2025. december 2. kedd
3 °C Budapest
Jánosháza, Vas megye, Magyarország - 2018. október 10: A magyar rendőrök és a segédrendőrök együtt dolgoznak az utcákon a közlekedésbiztonság érdekében.
HRCENTRUM

Újra megtörténik: 6 havi fizetést kapnak meg egyben ezek a magyar dolgozók 2026 elején - 80 ezren érintettek

Pénzcentrum
2025. december 2. 17:29

Jövő februárban érkezik a fegyverpénz, hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó - közölte kedden közösségi oldalán a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence hozzátette, a fegyverpénzre jogosultak a rendőrségnél, a TEK-nél, az idegenrendészetnél, a büntetés-végrehajtásnál és a katasztrófavédelemnél hivatásos dolgozók.

Azt mondta, a rendvédelemben több mint 50 ezren, összesen pedig több mint 80 ezren kapnak hathavi fegyverpénz.

Az elfogadott jövő évi költségvetésben 450 milliárd forint szerepel a fegyverpénz fedezetére.

Közlése szerint a fegyverpénz február közepén fog megérkezni a hivatásosok számláira.
