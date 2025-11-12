Így kereshetik degeszre magukat a fiatalok érettségi után: ez lesz a jövő, a diploma már smafu

A Palantir Technologies második alkalommal indítja el a középiskolát végzett fiataloknak szóló Meritocracy Fellowship programját, amely alternatívát kínál az egyetemi tanulmányok helyett - jelentette a Business Insider.

A védelmi technológiai szoftvercég hétfőn nyitotta meg a jelentkezést a New York-i székhelyű ösztöndíjprogram második évfolyamára, amely frissen érettségizett 18 éveseknek kínál több hónapos szakmai gyakorlatot.

Az első évfolyamra több mint 500-an jelentkeztek, közülük 22-en vesznek részt jelenleg a programban. Marge York tehetségfejlesztési vezető szerint a résztvevők közül "több mint egy maroknyi" decemberben teljes munkaidős állásajánlattal zárja majd a programot.

A második évfolyam résztvevői havi 5400 dolláros ösztöndíjat kapnak, a program pedig 2026 augusztusától decemberig tart.

A Meritocracy Fellowship koncepciója – az egyetem teljes kihagyása és azonnali munkakezdés a technológiai szektorban – tükrözi az alapfokú diploma értékével kapcsolatos növekvő szkepticizmust és a Szilícium-völgyben startupokat alapító fiatalok beáramlását.

A jelentkezők kiválasztásánál York a "gondolkodás valódi sokszínűségét" keresi. Három fő tulajdonságot tart fontosnak: technikai folyamatismeretet, magas szintű önállóságot és érettséget. "Azok, akik igazán kiemelkedtek a mezőnyből, cselekvők. Építők, és mélyen elkötelezettek a gyakorlati munka iránt" – mondta.

A program első néhány hete hasonlít egy bevezető humán kurzushoz: kötelező olvasmányokkal, Palantir-alkalmazottak által vezetett vitákkal és vendégelőadásokkal. A jelenlegi ösztöndíjasok előadásokat hallgathattak többek között Bob McGrew-tól, az OpenAI kutatási igazgatójától és Edward Wittensteintől, a Yale Egyetem mesterséges intelligenciával és nemzetbiztonsággal foglalkozó oktatójától.

Az elméleti képzés után az ösztöndíjasokat ügyfélkapcsolati és szoftverfejlesztői csapatokba helyezik, ahol a teljes munkaidős alkalmazottakéhoz hasonló feladatokat végeznek.

Alex Karp, a Palantir vezérigazgatója szerint a program kihívást jelent az egyetemek számára: "Ha néhány évig folytatjuk ezt a programot – mondjuk 80-90 főre bővítjük – az már komoly problémát jelent az egyetemeknek."