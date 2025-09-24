Váratlan kukássztrájk tört ki Budapesten: ki fogja így elvinni a szemetet?

Szerdán leállt a szemétszállítás Budapesten, miután a hulladékszállítók nem kezdték meg a munkát a főváros három telephelyén. A dolgozók a munkakörülményeikkel és az eszközhiánnyal kapcsolatos problémákat kifogásolják.

A Blikk információi szerint szerda reggel nem indultak el a kukásautók sem az Ecseri úti, sem a másik két fővárosi telephelyről. A lap nem rendelkezik pontos adatokkal arról, hogy a munkabeszüntetés részleges vagy teljes, illetve hány dolgozót érint - közölte a Telex.

A munkabeszüntetés a rákospalotai hulladékégetőt, az Ecseri úti és a II. kerületi telepet is érinti. A dolgozók üzeneteikben több problémát is felsoroltak: hiányolják a tisztasági csomagokat, a megfelelő munkaruházatot, bakancsokat, valamint a kukásautókhoz szükséges alkatrészeket. Állításuk szerint leselejtezett járműveket is újra használatba vettek.

A sztrájk következtében akadozik a lomtalanítás és a zöldhulladék elszállítása is a fővárosban.

A Telex megkeresésére a főváros közölte: "A MOHU Mol munkavállalóit érintő akciót figyelemmel követjük, de kérdéseire a MOHU Mol illetékesei tudnak válaszolni, kérjük, keresse sajtóosztályukat."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Blikk emlékeztet arra, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor még az FKF irányította a fővárosi hulladékszállítást, szintén volt munkabeszüntetés az alacsony bérek miatt, de akkor néhány napon belül tárgyalásos úton sikerült rendezni a helyzetet.