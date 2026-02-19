Az ápolók bruttó átlagbére 338 ezerről 746 ezer forintra nőtt, a segédápolóknál is hasonló a tendencia.
Koronavírus a csatornákban: a legfrissebb adatok meglephetik az országot
Az év 7. hetében országos szinten enyhén csökkent a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.
A tájékoztató szerint az év 7. hetében 14 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Budapest agglomerációjába tartozó településeken, valamint Békéscsabán, Kaposváron, Kecskeméten, Pécsen, Szegeden, Székesfehérváron és Zalaegerszegen, míg emelkedést sehol nem mértek.
Az örökítőanyag koncentrációja Békéscsabán és Pécsen az emelkedett, Budapest északi, déli és központi mintájában, a budapesti agglomeráció mintájában, Zalaegerszegen, Szombathelyen, Székesfehérváron, Győrben, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, míg Tatabányán, Veszprémben, Kecskeméten és Miskolcon az alacsony tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.
Arról is írtak, hogy az influenza "A" vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban csökkent.
A 7. naptári héten a mennyisége nyolc ellátási területen - Egerben, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán és Veszprémben - volt kimutatási határ felett a mennyisége.
A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok emelkedése várhatóan megáll a következő időszakban - írták.
A klímaváltozás miatt egyre nagyobb területen és egyre hosszabb ideig terjedhet a súlyos fájdalmakkal járó chikungunya-láz.
Itt az igazság a sugárzó mobiltelefonokról: egy friss kutatás cáfolta, amit eddig tudtunk - ez mindent megváltoztat?
A kutatás vezetője professzor hozzátette: bízik abban, hogy kutatásuk hozzájárul a mobiltelefonok elektromágneses sugárzásával kapcsolatos félelmek eloszlatásához.
Az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet elemzése szerint a multivitaminokat naponta szedő emberek minimálisan nagyobb valószínűséggel haltak meg a következő két évtizedben.
Gluténmentesnek hirdették, mégis glutént tartalmaz: egy népszerű rizssüteméket hívnak vissza Magyarországon.
Egyik tanulmányában a résztvevők hét napig csak vizet fogyasztottak, de a vérükben lévő fehérjék széles körű változásai csak három nap után jelentkeztek.
Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk
Miközben a világ számos országában már többségben vannak a házasságon kívül született gyermekek, Magyarország továbbra is az alacsonyabb arányú államok közé tartozik.
Mely országok biztosítják a legjobb egészségügyi alapellátást jelenleg? És hol helyezkedik el ebben az összevetésben Magyarország? Mutatjuk!
Rengeteg menzára juthatott a szennyezett sóból: dagad a botrány a közétkeztetésben, a Nébih is vizsgálódik
A szennyezett sót forgalmazó cég elismerte, hogy az alapanyagot újrahasznosított, szennyezett zsákokban kapta.
A hivatalos indoklás karbantartási munkálatokról szól, ám szakmai körökben felmerült, hogy a döntés hátterében a centrum romló eredményességi mutatói állhatnak.
Így hagyja cserben az állami egészségügy a legkiszolgáltatottabbakat: újabb súlyos krízis egy fontos hazai intézményben
A járóbeteg-ellátásban olyan mértékű a szakemberhiány, hogy a hozzáférést gyakran adminisztratív akadályok nehezítik.
Hány embert érint valójában az ételallergia és az ételintolerancia? Miben különbözik a két állapot? És miért válik mindez komoly gazdasági kérdéssé? Mutatjuk!
A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.
Itt az újabb menzabotrány: szennyezett sóval készült ételt találtak, kevésen múlt, hogy nem szolgálták fel
A jelenséget a konyhai személyzet is észrevette, ezért értesítették a cég vezetőjét, aki azonnal kivizsgálta az esetet.
Kedden reggel csőtörés miatt szennyvíz ömlött a Szent János Kórház 17-es épületében működő fül-orr-gégészeti ambulancia várójába.
Becslésük szerint csak az Egyesült Államokban évente mintegy 450 ezer ilyen esetről lehet szó.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
Prof. dr. Rózsa Balázs az agykutatásról, egy világújdonságot jelentő berendezésről, és a karrierjéről beszél.
-
