Adóbevallás 2025: közeleg a határidő, ezt ellenőrizd az szja bevallás tervezetben

A személyi jövedelemadó bevallás egy olyan általános kötelezettség, amelyről egyetlen magyar munkavállalónak, egyéni vállalkozónak sem szabad lemaradnia. Na de mégis, hogyan fogjunk hozzá? Milyen szja bevallás határidő közelít, hogyan kell rá felkészülnünk, hol található az adóbevallás tervezet, milyen esetben kell azt módosítani és mikor kell benyújtanunk a végleges adóbevallást? Hogyan zajlik az adóbevallás Ügyfélkapu nélkül, illetve az eSZJA 2025 évi rendszerén keresztül? Miben más az egyéni vállalkozó adóbevallás, mint a sima munkavállalói adóbevallás? Melyek a legfrissebb adóbevallás NAV információk, mire figyeljünk?

Indul a 2025-ös adóbevallás szezon: ne maradj le a közelgő szja bevallás határidőkről, naprakész információkról! Járjunk utána, milyen tudnivalókkal érdemes tisztában lennünk az adóbevallás elkészítése kapcsán, melyik adóbevallás határidő milyen napra esik, mire jó és hogy néz ki az adóbevallás tervezet 2025 évében, mit tartalmaz a dokumentum! A családi adókedvezmény 2025 évi folyósítása kapcsán is megvizsgáljuk, hogyan lehetséges a családi adókedvezmény utólagos érvényesítése adóbevallásban és eláruljuk, hogyan készíthető adóbevallás Ügyfélkapu nélkül.

Adóbevallás 2025 tudnivalók: kinek kell adóbevallást benyújtania?

A személyi jövedelemadó 2025 évében változatlan formában egy olyan általános tehertípus, amelyet a magyar magánszemélyek, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozók kötelesek megfizetni személyi jövedelmeik után. Az szja törvény értelmében

az általánosan 15% mértékű személyi jövedelemadó alapját képezi a magánszemély összes jövedelme, amelybe beleértendő a munkáltatótól kapott bruttó fizetése, az ingatlanvagyona értékesítéséből származó jövedelme, a vállalkozói jövedelme, sőt, többek között a kamatokból, osztalékokból származó jövedelme, illetve a munkáltató által levont adóelőleg is.

Az szja befizetése alkalmazotti munkaviszonyban automatikus levonás formájában történik, (a 18,5%-os társadalombiztosítási járulékkal egyetemben), mielőtt kézhez kapnánk nettó fizetésünket; a vállalkozóknál az adók befizetése attól függ, ki milyen adózási formát választ. A személyi jövedelemadó fizetés kapcsán egy fontos kötelezettsége van minden magyar adóalanynak, mégpedig az éves személyi jövedelemadó bevallás, amelynek a tárgya mindig az előző évi, jelen esetben a 2024-es munkaévben szerzett jövedelmünk. Nézzük, mi mindent érdemes tudnunk az szja bevallás határidő 2025 évi alakulása kapcsán!

NAV szja bevallás határidő 2025: mikor lesz az adóbevallás határidő 2025-ben?

A NAV adóbevallás 2025 évi tudnivalóival kapcsolatban fontos kiemelnünk, hogy több határidőt is észben kell tartanunk az adóbevallás tervezet kiadása vagy a tényleges NAV szja bevallás beküldése kapcsán. A 2025 adóbevallás határidők a következőképpen alakulnak:

2025. január 31. – ekkor kell a munkáltatóknak, kifizetőknek kiadniuk a dolgozóknak a 2024-es évről szóló összesített igazolást, azaz a 24M30 nyomtatványt (ezeket az igazolásokat még nem kell beküldeni sehova).

– ekkor kell a munkáltatóknak, kifizetőknek kiadniuk a dolgozóknak a 2024-es évről szóló összesített igazolást, azaz a 24M30 nyomtatványt (ezeket az igazolásokat még nem kell beküldeni sehova). 2025. február 17. – ekkor történik a kedvezményekre (pl. családi adókedvezményre) jogosító igazolások kiadása (ezeket szintén nem kell még beküldeni).

– ekkor történik a kedvezményekre (pl. családi adókedvezményre) jogosító igazolások kiadása (ezeket szintén nem kell még beküldeni). 2025. március 15. – ekkortól válik elérhetővé az adóbevallás tervezet az adóalanyok személyes tárhelyén (ahhoz, hogy ezt elérjük, Ügyfélkapu+ vagy DÁP azonosítás szükséges).

– ekkortól válik elérhetővé az adóbevallás tervezet az adóalanyok személyes tárhelyén (ahhoz, hogy ezt elérjük, Ügyfélkapu+ vagy DÁP azonosítás szükséges). 2025. március 17. – eddig kérhető a NAV által készített adóbevallás tervezet postázása, amennyiben az adóbevallás Ügyfélkapu nélkül kerül majd beadásra.

– eddig kérhető a NAV által készített adóbevallás tervezet postázása, amennyiben az adóbevallás Ügyfélkapu nélkül kerül majd beadásra. 2025. április 30. – eddig továbbítja a NAV az adózók által igényelt papíralapú adóbevallás tervezetet.

– eddig továbbítja a NAV az adózók által igényelt papíralapú adóbevallás tervezetet. 2025. május 20. – ez a végleges szja bevallási és befizetési határidő, illetve az 1+1%-os rendelkezések felajánlásának a határideje.

Fontos: semmi esetre se csússzunk ki az szja bevallás 2025 határidőből, ugyanis a mulasztás késedelmi pótlék fizetését vonhatja maga után!

A papíralapú adóbevallás tervezet kikérése

A magyar állampolgárok jelentős része még 2025-ben sem rendelkezik Ügyfélkapu+ regisztrációval – azonban aggodalomra semmi ok, az adóbevallás Ügyfélkapu nélkül is egyszerűen benyújtható digitális formában és papíralapon is. Amennyiben nem rendelkezünk Ügyfélkapu+ és/vagy DÁP regisztrációval, 2025. március 17-ig van lehetőségünk kérni az adóbevallás tervezet postázását. Ezt többféle módon is megtehetjük:

telefonhívás útján: hívjuk a NAV telefonos tájékoztató rendszerét (NAV Infóvonal: 1819);

SMS útján: küldjük el SMS-ben az adóazonosító jelünket és a születési dátumunkat a +36 30 344 4304-es telefonszámra: SZJA[szóköz]adóazonosító jel[szóköz]ééééhhnn;

az eSZJA 2025 honlapjáról letölthető webűrlap kitöltésével;

a „Kérelem az adóbevallási tervezet papírlapon történő átvételére” c. BEVTERVK formanyomtatványon (itt a kitöltési útmutató);

levélben, kötetlen formában, amennyiben a szövegben feltüntetjük a születési dátumunkat és az adóazonosító jelünket;

illetve személyesen, a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán (amennyiben lemaradtunk a március 17-es határidőről, már csak erre van lehetőségünk).

Az adóbevallás tervezet kiküldése és beadása

Ahogy a fentiekben jeleztük, az adó bevallás tervezet 2025 évében is kérhető digitális formában és papíralapon is – célszerű a NAV által előkészített tervezetet használnunk, amivel nagyban megkönnyíthetjük a dolgunkat. Az adóbevallás tervezet március 15-től elérhető: mindenki egyszerűen hozzáférhet a saját adóbevallás tervezetéhez, amelyet az eSZJA oldalán keresztül tud elérni Ügyfélkapu+ vagy DÁP azonosítást követően – ez a NAV szja bevallás elkészítésének a legegyszerűbb módja.

Amennyiben a papíralapú adóbevallás tervezet postázását választjuk, március 17-ig jelezzük azt a fentiekben megadott lehetőségek útján. Fontos: március 18-tól már csak személyesen kérhetjük a papíralapú szja bevallás tervezetet a NAV ügyfélszolgálatain! Az adóbevallás tervezet papíralapon április 30-ig kerül feladásra, így várhatóan napokon belül (a postai ügyintézés tipikusan 2-4 munkanap) megérkezik, tértivevényes küldemény formájában.

Abban az esetben, ha valaki sem az adóbevallás NAV tervezetét, sem a webes kitöltési lehetőséget nem akarja használni, az szja bevallási kötelezettségnek az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával, illetve a papíron kitöltött 24SZJA-bevallás benyújtásával tud eleget tenni. Az adó bevallás papíralapú kitöltéshez az üres szja-bevallás nyomtatvány és a kitöltési útmutató a NAV honlapjáról letölthető és a NAV ügyfélszolgálatain is elérhető.

Mit tartalmaz az adóbevallás tervezet?

Az adóbevallás tervezet egy olyan nyomtatvány, amelyen a NAV feltünteti az adóalany szja-köteles jövedelmeit és azok adóját, az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem adóköteles részét, a szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmet és a fizetendő szociális hozzájárulási adót, továbbá az ekho szerint leadózott jövedelmeket (gyakorlatilag minden, a személyi jövedelemadó alapját képező jövedelmet felsorolnak a tervezeten).

Ha egyetértünk az adóbevallás tervezettel és május 20-ig semmilyen módosítást nem eszközölünk a dokumentumon, 2025. május 21-től a tervezet automatikusan érvényes szja bevallássá válik.

Az adóbevallás tervezet kiegészítése, az szja bevallás módosítása

Az adóbevallás feladatának az elvégzése akkor a legegyszerűbb, ha az eSZJA felületét megnyitva belépünk Ügyfélkapu+ vagy DÁP azonosítást követően, letöltjük a digitális adóbevallás tervezetet, majd a megadott határidőig (május 20.) visszatöltjük azt az eSZJA rendszerébe – feltéve, ha esetünkben nem kell sem kiegészíteni, sem pedig módosítani az adóbevallás tervezetet.

Bizonyos esetekben az adóbevallás tervezetet nem elég ebben az előre elkészített formában feltölteni, ugyanis szükséges lehet az adóbevallás tervezet módosítása és/vagy kiegészítése is.

A személyi jövedelemadó bevallás kiegészítés és módosítás tipikus esetei közé tartozik, ha az adózó áfafizetésre kötelezett magánszemélynek, egyéni vállalkozónak (az egyéni vállalkozó adóbevallás esetére a későbbiekben visszatérünk) vagy őstermelőnek minősül, illetve, ha a felsoroltak közül bármelyik érvényes a jövedelmeire nézve:

fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;

csereügyletből származó jövedelmet szerzett;

a munkáltatónak/kifizetőnek tett adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte,

nem kifizetőtől származó vagy olyan bevételt szerzett, ami után maga állapítja meg az az adót vagy az adóelőleget;

jogosult a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában;

az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti bírságot kell fizetnie;

jövedelme külföldről származott, vagy külföldön (is) adóztatható;

az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el a jóváhagyott osztalékadójával szemben;

ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítja meg;

valamely bevétele után szocho előleget kell fizetnie;

valamely bevétele után az ekho szerinti adózást választotta, és a kifizetőtől az ekho megállapítását, bevallását és megfizetését átvállalta;

ha az adóját a törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (vagy lehet) megállapítani;

ha nem belföldi illetőségű magánszemély és nem tett mentességről szóló nyilatkozatot.

Abban az esetben, ha az adózónak kizárólag olyan jövedelmei keletkeztek, amelyekről a kifizető nem küldött adatot év közben a NAV-nak, ha a bevételét nem kifizetőtől szerezte, vagy ha nincs Ügyfélkapu+ regisztrációja (de kiegészítené, módosítaná az adóbevallás tervezetet), az adózó maga készíti el az szja bevallást a 24SZJA nyomtatvány kitöltésével.

Fontos, hogy minden esetben alaposan ellenőrizzünk az adóbevallás tervezetet, mentsük el a módosításokat, majd véglegesítsük az adóbevallást a beküldéssel.

Adóbevallás Ügyfélkapu nélkül 2025-ben

Az adóbevallás Ügyfélkapu nélkül online és papíralapon is elkészíthető (a papíralapú szja bevallás tervezet kikéréséről a fentiekben írtunk részletesen). Előbbi esetben az eSZJA 2025 évi regisztráció nélküli online felületén készíthető el egyszerűen az adóbevallás 2025 évében, utóbbi esetben papíralapon kell kitölteni a nyomtatványt, majd postai úton kell eljuttatni a NAV-hoz.

Az adóbevallást az adózó állandó lakcíme szerint illetékes vármegyei vagy fővárosi kerületi Nemzeti Adó- és Vámhivatal levelezési címére kell elküldenünk.

a NAV szja bevallás 2025 postacímek listája kapcsán érdemes tudnunk, hogy vármegyénként jellemzően egy postacímre küldhetjük be az adóbevallásunkat, a fővárosi kerületekből érkező szja bevallásokat pedig tömbösítve kezeli a vámhivatal.

Egyéni vállalkozó adóbevallás 2025: mire figyeljen az egyéni vállalkozó?

Az egyéni vállalkozóknak, áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek és az őstermelőknek ugyanúgy megérkezik az szja adó bevallás tervezet a digitális tárhelyükre (vagy papíralapon postai úton, ha így kérik), azonban

esetükben mindenképpen módosítani kell az adóbevallást az elmúlt adóévben szerzett különféle jövedelmeiknek megfelelően!

Ettől eltekintve az említett adóalanyokra ugyanazok az szja bevallás határidők és teendők vonatkoznak 2025 évében is, mint a sima alkalmazottakra, velük megegyező módon zajlik az adóbevallás beadásának a menete.

Az adó 1+1% felajánlása

Ugyanúgy, ahogy a korábbi években, idén is a május 20-ai szja bevallás határidő az adó 1+1%-áról való rendelkező nyilatkozat benyújtásának a határideje is. Az adófelajánlás lényege, hogy befizetett személyi jövedelemadónk 1%-ával támogathatunk egy általunk választott civil szervezetet, az adó további 1%-át pedig egy vallási közösség vagy egy kiemelt költségvetési irány (idén ez a Nemzeti Tehetség Program) támogatására fordíthatjuk.

Ez a támogatás a befizetett szja-ból kerül kifizetésre, az adózónak nem okoz többletköltséget!

Az adófelajánlásról tett nyilatkozatunkat benyújthatjuk az adóbevallás részeként és az adóbevallástól függetlenül is:

elektronikus úton az eSZJA felületén,

az ÁNYK-ban (a bevallással együtt, az EGYSZA-lap kitöltésével)

és külön is, a 24EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Az adó 1+1% felajánlás papíralapú benyújtása történhet egyrészt

az szja bevallással együtt, az adóbevallás EGYSZA-lapjának kitöltésével,

az eSZJA 2025 kitöltőprogramjával elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozaton,

a 24EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton,

továbbá május 10-ig leadható a nyilatkozat lezárt borítékban a munkáltatónál, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. Amennyiben ezt az opciót választjuk, a borítékot a leragasztás helyén alá kell írnia a felajánlónak. Ha meghatalmazott nyújtja be a nyilatkozatot, a meghatalmazást is csatolni kell!

NAV családi adókedvezmény 2025

Így, hogy tudjuk, mikor van az szja bevallás határidő 2025 évében, és hogy mire kell figyelnünk az adóbevallás NAV tervezet igénylése és módosítása kapcsán, ejtsünk pár szót az adókedvezményekről is! Az adóbevallás elkészítésével kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések közé tartozik a családi adókedvezmény igénylése is, ugyanis ekkor történik az szja-kedvezmények utólagos érvényesítése.

Az szja kedvezmények közé tartozik többek között a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti anyák és a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény is, amellyel élhet csak az egyik szülő, de meg is oszthatják egymás között a jogosultak.

A családi adókedvezmény igénylése kétféleképpen történhet: havi rendszerességű adókedvezményként vagy egyösszegű adóvisszatérítésként (azaz családi adókedvezmény visszaigénylés formájában) – utóbbit az éves szja bevalláskor kell jeleznünk.

A családi adókedvezmény utólagos érvényesítése adóbevallásban

Hogyan történik a családi adókedvezmény érvényesítése 2025-ben? Az a házaspár, aki év közben, adóelőleg-nyilatkozat formájában már érvényesítette a családi adókedvezményt, a keretösszeget az adóévre vonatkozó szja bevallásban az évközi igénybevételtől eltérően is tudja érvényesíteni. Tehát: a házastársak a 2025 szja bevallásban más összegben, más aránynak megfelelően is igénybe vehetik a kedvezményt, mint ahogy azt az adóelőleg-nyilatkozat alapján év közben érvényesítették.

Az a magánszemély, aki év közben egyedül érvényesítette a családi adókedvezményt, mert az adott gyermek után csak ő volt jogosult a családi pótlék 2025 évi juttatására, az szja-bevallásban megoszthatja a családi kedvezményt más, a kedvezmény igénybevételére nem jogosult személlyel is (tipikus példa erre a jogosult élettársa). Az adókedvezmények érvényesítése esetében is fontos, hogy semmi esetre se feledkezzünk meg a 2025. május 20-ai határidőről!