Computer monitors in the air traffic control centre of Skyguide in Duebendorf (near Zurich, Switzerland) show the flight paths of aircrafts in Switzerlands controlled airspace.
HRCENTRUM

Millió felett kereshetsz, ha most jelentkezel: csak kétszer van ilyen egy évben, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2025. október 20. 16:30

A HungaroControl október 20-tól ismét várja a jelentkezőket a 2026 őszén induló légiforgalmiirányító- képzésére. Az érdeklődők 2026. március 15-ig pályázhatnak, a kiválasztási folyamat várhatóan a nyár közepén zárul. A jövő ősszel induló évfolyamra továbbra is minden, a légi közlekedés iránt érdeklődő pályázó jelentkezését szívesen fogadják.

A folyamatosan növekvő légiforgalom biztonságos kiszolgálása érdekében a Hungarocontrol jelentős kapacitásbővítésbe kezdett, amibe beletartozik a légiforgalmi irányítók számának nagymértékű bővítése is, ezért egy helyett 2026-ban is két képzési évfolyamot indít.

A társaság komoly intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy még vonzóbbá tegye a képzést. Többek között megnövelte a hallgatók javadalmazását, de az egyéb juttatások, mint a SZÉP-kártya támogatás vagy az igényelhető lakhatási hozzájárulás mértéke is emelkedett.

A formális jelentkezési feltételek azonban változatlanok maradtak:

továbbra is bárki pályázhat, aki betöltötte 20. életévét, érettségi bizonyítvánnyal és államilag elismert, komplex középfokú – vagy azzal egyenértékű – angol nyelvvizsgával rendelkezik, és büntetlen előéletű.

Arról, hogy mekkora pénzeket lehet keresni légiforgalmi irányítóként, korábban a Pénzcentrumon is írtunk

A Pénzcentrum idén nyáron is beszámolt a reptereken tapasztalható késésekről és járatkimaradásokról, amelyek ismét rávilágítottak a légiirányító szakma jelentőségére.

A légiforgalom évről évre csúcsokat dönt, ezért annak érdekében, hogy a magyar légtérben szavatolni tudjuk a polgári légi közlekedés biztonságos és zavartalan áramoltatását, gondoskodnunk kell a szakemberutánpótlásról, aminek az egyik eszköze a képzés felpörgetése

– mondta Fluck Benedek, a HungaroControl humán erőforrás vezérigazgató-helyettese.

Címlapkép: Getty Images
