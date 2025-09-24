Elszállíttatja az Andrássy útról a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek.
Megszólalt a MOHU a kukások sztrájkjáról: tárgyalnának, de nincs kivel, jogellenes a munkabeszüntetés
Kedden kora reggel spontán munkabeszüntetés kezdődött a MOHU Budapest Ecseri úti telephelyén: több száz dolgozó nem vette fel a munkát, előzetes bejelentés és tárgyalófél kijelölése nélkül. A cég vezetése a helyszínen van, és egyeztetésre kész, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a 2025-re érvényes bérmegállapodás miatt a sztrájk jogellenesnek minősül.
A MOHU BUDAPEST egyik telephelyén a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött. A társaság néhány száz munkavállalója az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát - áll a társaság friss közleményében.
Mint írják, a vezetés a helyszínen van, és készen áll a tárgyalásra, de egyelőre nincs kivel, mivel a sztrájkolók egyelőre nem jelöltek ki tárgyaló felet. A MOHU Budapest érdekképviseletei sincsenek a helyszínen, de velük a vállalat már felvette a kapcsolatot.
Közleményükben hangsúlyozzák, hogy a társaságnál van 2025. évi érvényes bérmegállapodás, amit a szakszervezetekkel kötött, így a jelenlegi munkabeszüntetés ellenkezik a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseivel.
A jogellenes munkabeszüntetést semmilyen körülmények között nem tartják megfelelő és célravezető eszköznek, és kérik az ebben részt vevő dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás folyamatossága érdekében. A társaság vezetése készen áll arra, hogy jogszerű keretek között egyeztessenek, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a munkavállalókat képviselő két reprezentatív szakszervezet, a HVDSZ2000 és a BKDSZ jelölje meg a konkrét problémákat és meginduljon a munkavégzés.
