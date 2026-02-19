Koronavírus a csatornákban: a legfrissebb adatok meglephetik az országot

Az év 7. hetében országos szinten enyhén csökkent a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

A tájékoztató szerint az év 7. hetében 14 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Budapest agglomerációjába tartozó településeken, valamint Békéscsabán, Kaposváron, Kecskeméten, Pécsen, Szegeden, Székesfehérváron és Zalaegerszegen, míg emelkedést sehol nem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Békéscsabán és Pécsen az emelkedett, Budapest északi, déli és központi mintájában, a budapesti agglomeráció mintájában, Zalaegerszegen, Szombathelyen, Székesfehérváron, Győrben, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, míg Tatabányán, Veszprémben, Kecskeméten és Miskolcon az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.

Arról is írtak, hogy az influenza "A" vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban csökkent.

A 7. naptári héten a mennyisége nyolc ellátási területen - Egerben, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán és Veszprémben - volt kimutatási határ felett a mennyisége.

A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok emelkedése várhatóan megáll a következő időszakban - írták.