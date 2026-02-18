Az Eurostat legfrissebb adatai alapján 2024-ben az Európai Unióban 73,8 millióan dolgoztak a tudományos és technológiai szektorban.
Itt a módszer az öregedés megállítására? Hamarosan új egészség-biznisz csúcsosodhat ki
Az öregedés lassítását ígérő úgynevezett longevity-ipar rohamosan terjeszkedik: luxusklinikák, szállodai wellnessprogramok és személyre szabott diagnosztikai csomagok kínálnak egyre drágább szolgáltatásokat. A tudomány azonban egyelőre nem igazolja az üzleti ígéreteket, miközben a jelenség az egészségügyi egyenlőtlenségek kérdését is felveti - számolt be a BBC.
A New York-i és San Franciscó-i Biograph klinikán egyetlen felmérési nap akár hat órán át is tarthat. A több mint 30 vizsgálatból – beleértve az MRI- és CT-vizsgálatokat, a testösszetétel-elemzést, a VO2 max mérést és az átfogó vérvizsgálatot – több mint ezer adatpontot gyűjtenek össze. Michael Doney, a klinika orvosigazgatója szerint minden hatodik páciensnél sürgős vagy akár életveszélyes elváltozást tárnak fel. Véleménye szerint épp ez különbözteti meg a valódi diagnosztikai klinikákat a wellness-szektorban szaporodó létesítményektől.
Az élethossznövelő üzletág azonban már nem korlátozódik az önálló klinikákra. A Grand Cayman-szigeteken idén tavasszal nyílik egy közel 1500 négyzetméteres wellnessközpont, Saint-Barthélemy szigetén pedig biológiai életkor-méréssel egybekötött mindfulness programot kínál egy luxusszálloda. Svájcban a Clinique La Prairie 'Life Reset' nevű programja a mentális egészség megőrzésére fókuszálva ötvözi a diagnosztikát neurostimulációval és alvásterápiával. A Beverly Hills-i Four Seasonsben ezer dollárért kínálnak repülés utáni regenerációs kezelést, amely infúziós terápiát, lézeralapú immunerősítést és fényterápiát foglal magában.
A tudományos háttér azonban korántsem egyértelmű. Deborah Kado, a Stanford Egyetem geriátriai kutatási társigazgatója óvatosságra int: az állatkísérletekben ígéretesnek tűnő beavatkozásokból nem következik, hogy azok az emberi élettartamot is meghosszabbítják. Andrea LaCroix, a Kaliforniai Egyetem (San Diego) professzora még egyenesebben fogalmaz. Szerinte nincs olyan klinikai vizsgálati adat, amely bizonyítaná, hogy bármely beavatkozás meghosszabbítja az egészségben töltött élettartamot embereknél. 'Ezeket a kezeléseket saját felelősségre végzett önkísérletezésnek kell tekinteni' – hangsúlyozza.
Az árak széles skálán mozognak: egy szűrővizsgálat kétszáz, egy 45 perces 'sejtregenerációs' kezelés ezerháromszáz dollárba kerül, az éves átfogó programok pedig több ezer dolláros nagyságrendűek. A menopauza-specifikus csomagok külön alkategóriát képeznek, szintén borsos árakkal. Jessica Shepherd nőgyógyász szerint fontos, hogy a nők végre hangot kapnak és jobb ellátást követelnek. Ugyanakkor úgy véli, a határ ott sérül, amikor a nők úgy érzik, több ezer dollárt kell befektetniük az egészségük megőrzésébe. 'A menopauza nem javítandó hiba, hanem támogatandó átmenet' – teszi hozzá.
A legélesebb kritika az egészségügyi egyenlőtlenségeket érinti. Kado rámutat, hogy az Egyesült Államokban már most kétszintű rendszer létezik az öregedés terén: a kevesebb erőforrással rendelkezők a megelőző egészségügyi ellátást kénytelenek feláldozni az alapvető megélhetés javára. A szakértő ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a hosszú, egészséges élet nem a gazdagok kiváltsága. Pályafutása során számos, a nyolcvanas éveiben, vagy akár a századik évén túl járó páciensét kezelte, akik közül egyik sem vett igénybe luxusszolgáltatásokat.
Melanie Goldey, a biológiai életkor mérését kínáló Tally Health vezetője iparági szintű elszámoltathatóságot sürget. Szerinte a longevity-ipar akkor válik problémássá, amikor a cégek nagy összegeket kérnek el, miközben eltúlozzák azt, amit a tudomány jelenleg alá tud támasztani. 'A tisztességes árazás azt jelenti, hogy átláthatóan közlik: mi az, amit a kutatások igazolnak, mi az, ami még csak formálódik, és mi az, ami egyelőre ismeretlen' – nyilatkozta Goldey.
Az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet elemzése szerint a multivitaminokat naponta szedő emberek minimálisan nagyobb valószínűséggel haltak meg a következő két évtizedben.
Gluténmentesnek hirdették, mégis glutént tartalmaz: egy népszerű rizssüteméket hívnak vissza Magyarországon.
Egyik tanulmányában a résztvevők hét napig csak vizet fogyasztottak, de a vérükben lévő fehérjék széles körű változásai csak három nap után jelentkeztek.
Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk
Miközben a világ számos országában már többségben vannak a házasságon kívül született gyermekek, Magyarország továbbra is az alacsonyabb arányú államok közé tartozik.
Mely országok biztosítják a legjobb egészségügyi alapellátást jelenleg? És hol helyezkedik el ebben az összevetésben Magyarország? Mutatjuk!
Rengeteg menzára juthatott a szennyezett sóból: dagad a botrány a közétkeztetésben, a Nébih is vizsgálódik
A szennyezett sót forgalmazó cég elismerte, hogy az alapanyagot újrahasznosított, szennyezett zsákokban kapta.
A hivatalos indoklás karbantartási munkálatokról szól, ám szakmai körökben felmerült, hogy a döntés hátterében a centrum romló eredményességi mutatói állhatnak.
Így hagyja cserben az állami egészségügy a legkiszolgáltatottabbakat: újabb súlyos krízis egy fontos hazai intézményben
A járóbeteg-ellátásban olyan mértékű a szakemberhiány, hogy a hozzáférést gyakran adminisztratív akadályok nehezítik.
Hány embert érint valójában az ételallergia és az ételintolerancia? Miben különbözik a két állapot? És miért válik mindez komoly gazdasági kérdéssé? Mutatjuk!
A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.
Itt az újabb menzabotrány: szennyezett sóval készült ételt találtak, kevésen múlt, hogy nem szolgálták fel
A jelenséget a konyhai személyzet is észrevette, ezért értesítették a cég vezetőjét, aki azonnal kivizsgálta az esetet.
Kedden reggel csőtörés miatt szennyvíz ömlött a Szent János Kórház 17-es épületében működő fül-orr-gégészeti ambulancia várójába.
Becslésük szerint csak az Egyesült Államokban évente mintegy 450 ezer ilyen esetről lehet szó.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
Prof. dr. Rózsa Balázs az agykutatásról, egy világújdonságot jelentő berendezésről, és a karrierjéről beszél.
Pozitív elmozdulás körvonalazódik a Magyar Orvosi Kamara és a Belügyminisztérium között immár három éve tartó feszült viszonyban.
Vajon melyik európai országokban a legsúlyosabb a kiégés? És miért szerepel Magyarország az élmezőnyben? Mutatjuk!
Bangladesi kutatók egy új, denevérekből származó vírust azonosítottak, amely a Nipah-fertőzéshez hasonló tüneteket okoz.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
Nagyrészt 5-15 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt, de a rejtett áremelkedés lehetőségét sem lehet kizárni.
