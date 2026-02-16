Ha a politikai és társadalmi akadályokat sikerülne leküzdeni, a korona feladása a becslések szerint legalább négy évet venne igénybe.
Hiába reménykedtek a magyar dolgozók: alig nőnek idén a fizetések a legtöbb munkahelyen
A munkáltatók idei évre vonatkozó bérfejlesztési tervei óvatosabbak a tavalyinál. Míg 2025-re a cégek átlagosan közel kétharmada tervezett bérfejlesztéssel előzetesen, addig az idei évre a vállalatoknak mindössze 55%-a számol ezzel. Ezzel szemben a munkavállalók döntő többsége (82%) arra számít, hogy emelkedni fog a fizetése vagy nőni fog a béren kívüli juttatásainak mértéke 2026-ban – derül ki a egy friss, 449 cég bevonásával, illetve 1000 fős, magyar lakosságra reprezentatív minta alapján készített felmérésből.
Évente vizsgálja a hazai vállalatok bérfejlesztési teveit és okaita a Profession.hu. Az elmúlt alkalmak során tartotta magát az a trend, hogy a béremelést tervező cégek döntő többsége véghez is viszi azt, sőt végül több munkaadó tesz így, mint amennyi előzetesen számolt ezzel. Tavaly a cégek 60%-a kalkulált előzetesen bérfejlesztéssel, végül 72%-uknál következett az be. Idén már lényegesen óvatosabbak a cégek, mint az elmúlt néhány év során: amellett, hogy kevesebben terveznek általános bérkorrekciót eszközölni, ennek átlagos értéke is csökkent a tavalyi 8%-ról 7%-ra.
A minimálbér emelése meghatározó tényező
A cégek leggyakoribb célja a bérfejlesztéssel, hogy a dolgozók megélhetési költségeit kompenzálja (67%) -áll a közleményben ez a megdöbbentő állítás. A tavalyi év végén bejelentett minimálbér növekedése is jelentős hatással van az idei fizetésemelési tervekre, ez a második leggyakrabban említett cél: tízből négy vállalat esetében szerepe volt ennek a tényezőnek abban, hogy hozzányúlt vagy hozzá fog nyúlni a bérekhez. A bérfejlesztés a vállalatok negyedénél összefügg a gazdasági helyzet alakulásával is.
Azok a munkáltatók, akik tavaly általánosan növelték munkavállalóik bércsomagját és idén is számolnak ezzel, 22%-uk magasabb, 33%-uk alacsonyabb összeggel tervez a tavalyihoz képest, míg változatlanságra ebben a tekintetben 46%-uk számít.
A munkavállalók fele kapott fizetésemelést
A munkavállalók 66%-ának bővült a bércsomagja 2025-ben, ebben csak minimális csökkenés van a 2024-es (63%) arányhoz képest. Ahogy a tavalyi, úgy az idei év elején is magasak a dolgozói elvárások: tízből nyolcan várnak fejlesztést a fizetési csomagjuk valamelyik elemében 2026-ban, az alkalmazottak fele pedig fizetésemelésre számít. Egyharmaduk szerint ez nettó 20 ezer forint körüli összeg lesz, további harmaduk nettó 20 és 50 ezer forint közötti értékre számít, míg a többiek ennél többel kalkulálnak. A fizetésemelésük mértékével kapcsolatos elégedettségük terén kevéssé bizakodóak a megkérdezett munkavállalók: tízből heten magasabb emelést várnának el, mint amennyit szerintük kapni fognak idén.
A kutatás alátámasztotta azt a munkaerőpiaci trendet, hogy a cégek kivárnak, óvatosabban terveznek a toborzás mellett a fizetésemelések területén is. A minimálbér növekedése jelentősen felülírta több munkáltató előzetes tervét az idei évre vonatkozóan - közülük tízből négy legalább részben emiatt növelte a fizetéseket. A bértranszparencia irányelvnek való megfelelés szintén számos céget érint, amelyre a felkészülést sokaknak legkésőbb idén már el is kell kezdeniük. A bércsomagjuk bővítését tervező vállalatok aránya pedig ezekkel a tényezőkkel együtt is 5 százalékponttal elmarad a tavalyitól
– fogalmazott Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője.
