Őrület, mennyi szabad bölcsödei dajka állás van Magyarországon: itt a meglepő statisztika, minden egy irányba mutat

A szülés után a magyar nők 84%-a visszaáll dolgozni, azonban a társadalom gyakran ambivalensen viszonyul hozzájuk: míg elvárják a munkába állásukat, sokan nem tekintik őket teljes értékű munkaerőnek. A bölcsődei dajka állások iránti kereslet napjainkban magas, az interneten több mint 100 aktuális hirdetés érhető el, és a pozíciók stabil foglalkoztatást kínálnak. A bruttó fizetések átlagosan 340 000–458 000 forint között mozognak, ami bár vonzó lehet egyeseknek, még mindig elmarad az országos átlagtól. A bölcsődei dajka állás tehát nemcsak egy hivatás, hanem a társadalmi és családi egyensúly fontos eleme is, amely stabil hátteret biztosít a családoknak és a munkaerőpiacnak egyaránt.

A bölcsődei dajkák munkája kulcsfontosságú a modern társadalomban, különösen, mivel egyre több család választja a bölcsődét gyermekei számára. Ennek egyik legfőbb oka a szülők munkahelyi elvárásai, illetve a karrierjük folytatásának igénye. Magyarországon a gyermekvállalás után visszatérő anyák közül sokan kényszerülnek gyors döntésre, mivel a család pénzügyi helyzete megkívánja a két keresőt, vagy mert a munkáltatók nem tolerálják hosszú távon a szülői szabadságot.

Ugyanakkor az is igen látványos itthon, hogy a rendkívül elítélő tud lenni a magyar társadalom a szülés után hamar vagy hamarabb az állásukba visszatérő anyákkal. A kisgyermekes anyák munkába való visszatérésével kapcsolatos társadalmi vélemények Magyarországon kettősséget mutatnak. Egy UNICEF által végzett reprezentatív felmérés szerint a nők 84%-a dolgozni kíván gyermekvállalás után, amit a társadalom általában el is vár tőlük.

Ugyanakkor a megkérdezettek 73%-a úgy véli, hogy ezek az anyák nem tekinthetők teljes értékű munkaerőnek

mert a családi kötöttségek miatt rugalmatlanabbak lehetnek a munkahelyi elvárásokkal szemben. Ez az ellentmondás megnehezíti a kisgyermekes anyák munkaerőpiaci integrációját​. Az adatokból az is látszik, hogy a gyermekek életkorától függően változik az elfogadottságuk a munka világában. Budapesten például az anyák átlagosan 2,5 évvel a szülés után térnek vissza dolgozni, míg vidéken ez az idő hosszabb. A diplomás anyák jellemzően gyorsabban, míg a szakmunkás végzettségűek lassabban állnak munkába​.

Az állami intézkedések, mint a GYED Extra vagy a részmunkaidős lehetőségek, támogathatják ugyan a munkába való visszatérést, de a társadalmi szemlélet formálása továbbra is kihívást jelent​. Ez a kettős elvárás jól tükrözi, hogy bár a munkaerőpiaci visszatérés egyre elfogadottabb, a kisgyermekes anyák továbbra is gyakran szembesülnek előítéletekkel, amelyek mind a családi, mind a munkahelyi szerepek egyensúlyának megteremtését akadályozzák.

Az interneten több mint 100 aktuális bölcsődei dajka álláshirdetés érhető el Magyarországon. Ezek a pozíciók többnyire teljes munkaidős foglalkoztatást kínálnak, és főként nagyvárosokban, például Budapesten vagy regionális központokban találhatók. Az állások közös jellemzője, hogy hosszú távú foglalkoztatást biztosítanak, ami vonzó lehet a stabil munkahelyet keresők számára​.

Mi kell ahhoz, hogy betölthesd a bölcsődei dajka állást?

A bölcsődei dajka pozíció betöltéséhez több feltételnek kell megfelelni. Először is, legalább középfokú végzettség szükséges, és az OKJ-rendszerben elérhető dajka képzés elvégzése is elvárt, ami biztosítja a megfelelő szakmai felkészültséget. Egyes álláshirdetések szociális vagy gyermekgondozói területen szerzett tapasztalatot is megkövetelnek, míg máshol továbbképzési lehetőséget biztosítanak, ha a jelentkezőnek nincs megfelelő képesítése​.

A bölcsődei dajkák elsősorban a kisgyermeknevelők munkáját segítik, gondozási és nevelési feladatokat látnak el. Feladatkörükbe tartozik például a gyermekek étkeztetésének, öltöztetésének előkészítése, valamint a csoport napirendjének támogatása. Emellett a tisztaság fenntartása is része a munkának, ami fontos szempont a gyermekek biztonsága és jóléte szempontjából​.

Fizetési lehetőségek a bölcsődei dajka állásokban

A bölcsődei dajkák fizetése jelentős eltéréseket mutathat az ország különböző részein és a munkáltató típusától függően. Az átlagos havi bruttó bér körülbelül 340 000–458 000 forint között mozog, de tapasztalattól és végzettségtől függően akár 500 000 forint is lehet. Az állami intézményekben a bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint történik, amely fix kereteket szab​. Tehát összességében átlagosan nettó 226 és 304 ezer forint között kap kézhez egy bölcsődei dajka. Ez a KSH legfrissebb számítása szerint ez az átlagos bruttó és nettó bérhez viszonyítva bőven alatta van, mivel 2024. szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 627 400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 432 200 forint volt.

Ha csak az oktatási szektort nézzük, akkor is, mivel ott a bruttó átlag kereset 633 400 forintban lett meghatározva, tehát ha még a tapasztaltabb bölcsődei dajka bérből is indulunk ki, 133 ezer forinttal elmarad az átlagos fizetéstől. A következő ábrát szintén a KSH egyik a bruttó keresetekkel foglalkozó táblája alapján készítettük. Összevetettük, hogy 2019-től 2023-ig a kisgyerekek nevelésével és más oktatási szerepet betöltő pozíciókban hogyan változtak a bérek. A vizsgált 4 pozíció a

Szociális tevékenységet folytató egység vezetője;

Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője;

Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője;

Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus.

Az ábrán jól látható, hogy alapvetően az oktatási vezető pozíciót ellátók bére a legmagasabb, az eléri az országos átlagos bruttó bért is, sőt bőven meg is haladja. Ez igazi a szociális tevékenységet folytató egységek vezetőinek havi fizetésére is, ami éppenhogy csak, de eléri az országos átlagot. Azonban ezek a pozíciók nagyobb felelősséggel is járnak ls magasabb iskolai végzettséget és szaktudást is igényelnek, ha így nézzük a az így kapható kb. 400 és 600 ezer forint havonta nem túl magas (más állásokban a vezetők esetén nem ritka a milliós nettó jövedelem sem).

Az ábrán jól látszik az is, hogy a csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus keresi a legkevesebbet, az ő esetükben a BRUTTÓ bér érte el 2023-ban a 485 ezret, ami nettó 322 ezer forint körül mozog. Ha csak egy átlagos albérlettel és egyéb havi kiadásokkal számolunk a fővárosban ez a fizetés igencsak kevés. A fizetés közel fele elmegy a lakhatásra és a maradék 160 ezer az étkezésre és egyéb szükségletekre (pl.: drogéria, ruhák, hirtelen jövő plusz kiadások stb.) De a megtakarítás ebben ezzel a fizetéssel nem igazán jöhet szóba, ha egy egyedülálló, nem otthon élő (és nem saját lakásban) személyből indulunk ki. Holott a munkájuk igencsak fontos, erre a legnagyobb bizonyít a COVID időszaka volt.

A bölcsődei dajka szakma elkötelezettséget és empátiát igényel, amelyet stabil munkalehetőségekkel és versenyképes fizetéssel honorálnak. Az aktuális álláshirdetések széles választéka lehetőséget ad a kezdők és tapasztaltabb munkavállalók számára is, hogy megtalálják a számukra ideális pozíciót. Az állások betöltéséhez megfelelő képesítés és gyakorlat szükséges, de a szociális szektorban jelentkező hiány lehetőséget kínál akár a szakmai pályamódosításhoz is.