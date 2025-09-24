2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
dumped garbage lying outside on the street in front of an apartment building
Kukások sztrájkja: már eddig is volt fennakadás, úszik a lomban az egyik kerület

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 09:30

Teljes káoszba fulladt a lomtalanítás a III. kerületben: a MOHU munkavállalóinak sztrájkja miatt a reggelre kirendelt kilenc kukásautóból mindössze egy jelent meg, majd az is távozott. Az önkormányzat sem előzetesen, sem utólag nem kapott tájékoztatást a cégtől, így a lakosságot sem tudták értesíteni. A helyzet miatt a lomok napokig az utcán maradhatnak, a közterület-felügyelet megerősített jelenléttel próbálja kezelni a kialakult állapotot. Az önkormányzat jelezte: a MOHU helyett elvégzett többletmunkát teljes egészében kiszámlázzák a cégnek.

A III. kerületben jelenleg is tart a lomtalanítás, azonban a kihelyezett lomot a MOHU nem viszi el. A ma reggelre kirendelt 9 kukásautóból egyetlen darab érkezett meg a kerületbe, és ez az egy is sztrájkra hivatkozva távozott.

A MOHU-tól sem előzetesen, sem most nem kaptunk tájékoztatást, így a lakosságot sem tudtuk értesíteni. A cég magatartása elfogadhatatlan és döbbenetesen felelőtlen.  

A lomtalanítás folyamata már az előző napokban sem ment rendben, hétfőn például 7 helyett csak 2 szemétszállító autó érkezett. A sztrájk miatt a legoptimistább becslés szerint is több nappal fog csúszni a lomok elszállítása. A közterületen maradó hulladék miatt önkormányzatunk felvette a kapcsolatot a kerületi Rendőrkapitánysággal, valamint biztosítjuk, hogy a Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete megemelt létszámmal legyen jelen az érintett területen.

A MOHU munkavállalóinak sztrájkja miatt kérjük a 7. sz. lomtalanítási körzetben lakókat (Pók utcai lakótelep és környéke), hogy a MOHU előzetes tájékoztatása ellenére ma, azaz szeptember 24-én NE TEGYÉK KI KÖZTERÜLETRE a lomokat, mert azt a cég holnap reggel biztosan nem fogja tudni elszállítani. Amint új információnk van a lomtalanítás további ütemezéséről, tájékoztatást fogunk adni.

A lomtalanítás során a MOHU helyett az önkormányzat által végzett valamennyi többletmunkát az utolsó fillérig ki fogjuk számlázni a cégnek.
