Újabb dolgozók elégelték meg a siralmas fizetéseket: asztalra csap a szakszervezet, tüntetést szerveznek

A kormány által bejelentett 15 százalékos béremelés a szociális szférában dolgozók számára csalódást okozott az érdekvédőknek, mivel az emelés nagy része a minimálbér növekedéséből adódik, így a diplomások fizetése alig változik - számolt be a Népszava.

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Boros Péterné a Szociális Érdekegyeztető Tanács ülése után kijelentette, hogy a munkavállalói oldal nem fogadja el a kormány tervét, mert az veszélyezteti a diplomás munkavállalók megtartását az ágazatban.

A kormány képviselője ismertette, hogy a 15 százalékos béremelés szociális ágazati összevont pótlékemelés formájában valósul meg, amelybe beleszámít a minimálbér várható 11 százalékos növekedése is. Ez a szakszervezetek szerint azt jelenti, hogy a diplomások fizetése ismét alig emelkedik.

Boros Péterné hangsúlyozta, hogy a probléma nemcsak az elavult bértáblában rejlik, hanem abban is, hogy az nincs a diplomásokhoz igazítva. Szerinte a kormány saját maga gerjeszt munkaerőpiaci szívóhatást, mivel a szociális terület jól képzett munkatársai a jobban fizetett egészségügyi vagy oktatási területekre vándorolnak.

A szakszervezeti vezető jelezte, hogy újabb tiltakozó akciókat terveznek, miközben a fenntartói oldal vállalta egy munkabizottság létrehozását, amely a munkavállalói oldallal együtt dolgozna ki javaslatokat az elvándorlás megállítására.

A korábbi béremelések egyenlőtlensége miatt alakult ki az a helyzet, hogy míg a bértábla alján lévők 2022 óta 60 százalékkal keresnek többet, addig egy egyetemi végzettségű, 40 éve pályán lévő szakember fizetése csak 31 százalékkal nőtt ugyanezen időszak alatt.