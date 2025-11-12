2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Mosolygó diák digitális táblagépet használ az osztályteremben. Fiatal férfi tanul a modellről az egyetemen. Alkalmi ruhát visel.
HRCENTRUM

Így kereshetik degeszre magukat a fiatalok érettségi után: ez lesz a jövő, a diploma már smafu

Pénzcentrum
2025. november 12. 20:29

A Palantir Technologies második alkalommal indítja el a középiskolát végzett fiataloknak szóló Meritocracy Fellowship programját, amely alternatívát kínál az egyetemi tanulmányok helyett - jelentette a Business Insider.

A védelmi technológiai szoftvercég hétfőn nyitotta meg a jelentkezést a New York-i székhelyű ösztöndíjprogram második évfolyamára, amely frissen érettségizett 18 éveseknek kínál több hónapos szakmai gyakorlatot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az első évfolyamra több mint 500-an jelentkeztek, közülük 22-en vesznek részt jelenleg a programban. Marge York tehetségfejlesztési vezető szerint a résztvevők közül "több mint egy maroknyi" decemberben teljes munkaidős állásajánlattal zárja majd a programot.

A második évfolyam résztvevői havi 5400 dolláros ösztöndíjat kapnak, a program pedig 2026 augusztusától decemberig tart.

A Meritocracy Fellowship koncepciója – az egyetem teljes kihagyása és azonnali munkakezdés a technológiai szektorban – tükrözi az alapfokú diploma értékével kapcsolatos növekvő szkepticizmust és a Szilícium-völgyben startupokat alapító fiatalok beáramlását.

Kapcsolódó cikkeink:

A jelentkezők kiválasztásánál York a "gondolkodás valódi sokszínűségét" keresi. Három fő tulajdonságot tart fontosnak: technikai folyamatismeretet, magas szintű önállóságot és érettséget. "Azok, akik igazán kiemelkedtek a mezőnyből, cselekvők. Építők, és mélyen elkötelezettek a gyakorlati munka iránt" – mondta.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A program első néhány hete hasonlít egy bevezető humán kurzushoz: kötelező olvasmányokkal, Palantir-alkalmazottak által vezetett vitákkal és vendégelőadásokkal. A jelenlegi ösztöndíjasok előadásokat hallgathattak többek között Bob McGrew-tól, az OpenAI kutatási igazgatójától és Edward Wittensteintől, a Yale Egyetem mesterséges intelligenciával és nemzetbiztonsággal foglalkozó oktatójától.

Az elméleti képzés után az ösztöndíjasokat ügyfélkapcsolati és szoftverfejlesztői csapatokba helyezik, ahol a teljes munkaidős alkalmazottakéhoz hasonló feladatokat végeznek.

Alex Karp, a Palantir vezérigazgatója szerint a program kihívást jelent az egyetemek számára: "Ha néhány évig folytatjuk ezt a programot – mondjuk 80-90 főre bővítjük – az már komoly problémát jelent az egyetemeknek."
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #egyetem #ösztöndíj #szoftver #képzés #munkavállalás #fiatalok #technológia #alternatíva

