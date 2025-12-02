Egy korábbi angol válogatott labdarúgót vettek őrizetbe nemi erőszak kísérletének gyanújával a Londonhoz közeli Stansted repülőtéren.
Újra megtörténik: 6 havi fizetést kapnak meg egyben ezek a magyar dolgozók 2026 elején - 80 ezren érintettek
Jövő februárban érkezik a fegyverpénz, hathavi juttatást kap minden hivatásos rendvédelmi dolgozó - közölte kedden közösségi oldalán a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
Rétvári Bence hozzátette, a fegyverpénzre jogosultak a rendőrségnél, a TEK-nél, az idegenrendészetnél, a büntetés-végrehajtásnál és a katasztrófavédelemnél hivatásos dolgozók.
Azt mondta, a rendvédelemben több mint 50 ezren, összesen pedig több mint 80 ezren kapnak hathavi fegyverpénz.
Az elfogadott jövő évi költségvetésben 450 milliárd forint szerepel a fegyverpénz fedezetére.
Közlése szerint a fegyverpénz február közepén fog megérkezni a hivatásosok számláira.
Az Eurostat legfrisebb felmérése azt mutatja, hogy az európai országok között jelentős különbségek vannak az alacsony munkaintenzitású háztartások arányában.
Vége az álmodozásnak a jövő évi minimálbér-emelés kapcsán: minden eldőlt, erre készülhetnek a magyar dolgozók
A MASZSZ lényegesen jobb megállapodásért küzdött, de végül be kellett látni, a jelenlegi gazdasági helyzetben mindössze erre van lehetőség.
A Pénzcentrum legújabb CashTag epizódjában a magyar munkaerőpiac legfontosabb változásairól beszélgetünk.
Korlátozza és védi is az influenszereket a magyar jog: adott esetben kiszabhat rájuk pénzbírságot, sérelemdíjat, és extrém esetekben akár szabadságvesztés büntetést is kaphatnak.
Luxusfizetésért lépnek le tömegével magyarok Ausztriába, Németországba: döbbenet, mennyit keres egy recepciós, pincér
Egyre több magyar dönt a külföldi munkavállalás mellett – mutatjuk, mennyi a fizetés a magyarok által leginkább keresett pozíciókban.
Mit gondolunk valójában arról, ki mennyit ér a munkaerőpiacon? Vajon miért látjuk másként a különböző szakmák bérezését? Mutatjuk!
A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége szerint a 2026-ra tervezett minimálbéremelés komoly bértorlódást és versenyképességi válságot hozhat.
Oroszország elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Ukrajnával a háború lezárásáról, és ehelyett nemzetközi szereplőkkel kíván egyeztetni
Akik szabadon dönthetnek arról, honnan dolgoznak, és támogató vezetést tapasztalnak, egyszerre teljesítenek jobban és elégedettebbek az életükkel.
A vezetők 87%-a fontosnak tartja a munkahelyi jóllétet, mégis alig ötödük építi be valóban a mindennapi működésbe.
Az energiaszektorban dolgozók májusban kiugróan magas, közel nettó 950 ezer forintos átlagkeresetet értek el, a jelenség mögött a bónuszkifizetés áll.
A HR-szakma alapvető átalakuláson megy keresztül a mesterséges intelligencia megjelenésével – ezt vitatták meg szakértők a Pénzcentrum és a Prohuman közös konferenciáján.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferencia II. szekciója a mesterséges intelligencia és innováció kérdéskörét járta körbe a HR-világában.
A HR-vezetők szerint az AI és a bértranszparencia teljesen új pályára teszi a szakmát.
A jövő évi béremelési tárgyalások során a minimálbér 10-11 százalékos, a garantált bérminimum 7-8 százalékos növekedése körvonalazódik.
A döntés mögött az áll, hogy a vállalat egyre több feladatot bíz mesterséges intelligenciára
Készülhetnek a magyar dolgozók: óriási változás előtt állunk, aki nem alkalmazkodik, hamar elhasalhat
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferenciáján Dr. Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatója bemutatta be a legfrissebb trendeket a...
Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
A kutatás kiindulópontja egy meglepő megfigyelés: a lottónyertesek, bár hirtelen komoly vagyonhoz jutnak, nem vállalnak több gyereket, mint mások.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.