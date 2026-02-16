2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up ügyvéd üzletember dolgozik vagy olvasás jogi könyv irodai munkahelyen tanácsadó ügyvéd koncepció.
HRCENTRUM

Hiába reménykedtek a magyar dolgozók: alig nőnek idén a fizetések a legtöbb munkahelyen

Pénzcentrum
2026. február 16. 14:01

A munkáltatók idei évre vonatkozó bérfejlesztési tervei óvatosabbak a tavalyinál. Míg 2025-re a cégek átlagosan közel kétharmada tervezett bérfejlesztéssel előzetesen, addig az idei évre a vállalatoknak mindössze 55%-a számol ezzel. Ezzel szemben a munkavállalók döntő többsége (82%) arra számít, hogy emelkedni fog a fizetése vagy nőni fog a béren kívüli juttatásainak mértéke 2026-ban – derül ki a egy friss, 449 cég bevonásával, illetve 1000 fős, magyar lakosságra reprezentatív minta alapján készített felmérésből.

Évente vizsgálja a hazai vállalatok bérfejlesztési teveit és okaita a Profession.hu. Az elmúlt alkalmak során tartotta magát az a trend, hogy a béremelést tervező cégek döntő többsége véghez is viszi azt, sőt végül több munkaadó tesz így, mint amennyi előzetesen számolt ezzel. Tavaly a cégek 60%-a kalkulált előzetesen bérfejlesztéssel, végül 72%-uknál következett az be. Idén már lényegesen óvatosabbak a cégek, mint az elmúlt néhány év során: amellett, hogy kevesebben terveznek általános bérkorrekciót eszközölni, ennek átlagos értéke is csökkent a tavalyi 8%-ról 7%-ra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A minimálbér emelése meghatározó tényező

A cégek leggyakoribb célja a bérfejlesztéssel, hogy a dolgozók megélhetési költségeit kompenzálja (67%)  -áll a közleményben ez a megdöbbentő állítás. A tavalyi év végén bejelentett minimálbér növekedése is jelentős hatással van az idei fizetésemelési tervekre, ez a második leggyakrabban említett cél: tízből négy vállalat esetében szerepe volt ennek a tényezőnek abban, hogy hozzányúlt vagy hozzá fog nyúlni a bérekhez. A bérfejlesztés a vállalatok negyedénél összefügg a gazdasági helyzet alakulásával is.

Azok a munkáltatók, akik tavaly általánosan növelték munkavállalóik bércsomagját és idén is számolnak ezzel, 22%-uk magasabb, 33%-uk alacsonyabb összeggel tervez a tavalyihoz képest, míg változatlanságra ebben a tekintetben 46%-uk számít.

A munkavállalók fele kapott fizetésemelést

A munkavállalók 66%-ának bővült a bércsomagja 2025-ben, ebben csak minimális csökkenés van a 2024-es (63%) arányhoz képest. Ahogy a tavalyi, úgy az idei év elején is magasak a dolgozói elvárások: tízből nyolcan várnak fejlesztést a fizetési csomagjuk valamelyik elemében 2026-ban, az alkalmazottak fele pedig fizetésemelésre számít. Egyharmaduk szerint ez nettó 20 ezer forint körüli összeg lesz, további harmaduk nettó 20 és 50 ezer forint közötti értékre számít, míg a többiek ennél többel kalkulálnak. A fizetésemelésük mértékével kapcsolatos elégedettségük terén kevéssé bizakodóak a megkérdezett munkavállalók: tízből heten magasabb emelést várnának el, mint amennyit szerintük kapni fognak idén.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kutatás alátámasztotta azt a munkaerőpiaci trendet, hogy a cégek kivárnak, óvatosabban terveznek a toborzás mellett a fizetésemelések területén is. A minimálbér növekedése jelentősen felülírta több munkáltató előzetes tervét az idei évre vonatkozóan - közülük tízből négy legalább részben emiatt növelte a fizetéseket. A bértranszparencia irányelvnek való megfelelés szintén számos céget érint, amelyre a felkészülést sokaknak legkésőbb idén már el is kell kezdeniük. A bércsomagjuk bővítését tervező vállalatok aránya pedig ezekkel a tényezőkkel együtt is 5 százalékponttal elmarad a tavalyitól

 – fogalmazott Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője. 

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #minimálbér #béremelés #munkabér #gazdaság #bérek #munkavállalók #fizetések #profession #munkáltatók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:51
13:43
13:30
13:23
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.02.16 13:36
Illúzió ma Magyarországon a TEAL szervezet?
A napokban egy nagyvállalatnál jártam. Versenypiacon működő, erősen teljesítményorientált szervezet,...
hrdoktor  |  2026.02.10 11:49
Orrdugulást nemcsak nátha okozhat
Előfordul, hogy nem is vagyunk megfázva, mégis el van dugulva az orrunk, alig kapunk levegőt – mi mi...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 16.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
2026. február 16.
Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 16. hétfő
Julianna, Lilla
8. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér
2
2 hónapja
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
3
1 hónapja
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
4
5 napja
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
5
3 hete
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deficit
hiány, a kiadásoknak a bevételeket meghaladó része. Közgazdasági értelemben vállalkozási és költségvetési deficitről beszélünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 13:30
Ki nem találod, ezen a szakon tanul tovább a második magyar űrhajós, Kapu Tibor: ez ám a sztárszakma!
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 13:06
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
Agrárszektor  |  2026. február 16. 13:31
Ilyen növényt kellene termelnünk itthon? Ebben nagyhatalom lehetnénk