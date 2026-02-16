Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
200 dolgozótól válik meg az OTP: ezzel indokolta a a lépést a magyar bank
Az OTP Bank közel kétszáz munkavállalót bocsát el a digitális területről a működés egyszerűsítése és a költséghatékonyság javítása érdekében. A bank szerint az átalakítások a hosszú távon fenntartható, hatékonyabb működést és az ügyfélélmény további erősítését szolgálják.
Az OTP Bank mintegy kétszáz munkatársától válik meg a digitális területen - közölte a pénzintézet a Telex megkeresésére. A lap értesülései szerint az érintett dolgozók a napokban kapnak tájékoztatást a döntésről.
A bank indoklása szerint a „siker hosszú távú fenntartása és az elért versenyelőny megőrzése” érdekében a következő időszakban nagyobb hangsúlyt helyeznek a működés egyszerűsítésére és a költséghatékonyság növelésére.
Ennek részeként átalakítják és újrasúlyozzák a digitalizációs fejlesztéseket, valamint racionalizálják az alkalmazott technológiai megoldásokat. A változtatások a Digitális Divízió létszámát is érintik, amely közel 200 fővel csökken.
Az OTP hangsúlyozta: az intézkedések célja egy még hatékonyabb, jövőbe mutató és fenntartható működési modell kialakítása, amely hosszú távon is támogatja a bank stratégiai törekvéseit, miközben a fejlesztések hatékonyságán keresztül tovább javítja az ügyfélélményt.
