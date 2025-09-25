Durva fordulat a munkaerőpiacon: 36 ezerrel kevesebben dolgoznak, egyre többen ragadnak az út szélén

4 millió 676 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4%.

2025 augusztusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 676 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 215 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Foglalkoztatottság, 2025. június–augusztusában a 2025. június–augusztusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 679 ezer fő volt, 36 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 21 ezer fővel, 2 millió 479 ezer főre, míg a nők esetében 15 ezer fővel, 2 millió 200 ezer főre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 503 ezer fő dolgozott, mely 50 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer fő volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,4% volt.2 Ez az érték a férfiak esetében 79,2%-ot, a nők körében pedig 71,5%-ot mutatott.

Munkanélküliség, 2025. június–augusztusban a 2025. június–augusztusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4% volt. A férfiak esetében a munkanélküliek száma 115 ezer, a nőknél 102 ezer főt tett ki. A ráta mindkét nem esetében 4,4% volt, mely gyakorlatilag megegyezett az előző év június és augusztus közötti értékkel.

A munkakeresés átlagos időtartama 11,1 hónap volt, a munkanélküliek 45,6%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,6%-uk már legalább egy éve nem talált munkát. • A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. augusztus végén az egy évvel korábbihoz képest 1,0%-kal, 222 ezer főre mérséklődött.