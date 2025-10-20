Kiderült az utolsó lomtalanítási dátum Budapesten: ezek a kerületek kerülnek még sorra 2025-ben

Új lehetőség nyílhat az újépítésű lakások piacán: a még csak tervezőasztalon lévő ingatlanokra is felvehetővé válhat hitel, így az Otthon Start is.
Már csak egy kerület dátuma volt ismeretlen 2025-ben, azonban most a 9. kerületi lomtalanítás kapcsán is közölte a MOHU a vonatkozó dátumokat. Még erre a budapesti kerületre is sor kerül idén novemberben. Ferencváros területe 5 körzetre lett osztva: ezekhez külön dátumok tartoznak. A lakosok csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készíthetik ki a lomokat. A IX. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Már lezajlott a lomtalanítás a legtöbb kerületben Budapesten. A XVIII. (18.) kerületben október 16-án vitték el a nagydarabos háztartási hulladékot az utolsó körzetből. A MOHU honlapjára kikerült tájékoztatás szerint pedig a 7., a 9., a 12. és 17. kerületre már csak novemberben kerül sor. A legfrissebb dátumok a 9. kerületre vonatkozóan még csak most derültek ki.
Lemaradtál a kerületi lomtalanításról? Minden 2025-ös lomtalanítási dátumot Budapest vonatkozásában ebben a cikkben gyűjtünk össze. Itt visszanézheted mikor volt/lesz lomtalanítás az egyes kerületekben.
IX. kerület lomtalanítás - Ferencváros, Budapest 9. kerület lomtalanítás, 2025
- november 23-27.
A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 9. kerületben november 23. és 27. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen 5 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:
- 1. körzet: november 23., vasárnap
- 2. körzet: november 24., hétfő
- 3. körzet: november 25., kedd
- 4. körzet: november 26., szerda
- 5. körzet: november 27., csütörtök
Hátra van még a 7., a 12. és a 17. kerület is
Októberben elvitték a lomot a III., a VI. és a XVIII. kerületekből, hátra van még a VII., a XII., a XVII. és persze a IX. kerület. Mutatjuk sorban, hol mikor lesz még lomtalanítás Budapesten.
Erzsébetváros, Budapest 7. kerület lomtalanítás, 2025
- november 21-22.
A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 7. kerületben november 21. és 22. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen 2 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:
- 1. körzet: november 21., péntek
- 2. körzet: november 22., szombat
Hegyvidék, Budapest 12. kerület lomtalanítás, 2025
- november 4-8.
A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 12. kerületben november 4. és 8. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen csak 5 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:
- 1. körzet: november 4., kedd
- 2. körzet: november 5., szerda
- 3. körzet: november 6., csütörtök
- 4. körzet: november 7., péntek
- 5. körzet: november 8., szombat
Rákosmente, Budapest 17. kerület lomtalanítás, 2025
- 2025. november 9-20.
A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a 17. kerületben november 9. és 20. között lesz lomtalanítás. A kerületben összesen 10 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:
- 1. körzet: november 9., vasárnap
- 2. körzet: november 10., hétfő
- 3. körzet: november 11., kedd
- 4. körzet: november 12., szerda
- 5. körzet: november 13., csütörtök
- 6. körzet: november 16., vasárnap
- 7. körzet: november 17., hétfő
- 8. körzet: november 18., kedd
- 9. körzet: november 19., szerda
- 10. körzet: november 20., csütörtök
Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?
Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Kihelyezhető:
- háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
- bútor
- matrac
- szőnyeg, bőrönd
- nagyméretű sportszer (pl. síléc)
- használati tárgy pl.: gyermekfürdető
Nem helyezhető ki:
- a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
- szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
- építési és bontási törmelék (pl. csempe)
- sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
- síküveg, zöldhulladék, textil
- ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
- elektromos és elektronikai hulladék
Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!
Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.
Jön az új lomtalanítási rendszer
Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.
A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
Címlapkép: Pénzcentrum
