció kíséretében. Az 895 m²-es eladótérben két hagyományos pénztár és négy önkiszolgáló kassza várja a vásárlókat, a parkolóban 65 férőhely áll rendelkezésre. Az új dizájn és a modern világítási megoldások egyaránt hozzájárulnak a minőségi vásárlói élményhez. Az esztergomi üzlet 18 munkahely megőrzését is jelenti.
- Köszegen a Rákóczi utcában található, mintegy 640 millió forintos beruházással megújult áruházban a vásárlókat modern eladótér fogadja, amelyet teljesen új berendezésekkel, hűtőbútorokkal, zöldséges állványokkal, pékségbútorokkal és kasszákkal szereltek fel. A bejáratnál zöldség-gyümölcs részleg fogadja a vevőket, majd a csemegepult mellett a pékség és az önkiszolgáló grill kínálata következik. Az 548 m²-es eladótérben két hagyományos pénztár és öt önkiszolgáló kassza segíti a gyorsabb vásárlást. A 54 férőhelyes parkoló és a biciklitárolók kényelmes elérést biztosítanak a környékbeli lakosok számára. A kőszegi áruház 20 embernek biztosít munkát.
- A törökszentmiklósi, Kossuth úti áruház szintén a legújabb, önkiszolgáló elemeket kiemelő berendezési és design koncepció szerint született újjá, 550,4 millió forintos beruházás keretében. A vásárlók a belépést követően a frissáru területen haladhatnak végig, amelyet a húskészítmény kínálat, valamint a tejtermékek követnek. A központi részen akciós és szezonális áruk kerültek elhelyezésre, a megújult színvilág pedig támogatja az új koncepciót. Az 596 m²-es eladótérben két hagyományos pénztár és négy önkiszolgáló kassza gyorsítja a kiszolgálást. Az 56 férőhelyes parkoló és a biciklitárolók a kényelmes mindennapi vásárlást segítik. Az áruházban 14 munkavállaló dolgozik.
Magyaros végkifejlet az ország első személyzet nélküli boltjában: annyit loptak, hogy biztonsági őrt kellett felvenni
A lopások miatt fel kellett venni egy biztonsági őrt a szegedi okosboltba.
Egy vezető beosztású nógrádi kormánytisztviselőt értek lopáson a balassagyarmati Lidl önkiszolgáló kasszáinál.
A részletes inflációs adatokból továbbra is jól látszik, hogy a mindennapi vásárlások szintjén még bőven érezni az áremelkedést.
Akciófilmbe illő jelenet játszódott a budapesti Golgota úti piacon - írja közleményében a NAV.
Fokhagymában mutattak ki tiltott és az egészségre rendkívül káros növényvédőszer-származékot.
Az OKSZ továbbra is azt szeretné elérni, hogy törölje el a kormány az árréscsökkentést, annak ugyanis súlyos következményei vannak a kereskedőkre.
Retró megjelenésű konyhai és háztartási kisgépeket akcióz le a Lidl a jövő héttől. A konyhai robotgéptől a turmixon át a kávéfőzőkig mindenből lesz 1973-as dizájnú...
A sikeres tesztidőszak után az év végéig országszerte 139 új készülék áll majd az ügyfelek rendelkezésére.
A magyar inflációs ráta szeptemberben ismét emelkedhetett az előző havi 4,3%-ról a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint.
Jöhet a teljes zárvatartás karácsonykor? Bejelentette a lánc, ezek a Lidl üzletek már biztosan érintettek
A bezárások miatt a vásárlóknak gondosan kell megtervezniük ünnepi bevásárlásaikat.
Nagy halloween-i összecsapás lesz a 41. héten a diszkontokban. Sok tematikus márkatermék versenyez a vásárlókért.
A vállalat megerősítette, hogy a változtatás áruvédelmi célokat szolgál és a lopást is meggátolja.
Tízmillió tojó hiányzik az egész EU-ból, ami a tavaszi madárinfluenza-járvány miatt nincs meg, és ez az árakat is alaposan felverte.
A japán sörgyrában újraindult a termelés a múlt heti kibertámadás okozta leállás után, de a vállalat teljes rendszerének helyreállítása még folyamatban van.
A melegitalporok piaca globálisan és Magyarországon is jelentős növekedést mutat, különösen az ázsiai fogyasztók keresletének köszönhetően.
A tavaszi árrésstop csak átmeneti enyhülést hozott az inflációban, a magyar gazdaság szerkezeti gondjait azonban nem oldotta meg
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
