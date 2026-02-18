Itt a módszer az öregedés megállítására? Hamarosan új egészség-biznisz csúcsosodhat ki

Az öregedés lassítását ígérő úgynevezett longevity-ipar rohamosan terjeszkedik: luxusklinikák, szállodai wellnessprogramok és személyre szabott diagnosztikai csomagok kínálnak egyre drágább szolgáltatásokat. A tudomány azonban egyelőre nem igazolja az üzleti ígéreteket, miközben a jelenség az egészségügyi egyenlőtlenségek kérdését is felveti - számolt be a BBC.

A New York-i és San Franciscó-i Biograph klinikán egyetlen felmérési nap akár hat órán át is tarthat. A több mint 30 vizsgálatból – beleértve az MRI- és CT-vizsgálatokat, a testösszetétel-elemzést, a VO2 max mérést és az átfogó vérvizsgálatot – több mint ezer adatpontot gyűjtenek össze. Michael Doney, a klinika orvosigazgatója szerint minden hatodik páciensnél sürgős vagy akár életveszélyes elváltozást tárnak fel. Véleménye szerint épp ez különbözteti meg a valódi diagnosztikai klinikákat a wellness-szektorban szaporodó létesítményektől.

Az élethossznövelő üzletág azonban már nem korlátozódik az önálló klinikákra. A Grand Cayman-szigeteken idén tavasszal nyílik egy közel 1500 négyzetméteres wellnessközpont, Saint-Barthélemy szigetén pedig biológiai életkor-méréssel egybekötött mindfulness programot kínál egy luxusszálloda. Svájcban a Clinique La Prairie 'Life Reset' nevű programja a mentális egészség megőrzésére fókuszálva ötvözi a diagnosztikát neurostimulációval és alvásterápiával. A Beverly Hills-i Four Seasonsben ezer dollárért kínálnak repülés utáni regenerációs kezelést, amely infúziós terápiát, lézeralapú immunerősítést és fényterápiát foglal magában.

A tudományos háttér azonban korántsem egyértelmű. Deborah Kado, a Stanford Egyetem geriátriai kutatási társigazgatója óvatosságra int: az állatkísérletekben ígéretesnek tűnő beavatkozásokból nem következik, hogy azok az emberi élettartamot is meghosszabbítják. Andrea LaCroix, a Kaliforniai Egyetem (San Diego) professzora még egyenesebben fogalmaz. Szerinte nincs olyan klinikai vizsgálati adat, amely bizonyítaná, hogy bármely beavatkozás meghosszabbítja az egészségben töltött élettartamot embereknél. 'Ezeket a kezeléseket saját felelősségre végzett önkísérletezésnek kell tekinteni' – hangsúlyozza.

Az árak széles skálán mozognak: egy szűrővizsgálat kétszáz, egy 45 perces 'sejtregenerációs' kezelés ezerháromszáz dollárba kerül, az éves átfogó programok pedig több ezer dolláros nagyságrendűek. A menopauza-specifikus csomagok külön alkategóriát képeznek, szintén borsos árakkal. Jessica Shepherd nőgyógyász szerint fontos, hogy a nők végre hangot kapnak és jobb ellátást követelnek. Ugyanakkor úgy véli, a határ ott sérül, amikor a nők úgy érzik, több ezer dollárt kell befektetniük az egészségük megőrzésébe. 'A menopauza nem javítandó hiba, hanem támogatandó átmenet' – teszi hozzá.

A legélesebb kritika az egészségügyi egyenlőtlenségeket érinti. Kado rámutat, hogy az Egyesült Államokban már most kétszintű rendszer létezik az öregedés terén: a kevesebb erőforrással rendelkezők a megelőző egészségügyi ellátást kénytelenek feláldozni az alapvető megélhetés javára. A szakértő ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a hosszú, egészséges élet nem a gazdagok kiváltsága. Pályafutása során számos, a nyolcvanas éveiben, vagy akár a századik évén túl járó páciensét kezelte, akik közül egyik sem vett igénybe luxusszolgáltatásokat.

Melanie Goldey, a biológiai életkor mérését kínáló Tally Health vezetője iparági szintű elszámoltathatóságot sürget. Szerinte a longevity-ipar akkor válik problémássá, amikor a cégek nagy összegeket kérnek el, miközben eltúlozzák azt, amit a tudomány jelenleg alá tud támasztani. 'A tisztességes árazás azt jelenti, hogy átláthatóan közlik: mi az, amit a kutatások igazolnak, mi az, ami még csak formálódik, és mi az, ami egyelőre ismeretlen' – nyilatkozta Goldey.