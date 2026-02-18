2026. február 18. szerda Bernadett
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a laboratóriumi köpenyes orvos és az öltönyös orvosi kereskedelmi képviselő kézfogásáról.
Egészség

Itt a módszer az öregedés megállítására? Hamarosan új egészség-biznisz csúcsosodhat ki

Pénzcentrum
2026. február 18. 17:45

Az öregedés lassítását ígérő úgynevezett longevity-ipar rohamosan terjeszkedik: luxusklinikák, szállodai wellnessprogramok és személyre szabott diagnosztikai csomagok kínálnak egyre drágább szolgáltatásokat. A tudomány azonban egyelőre nem igazolja az üzleti ígéreteket, miközben a jelenség az egészségügyi egyenlőtlenségek kérdését is felveti - számolt be a BBC.

A New York-i és San Franciscó-i Biograph klinikán egyetlen felmérési nap akár hat órán át is tarthat. A több mint 30 vizsgálatból – beleértve az MRI- és CT-vizsgálatokat, a testösszetétel-elemzést, a VO2 max mérést és az átfogó vérvizsgálatot – több mint ezer adatpontot gyűjtenek össze. Michael Doney, a klinika orvosigazgatója szerint minden hatodik páciensnél sürgős vagy akár életveszélyes elváltozást tárnak fel. Véleménye szerint épp ez különbözteti meg a valódi diagnosztikai klinikákat a wellness-szektorban szaporodó létesítményektől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az élethossznövelő üzletág azonban már nem korlátozódik az önálló klinikákra. A Grand Cayman-szigeteken idén tavasszal nyílik egy közel 1500 négyzetméteres wellnessközpont, Saint-Barthélemy szigetén pedig biológiai életkor-méréssel egybekötött mindfulness programot kínál egy luxusszálloda. Svájcban a Clinique La Prairie 'Life Reset' nevű programja a mentális egészség megőrzésére fókuszálva ötvözi a diagnosztikát neurostimulációval és alvásterápiával. A Beverly Hills-i Four Seasonsben ezer dollárért kínálnak repülés utáni regenerációs kezelést, amely infúziós terápiát, lézeralapú immunerősítést és fényterápiát foglal magában.

Kapcsolódó cikkeink:

A tudományos háttér azonban korántsem egyértelmű. Deborah Kado, a Stanford Egyetem geriátriai kutatási társigazgatója óvatosságra int: az állatkísérletekben ígéretesnek tűnő beavatkozásokból nem következik, hogy azok az emberi élettartamot is meghosszabbítják. Andrea LaCroix, a Kaliforniai Egyetem (San Diego) professzora még egyenesebben fogalmaz. Szerinte nincs olyan klinikai vizsgálati adat, amely bizonyítaná, hogy bármely beavatkozás meghosszabbítja az egészségben töltött élettartamot embereknél. 'Ezeket a kezeléseket saját felelősségre végzett önkísérletezésnek kell tekinteni' – hangsúlyozza.

Az árak széles skálán mozognak: egy szűrővizsgálat kétszáz, egy 45 perces 'sejtregenerációs' kezelés ezerháromszáz dollárba kerül, az éves átfogó programok pedig több ezer dolláros nagyságrendűek. A menopauza-specifikus csomagok külön alkategóriát képeznek, szintén borsos árakkal. Jessica Shepherd nőgyógyász szerint fontos, hogy a nők végre hangot kapnak és jobb ellátást követelnek. Ugyanakkor úgy véli, a határ ott sérül, amikor a nők úgy érzik, több ezer dollárt kell befektetniük az egészségük megőrzésébe. 'A menopauza nem javítandó hiba, hanem támogatandó átmenet' – teszi hozzá.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A legélesebb kritika az egészségügyi egyenlőtlenségeket érinti. Kado rámutat, hogy az Egyesült Államokban már most kétszintű rendszer létezik az öregedés terén: a kevesebb erőforrással rendelkezők a megelőző egészségügyi ellátást kénytelenek feláldozni az alapvető megélhetés javára. A szakértő ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a hosszú, egészséges élet nem a gazdagok kiváltsága. Pályafutása során számos, a nyolcvanas éveiben, vagy akár a századik évén túl járó páciensét kezelte, akik közül egyik sem vett igénybe luxusszolgáltatásokat.

Melanie Goldey, a biológiai életkor mérését kínáló Tally Health vezetője iparági szintű elszámoltathatóságot sürget. Szerinte a longevity-ipar akkor válik problémássá, amikor a cégek nagy összegeket kérnek el, miközben eltúlozzák azt, amit a tudomány jelenleg alá tud támasztani. 'A tisztességes árazás azt jelenti, hogy átláthatóan közlik: mi az, amit a kutatások igazolnak, mi az, ami még csak formálódik, és mi az, ami egyelőre ismeretlen' – nyilatkozta Goldey.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #wellness #luxus #nők #usa #gazdagok #tudomány #öregedés #magánegészségügy #mentális egészség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:15
18:01
17:45
17:34
17:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 18.
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
2026. február 18.
Nyakunkon egy demográfiai katasztrófa: ha ez megtörténik, óriási változások jönnek a világban
2026. február 18.
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
2026. február 18.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
2
1 hónapja
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
3
1 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
4
1 hónapja
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
5
1 hónapja
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 18:01
Kvíz: Te is sok John Travolta-filmet láttál? Lássuk, mire emlékszel belőlük!
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 16:12
Újabb háborúra készülhet Donald Trump: már napokon belül elindulhat az akció
Agrárszektor  |  2026. február 18. 17:33
Csatatérré vált a magyar kiskereskedelem: mi lesz, Lidl vagy MERE?
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel