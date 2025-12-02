Újra megtörténik: 6 havi fizetést kapnak meg egyben ezek a magyar dolgozók 2026 elején - 80 ezren érintettek

Jövő februárban érkezik a fegyverpénz, hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó - közölte kedden közösségi oldalán a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence hozzátette, a fegyverpénzre jogosultak a rendőrségnél, a TEK-nél, az idegenrendészetnél, a büntetés-végrehajtásnál és a katasztrófavédelemnél hivatásos dolgozók.

Azt mondta, a rendvédelemben több mint 50 ezren, összesen pedig több mint 80 ezren kapnak hathavi fegyverpénz.

Az elfogadott jövő évi költségvetésben 450 milliárd forint szerepel a fegyverpénz fedezetére.

Közlése szerint a fegyverpénz február közepén fog megérkezni a hivatásosok számláira.