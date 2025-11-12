A PlayStation 5 konzol ötödik évfordulóján a Sony nem tervezi új generációs konzol bevezetését, mivel a jelenlegi modell még mindig erős piaci pozícióval rendelkezik.
Így kereshetik degeszre magukat a fiatalok érettségi után: ez lesz a jövő, a diploma már smafu
A Palantir Technologies második alkalommal indítja el a középiskolát végzett fiataloknak szóló Meritocracy Fellowship programját, amely alternatívát kínál az egyetemi tanulmányok helyett - jelentette a Business Insider.
A védelmi technológiai szoftvercég hétfőn nyitotta meg a jelentkezést a New York-i székhelyű ösztöndíjprogram második évfolyamára, amely frissen érettségizett 18 éveseknek kínál több hónapos szakmai gyakorlatot.
Az első évfolyamra több mint 500-an jelentkeztek, közülük 22-en vesznek részt jelenleg a programban. Marge York tehetségfejlesztési vezető szerint a résztvevők közül "több mint egy maroknyi" decemberben teljes munkaidős állásajánlattal zárja majd a programot.
A második évfolyam résztvevői havi 5400 dolláros ösztöndíjat kapnak, a program pedig 2026 augusztusától decemberig tart.
A Meritocracy Fellowship koncepciója – az egyetem teljes kihagyása és azonnali munkakezdés a technológiai szektorban – tükrözi az alapfokú diploma értékével kapcsolatos növekvő szkepticizmust és a Szilícium-völgyben startupokat alapító fiatalok beáramlását.
A jelentkezők kiválasztásánál York a "gondolkodás valódi sokszínűségét" keresi. Három fő tulajdonságot tart fontosnak: technikai folyamatismeretet, magas szintű önállóságot és érettséget. "Azok, akik igazán kiemelkedtek a mezőnyből, cselekvők. Építők, és mélyen elkötelezettek a gyakorlati munka iránt" – mondta.
A program első néhány hete hasonlít egy bevezető humán kurzushoz: kötelező olvasmányokkal, Palantir-alkalmazottak által vezetett vitákkal és vendégelőadásokkal. A jelenlegi ösztöndíjasok előadásokat hallgathattak többek között Bob McGrew-tól, az OpenAI kutatási igazgatójától és Edward Wittensteintől, a Yale Egyetem mesterséges intelligenciával és nemzetbiztonsággal foglalkozó oktatójától.
Az elméleti képzés után az ösztöndíjasokat ügyfélkapcsolati és szoftverfejlesztői csapatokba helyezik, ahol a teljes munkaidős alkalmazottakéhoz hasonló feladatokat végeznek.
Alex Karp, a Palantir vezérigazgatója szerint a program kihívást jelent az egyetemek számára: "Ha néhány évig folytatjuk ezt a programot – mondjuk 80-90 főre bővítjük – az már komoly problémát jelent az egyetemeknek."
A vállalkozásoknál foglalkoztatott munkavállalók 55 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez az arány 6 százalékponttal magasabb az egy évvel korábban mért szintnél.
A börtönőrök bére az utóbbi években jelentősen emelkedtek, ám ezért alkalmassági teszteken, valamint egy több hónapos kiképzésen kell részt venniük a jelentkezőknek.
A LIGA Szakszervezetek üdvözli az Európai Unió Bírósága azon mai döntését, amely megerősítette a megfelelő minimálbérről szóló EU irányelv érvényességét.
Újabb dolgozók elégelték meg a siralmas fizetéseket: asztalra csap a szakszervezet, tüntetést szerveznek
A tiltakozás időpontja szimbolikus: 150 évvel ezelőtt ezen a napon született Klebelsberg Kuno kultuszminiszter.
Az amerikai szenátus elfogadta azt a megállapodást, amely véget vethet a rekordideje tartó kormányzati leállásnak, amely október 1. óta tart.
Szektorok szerinti bontásban jelentős különbségek figyelhetőek meg az álláspiacon.
Kína új K-vízumprogramot indított a külföldi tudományos és technológiai szakemberek vonzására, amely alternatívát kínálhat a magasan képzett munkavállalóknak.
2025 első negyedévében tovább nőtt a bérszakadék Magyarországon: a nettó átlagkereset 476 ezer forint volt, amit mindössze Budapest és Győr-Moson-Sopron vármegye haladott meg.
Évente rengeteg magyar elgondolkodik rajta, hogy Ausztriában vállaljon munkát, azonban sokakat visszatart a nyelvismeret hiánya, pedig sok munkához még az se kell.
Egy friss kutatásból kiderült, hogy a Z generáció esetében már nem akkora a munkahelyi lojalitás, mint az előző generációknál.
Az AI-alapú ügyfélszolgálati rendszerek egyre nagyobb teret hódítanak, de kérdéses, hogy teljesen kiválthatják-e az emberi munkaerőt.
A Wall Streeten ismét nőhetnek a bónuszok, miután az ügyletek száma és a piaci volatilitás új lendületet adott a kereskedőknek és befektetési bankároknak.
Ma már a tapasztalt fehérgalléros dolgozók többsége bruttó 1 millió forint felett keres: jövőre ráadásul további, 5-7%-os béremelés várható.
Budapesten idén az év harmadik negyedében 16,2%-kal kevesebb állást hirdettek meg, mint egy évvel korábban.
Bőven 1 millió forint felett keresnek ezek a magyarok: rengetegen szakembert keresnek, ők az új IT-sok?
2025 elején több mint 255 ezer külföldi élt Magyarországon, tízből négyen dolgoznak is az országban. Eközben több mint 41 ezer magyar vándorolt ki tavaly.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.