Millió felett kereshetsz, ha most jelentkezel: csak kétszer van ilyen egy évben, itt vannak a részletek

A HungaroControl október 20-tól ismét várja a jelentkezőket a 2026 őszén induló légiforgalmiirányító- képzésére. Az érdeklődők 2026. március 15-ig pályázhatnak, a kiválasztási folyamat várhatóan a nyár közepén zárul. A jövő ősszel induló évfolyamra továbbra is minden, a légi közlekedés iránt érdeklődő pályázó jelentkezését szívesen fogadják.

A folyamatosan növekvő légiforgalom biztonságos kiszolgálása érdekében a Hungarocontrol jelentős kapacitásbővítésbe kezdett, amibe beletartozik a légiforgalmi irányítók számának nagymértékű bővítése is, ezért egy helyett 2026-ban is két képzési évfolyamot indít.

A társaság komoly intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy még vonzóbbá tegye a képzést. Többek között megnövelte a hallgatók javadalmazását, de az egyéb juttatások, mint a SZÉP-kártya támogatás vagy az igényelhető lakhatási hozzájárulás mértéke is emelkedett.

A formális jelentkezési feltételek azonban változatlanok maradtak:

továbbra is bárki pályázhat, aki betöltötte 20. életévét, érettségi bizonyítvánnyal és államilag elismert, komplex középfokú – vagy azzal egyenértékű – angol nyelvvizsgával rendelkezik, és büntetlen előéletű.

A légiforgalom évről évre csúcsokat dönt, ezért annak érdekében, hogy a magyar légtérben szavatolni tudjuk a polgári légi közlekedés biztonságos és zavartalan áramoltatását, gondoskodnunk kell a szakemberutánpótlásról, aminek az egyik eszköze a képzés felpörgetése

– mondta Fluck Benedek, a HungaroControl humán erőforrás vezérigazgató-helyettese.

