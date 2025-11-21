Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni

A magyar munkaerőpiacon még mindig jelentős különbségek figyelhetők meg a férfiak és a nők keresete között, noha a foglalkoztatási arányok már jóval kiegyenlítettebbek. A jelenség mögött részben az áll, hogy a hagyományosan női szakmák jellemzően alacsonyabb fizetéssel járnak, miközben a jól fizető területeket továbbra is főként férfiak uralják. Ez azt eredményezi, hogy a nők nagyobb arányban szorulnak ki a magas keresetű pozíciókból, ami hosszú távon nyugdíjkülönbségekhez és erősebb anyagi kiszolgáltatottsághoz vezethet. Ugyanakkor egyre több olyan lehetőség van, ahol a nők is kiemelkedően jól fizetett karriert építhetnek, különösen azokon a területeken, ahol a munkaerőhiány nő. Fontos látni, hogy a női szakmák fogalma mára jelentősen átalakult, és egyre több, korábban férfiasnak tartott ágazatban jelennek meg sikeresen nők. A cikkben bemutatjuk, miért alakult ki ez a helyzet, és melyek azok a jól fizető területek, ahol a nők előtt is nyitottak a lehetőségek.

Igen szembetűnő jelenség a munkaerőpiacon, hogy bár a nők és férfiak munkavállalási aránya között a KSH legfrissebb adatai szerint (2025. április–június) sincs számottevő különbség – a foglalkoztatottsági ráta a férfiak esetében 78,8%-ot, a nők körében pedig 71%-ot tett ki –, a keresetek között ugyanakkor már jóval jelentősebbek az eltérések.

Szintén a KSH 2025-ös adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló nők és férfiak bruttó átlagkeresete között 14,4 százalékos a differencia. Ez a szám azonban csak a felszínt mutatja, a mögöttes okok sokkal összetettebb képet rajzolnak ki arról, hogy hogyan formálják a társadalmi elvárások, a munkaerőpiaci sztereotípiák, az oktatási rendszer és a kollektív tapasztalás a nők karrierútját.

Már az oktatásban is hatalmas a differencia

Kutatások már régen rámutattak arra, hogy a támogató környezet hiánya nagyban befolyásolja azt, hogy a nők sokkal kevésbé választják a mérnöki és műszaki pályákat – vagyis jellemzően azokat, ahol magasabb bérekre lehet számítani.

A pályaválasztás legtöbbször már a középiskolában eldől, és ha itt nem kapják meg a lányok a megerősítést, nem meglepő, hogy nem akarnak az ilyen pályára felkészítő szakokra, vagyis a STEM szakokra (tudomány, technológia, mérnöki tudomány, matematika) jelentkezni. A sztereotipikus nézetek sem segítenek, ugyanis ezek szerint a fiúk matematikából és fizikából jobbak, a lányok pedig a humán tárgyakból. A tájékozatlanság és a téves elképzelések a műszaki szakok és szakmák kapcsán szintén visszatarthatják a lányokat. Fontos tényező még, hogy a lányoknak általában jóval kisebb az önbizalma, mint a fiúknak, és úgy gondolják, egy ilyen szakterületen nem lennének sikeresek, mindemellett pedig a női minták és példaképek hiánya is tovább súlyosbíthatja a helyzetet.

Biztosan sokan ismerik a következő viccet:

Hány lány lakik a Schönherz kollégiumban? 1024, vagyis kettő a tizediken.

Ennyire azért nem drámai a helyzet, de a konkrét egyetemi adatok szintén a fentebbi bekezdésben foglaltakat támasztják alá. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a 2024-es adatok szerint a Villamosmérnöki és Informatikai Karon mindössze 15 százalékos, a Gépészmérnöki Karon 17 százalékos volt a női hallgatók aránya. A Közlekedési- és Járműmérnöki, valamint az Építőmérnöki Karon már valamivel jobb a helyzet, de itt is kevesebb, mint 30 százalék a női hallgatók aránya, és még a Természettudományi Karon is éppen hogy eléri a 31 százalékot.

Tipikus női szakmák = alacsony bérek

Az uniós és a KSH statisztikáit összevetve egyértelműen kirajzolódik, hogy azok a szakmák, amelyeknél túlnyomó többségében nőket alkalmaznak, a kereseti adatok meglehetősen keserű képet mutatnak. Az Európai Unió 2023-as harmadik negyedéves adatai szerint az alábbi foglalkozásokban volt a legmagasabb a nők aránya:

csecsemő- és kisgyermeknevelők // oktatási asszisztensek – 92,6%

titkárok – 89,3%

általános iskolai pedagógusok – 88,2%

ápolók // szülésznők – 87,5%

takarítók – 86,5%

Ezek a számok önmagukban nem lennének problémák, ha nem járna velük együtt egy sokkoló kereseti hátrány. A bérek ugyanis Magyarországon ezekben a szakmákban a következők (bruttó bér forintban megadva):

csecsemő- és kisgyermeknevelők // oktatási asszisztensek – 623 338 // 420 421

titkárok – 544 327

általános iskolai pedagógusok – 687 448

ápolók // szülésznők – 746 284 // 772 898

takarítók – 318 543

A statisztikák tehát egyértelműen mutatják, hogy a tipikusan női szakmák jelentős mértékben alulfizetettek Magyarországon.

Brutálisak a fizetések a férfiak által uralt szakmákban

Ezzel szemben ha végigtekintünk a legjobban fizetett szakmák listáján, szembetűnő, hogy ezek túlnyomó többsége elenyésző arányban foglalkoztat nőket. A HungaroControl légi forgalmi irányítóinak, akik havonta átlagosan több mint bruttó 3,4 millió forintot kerestek 2024-ben, több mint 90 százaléka férfi egy néhány éves adat szerint. A pilótáknál, akik átlagosan bruttó 3,1 millió forintot vittek haza, a nők aránya mindössze 5 százalékra tehető, bár az utóbbi években a WizzAir és az EasyJet is arról számolt be, hogy emelkedett a nők száma a munkakörben.

A törvényhozók, miniszterek és államtitkárok a KSH adatai szerint átlagosan bruttó 2,2 millió forint feletti fizetést kaptak 2024-ben, és természetesen ezeket a pozíciókat is a férfiak uralták. A jelenlegi magyar kormányban 90 százalék feletti a férfi államtitkárok száma, míg egyetlen női miniszter sincs. Világviszonylatban sem kiegyensúlyozott az arány, ugyanis mindössze 25 országban van női állam- vagy kormányfő, a parlamenti képviselőknek pedig csupán 27,2 százaléka nő, és a miniszterek közötti arány is kevesebb mint 23 százalék.

Az intézményvezetők és cégigazgatók fizetése is kimagasló, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy vezető beosztásban dolgozó nők inkább a HR, kommunikáció vagy marketing területén érvényesülnek, kevésbé a műszaki pályákon, és a vezetők között összességében csupán 34,7 százalék a nők aránya.

A tőzsde- és pénzügyi ügynökök, brókerek is kimagasló, átlagosan több mint bruttó 1,7 millió forintos fizetést kaptak 2024-ben, de a nők aránya itt is csekély. A Broker Demographics and Statistics (2024) összeállítás szerint az Egyesült Államok brókereinek körülbelül 36,2%-a nő, az ausztrál Mortgage & Finance Association of Australia (MFAA) adatai szerint pedig a jelzálog-, pénzügyi közvetítői szektorban a nők aránya kevesebb mint 27% volt 2024 szeptemberében.

Az orvosok tekintetében ugyanakkor már más a helyzet, ami a nők és férfiak arányát illeti a területen. A KSH 2024-es adatai szerint a 43 123 orvos dolgozott Magyarországon, ebből 24 941 nő és 18 182 férfi, vagyis a nemek aránya a nők javára 57,8% – 42,2%. A keresetük kimagasló volt 2024-ben, egy általános orvos közel bruttó 1,4 milliót, egy szakorvos pedig több mint bruttó 2 millió forintot keresett.

A mérnöki pályák esetében 2024-ben átlagosan bruttó havi 930 ezer forint volt a fizetés (amennyiben a hajózómérnököt nem számítjuk bele), az IT területeken pedig körülbelül bruttó 1,1 milliót forintot vihettek haza a dolgozók. Mindkét terület tipikusan férfiak által uralt, a női munkavállalók aránya itt is meglehetősen alacsony. Bár az utóbbi években több kezdeményezés is indult – például mentorprogramok, lányokat megszólító STEM-projektek és vállalati diverzitási stratégiák –, a nemek közötti arány továbbra is kiegyensúlyozatlan ezeken a területeken is.

Mik a következmények?

A munkaerőpiaci szegregáció nemcsak egyéni szinten jelent hátrányt a nők számára, hanem társadalmi és gazdasági szempontból is káros. A nők kiszorulása a jól fizető szakmákból hozzájárul a nyugdíjkülönbségekhez, a szegénységi kockázat növekedéséhez, és csökkenti a családok életszínvonalát is.

Ráadásul a gazdaság is veszít azzal, hogy nem használja ki a női munkaerő teljes potenciálját. Számos tanulmány kimutatta, hogy a diverzitás növeli az innovációt és a termelékenységet. Egy olyan iparágban, ahol minden tízből kilenc a férfi, könnyen kialakulhatnak olyan látásmódok és megoldások, amelyek egyoldalúak, és nem veszik figyelembe a felhasználók széles körének igényeit.

A műszaki területeken dolgozó nők pedig gyakran találkoznak előítéletekkel és hátrányos megkülönböztetéssel. Nehezebben jutnak előléptetéshez, és gyakrabban szembesülhetnek azzal is, hogy véleményüket figyelmen kívül hagyják. Ez a jelenség, amelyet a szakirodalom gyakran üvegplafonként emleget, nem csak az egyéni karriert korlátozza, hanem erősíti azt a sztereotípiát is, hogy a nők nem valók a műszaki pályákra.

A helyzet megváltoztatása sokrétű megközelítést igényel. Az oktatási rendszerben már a legfiatalabb kortól kezdve szükséges lenne erősíteni a lányok önbizalmát a természettudományos és műszaki tantárgyakban. A munkaerőpiacon pedig a vállalatoknak aktívabban kellene dolgozniuk a sokszínűség növelésén. Ez nemcsak a toborzási folyamatok átgondolását jelenti, hanem a munkakörnyezet megváltoztatását is: rugalmasabb munkaidőt, támogató vezetői kultúrát, mentorprogramokat és a szülői feladatok ellátásának könnyítését.

Szakmák nőknek jó fizetéssel

Bár a nemek közötti bérszakadék kialakulásában sok tényező játszik szerepet, fontos hangsúlyozni, hogy léteznek olyan karrierutak (a fenn felsoroltakon túl is), amelyek kifejezetten jó fizetést és stabil szakmai jövőt kínálnak a nők számára is. Ezek a területek nem feltétlenül kötődnek minden esetben a hagyományos női szerepekhez, de sok esetben a munkaerőpiac egyre tudatosabban keresi a pozíciókba a női szakembereket. Az alábbiakban olyan szakmákat gyűjtöttünk össze, amelyek a jelenlegi piaci környezetben különösen kedvező lehetőségeket kínálnak.

Elemző közgazdász

A közgazdászok a multinacionális vállalatok és az állami szervezetek egyik legkeresettebb szakemberei. Az elemző közgazdász a gazdasági jelenségeket és törvényszerűségeket tanulmányozza, adatokat értelmez és gazdasági trendek alapján elemzéseket, prognózisokat készít, valamint gazdaságpolitikai intézkedéseket készít elő.

Fontos megemlíteni, hogy a közgazdász végzettség gyakran ugródeszka vezetői pozíciókhoz is, amelyek kiemelkedően magas jövedelmet biztosítanak.

Bruttó átlagkereset a KSH 2024-es adatai szerint: 1 252 348 ft

Szoftverfejlesztő

Az IT szektor továbbra is az egyik legmagasabb fizetéseket kínáló terület, ahol a női szakemberek iránt is egyre nagyobb a kereslet. A szoftverfejlesztésben kifejezetten széleskörő karrierlehetőségeket kínálnak, ráadásul sokkal elérhetőbbek a rugalmas munkavégzési formák – többek közt a home office –, ami támogatja a munka-magánélet egyensúlyát is.

További előny, hogy a szakmában való elhelyezkedés nem feltétlenül igényel felsőfokú végzettséget, bár természetesen előny, ha releváns diplomával a kezünkben lépünk ki a munkaerőpiacra, ugyanakkor számos példa akad arra is, hogy valaki autodidakta módon sajátítja el a kellő tudást, vagy valamilyen tanfolyamon, bootcampen kap gyorstalpalót, ezek után pedig sikeresen elhelyezkedik.

Bruttó átlagkereset a KSH 2024-es adatai szerint: 1 246 716 ft

Adótanácsadó, adószakértő

Az adótanácsadó jártas az adózási szabályokban és eljárásokban, és támogatja a vállalatokat és magánszemélyeket adókötelezettségeik kezelésében. Tanácsot nyújt adótervezésben, segíti az adóbevallások elkészítését, valamint szakértőként képviseletet lát el az adóhatóság, valamint a bíróság előtt.

Ebben a munkakörben sem elvárás a felsőfokú végzettség, azonban ahhoz, hogy valaki elvégezze az adótancsadó képzést, szinte mindig szükség van a megfelelő szakmai előképzettségre (pl. mérlegképes könyvelő) és tapasztalatra (minimum egy év gyakorlat).

Bruttó átlagkereset a KSH 2024-es adatai szerint: 1 167 759 ft

Jogász

A jogi pálya továbbra is az egyik legjobban fizetett szellemi hivatás, és egyáltalán nem kirívó a női szakemberek jelenléte. Legyen szó ügyvédi munkáról, vállalati jogtanácsadásról vagy közszférás pozíciókról, a jó jogászok iránt állandó a kereslet.

Azt azonban jó észben tartani, hogy ha ma valaki a jogi pályát választja, hosszú útba vág bele. Az osztatlan képzés öt éves Magyarországon, és ezek után ha valaki például ügyvéd szeretne lenni, arra három év ügyvédjelöltködés vár, és azt is fontos megemlíteni, hogy a bírói pályához gyakorlatilag elengedhetetlen a summa cum lauda minősítésű diploma.

Bruttó átlagkereset a KSH 2024-es adatai szerint: 1 011 763 ft

Vegyészmérnök

A mérnöki pályákat általában kevesebb lány választja, de a vegyészmérnöki szakma ebben kivételt képez. Ez a pálya számos területen kínál elhelyezkedési lehetőséget. A vegyészmérnökök munkája sokszor kutatás-fejlesztési, technológiafejlesztési vagy üzemirányítási feladatokat foglal magában, azonban ez a végzettség más területeken is jól hasznosítható, például a banki szférában vagy akár az államigazgatásban is.

Akiket a természettudományok mellett a gépek működése és a technológiai folyamatok is érdekelnek, azoknak jó választás lehet ez a szakma.

Bruttó átlagkereset a KSH 2024-es adatai szerint: 1 004 957 ft

Fogorvos

A fogorvosi pálya az egészségügy egyik legjövedelmezőbb ága. A modern fogászati technológiák és az esztétikai kezelések iránti igény miatt a fogorvosok keresete évről évre nő. A szakma ugyan nagy felelősséggel jár, de kiemelten stabil és hosszú távú anyagi biztonságot kínál.

Bruttó átlagkereset a KSH 2024-es adatai szerint: 957 727 ft

Gyógyszerész

A gyógyszerészek stabil, jól fizetett és hosszú távon biztos karrierre számíthatnak. A gyógyszertárakban végzett munka mellett részt vesznek többek közt a gyógyszerkutatásokban és -fejlesztésekben is. A szakma különösen azoknak lehet vonzó, akik precízek, elhivatottak, és szívesen dolgoznak felelősségteljes környezetben.

Bruttó átlagkereset a KSH 2024-es adatai szerint: 908 851 ft

Pszichológus

A mentális egészség kiemelt figyelmet kap napjainkban, ezzel együtt pedig jelentősen nő a pszichológusok iránti igény is. A szakma hatalmas területi diverzitást kínál, a pszichológusok munkája nagy megbecsülésnek örvend, és a nők aránya a területen messze meghaladja a férfiakét.

Fontos azonban kiemelni, hogy az alapdiploma csupán viselkedéselemző képesítést biztosít; a pszichológusi munkához a mesterszak elvégzése is szükséges, ezt követően pedig számos további képzés, önismereti munka és szupervízió által válhatunk szakmailag teljesen felkészültté. A magánszektorban azonban a befektetett idő és pénz jelentősen megtérül, hiszen a pszichológusok órabére kimagasló.

Bruttó átlagkereset a KSH 2024-es adatai szerint: 827 236 ft