NAV első házasok kedvezménye 2025: így történik az első házasok kedvezménye igénylése. Tudd meg, mennyi az első házasok adókedvezménye, milyen nyilatkozat kell hozzá!
Durva fordulat a munkaerőpiacon: 36 ezerrel kevesebben dolgoznak, egyre többen ragadnak az út szélén
4 millió 676 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4%.
2025 augusztusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 676 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 215 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Foglalkoztatottság, 2025. június–augusztusában a 2025. június–augusztusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 679 ezer fő volt, 36 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 21 ezer fővel, 2 millió 479 ezer főre, míg a nők esetében 15 ezer fővel, 2 millió 200 ezer főre mérséklődött.
A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 503 ezer fő dolgozott, mely 50 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer fő volt.
A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,4% volt.2 Ez az érték a férfiak esetében 79,2%-ot, a nők körében pedig 71,5%-ot mutatott.
Munkanélküliség, 2025. június–augusztusban a 2025. június–augusztusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4% volt. A férfiak esetében a munkanélküliek száma 115 ezer, a nőknél 102 ezer főt tett ki. A ráta mindkét nem esetében 4,4% volt, mely gyakorlatilag megegyezett az előző év június és augusztus közötti értékkel.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A munkakeresés átlagos időtartama 11,1 hónap volt, a munkanélküliek 45,6%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,6%-uk már legalább egy éve nem talált munkát. • A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. augusztus végén az egy évvel korábbihoz képest 1,0%-kal, 222 ezer főre mérséklődött.
Utánaszámoltunk, részmunkaidőben 25 év alatti diákként 210 ezer fölötti fizetést hoz akár már havi néhány éjszaka elvállalásával.
Megérkeztek az iPhone 17 hivatalos magyarországi árai, miközben a KSH a legfrissebb, júliusi kereseti adatokat is közzétette, nézzük hogy vehetünk-e új modellt magunknak.
A munkavállalók sokszor csak később szembesülnek azzal, hogy a többletmunka aránytalanul kevesebbet hoz a konyhára, mint gondolták.
A „Monday blues”-ként emlegetett jelenség csendben szedi áldozatait: hétfőnként 19 százalékkal nő a szívrohamok száma, friss kutatások pedig erre most rátettek egy lapáttal.
Ha valaki Magyarországról külföldön keresne új lehetőséget, legtöbbször Németország, Ausztria vagy Svájc jut először eszébe.
A pontos hazai jogkeret még nem ismert, de szakemberek összegyűjtötték a legfontosabb információkat,
A gyógyszeripar szinte minden végzettségi szint számára kínál karrierlehetőséget, legyen szó gyógyszerészekről vagy gépkezelőkről.
Ennek a hibrid munkavégzésnek komoly veszélyei is vannak, esetleges munkahelyi baleset során például komplikáltabb lehet a megítélés.
Az MI fejlődése olyan szintre jutott, ami alapjaiban forgatja fel egyes iparágak munkaerőpiacát.
Az elmúlt évben több cég elkezdte visszaterelni a kollégákat az irodákba, ráadásul a trendet egyre több kutatás támasztja alá.
A 2026-os választáson várhatóan bruttó 80 ezer forint lesz a SZSZB - szavazatszámláló bizottság - választott tagjainak tiszteletdíja.
2025 nyarán újra több mint 130 ezer magyar dolgozott Ausztriában, májusban 127 877-en, júliusban pedig már 135 105-en vállaltak munkát a szomszédos országban.
A magyarok többsége csak akkor találkozik vele, amikor már baj van – pedig az adószakértő munkája sokkal több egyszerű „tűzoltásnál”.
Súlyos foglalkoztatási válság köszöntött be itthon: ezek a magyarok irdatlan nehezen találnak munkát
A megszerzett képesítések és a mai munkahelyeken megkövetelt készségek közötti eltérés az egyik oka annak, hogy a fiatalok nehezen találnak munkát.
XIV. Leó pápa bírálta a vezérigazgatók és alkalmazottaik közötti hatalmas bérkülönbségeket.
Magyarországon jelenleg mintegy százezer külföldi dolgozik különböző jogcímeken, miközben tavaly összesen 133 ezer külföldi munkás fordult meg az országban.
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése sok fiatal munkavállalót szorongással tölt el, hiszen épp az őket érintő belépő szintű pozíciókat váltják ki elsőként az algoritmusok.
Apaszabadság 2025: ezek az apasági szabadság feltételei - tényleg 44 nap szülői szabadság jár az apáknak is?
Apasági szabadság 2025: mi az apaszabadság lényege, mik az apasági szabadság feltételei? Hogyan vehető igénybe a 44 nap szülői szabadság apáknak is?
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is