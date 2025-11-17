A Magyar Telekom hétfőn közölte, hogy több dologban us megállapodott a vállalatnál működő érdekképviseletekkel.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
A munkaerőpiac Magyarországon is gyors átalakuláson megy keresztül, miközben Európában tömeges leépítések zajlanak. A hazai vállalatok egyre erősebben érzik az energiaárak és működési költségek nyomását, ami felgyorsítja az automatizáció terjedését. A nemzetközi trendek alapján több, ma még tömegesen betöltött magyar munkakör is veszélybe kerülhet 2034-ig. A CHART by Pénzcentrum új elemzése bemutatja, mely területeken számíthatunk a legnagyobb átrendeződésre. Erről a témáról részletesen beszélnek majd szakértő meghívottjaink a november 26-i HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum konferencián. Gyere el Te is!
A munkaerőpiac olyan mértékű átalakuláson megy keresztül, amilyenre évtizedek óta nem volt példa. Európában tömeges leépítési hullám söpör végig, miközben világosan látszik, hogy a mesterséges intelligencia és az automatizáció új korszakot nyitott a gazdaságban. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése rávilágít arra, hogy mely ágazatokban szűnnek meg leggyorsabban a munkahelyek, és hol számíthatnak a munkavállalók tényleges kockázatokra vagy éppen új lehetőségekre.
Az elmúlt hónapokban olyan nagyvállalatok jelentettek be jelentős leépítéseket, mint a Bosch, az OMV, az Auchan, valamint több energetikai és gyártóipari szereplő. A CHART by Pénzcentrum szakértői szerint a mögöttes folyamatokat két fő tényező mozgatja: egyrészt a tartósan magas energiaköltségek és működési terhek, másrészt az automatizáció rendkívül gyors térnyerése, amely egyre szélesebb körben teszi kiválthatóvá az emberi munkát. Mindez túlmutat az egyes országok gazdaságán, és egy európai szintű, strukturális átalakulás részévé vált.
A kérdés ugyanakkor továbbra is az: mely munkakörök tűnhetnek el a következő évtizedben? Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatalának 2034-ig tartó prognózisa már most kirajzolja a globálisan várható tendenciákat. A becslések szerint több százezer pénztárosi, adminisztrációs és ügyfélszolgálati pozíció szűnhet meg, különösen azok, amelyek könnyen automatizálhatók az önkiszolgáló kasszák, digitális ügyfélmegoldások vagy MI-alapú adminisztráció révén. A CHART by Pénzcentrum elemzése hangsúlyozza, hogy bár ezek amerikai adatok, a párhuzamok Európában is egyre markánsabban megjelennek.
A változások tehát nem elszigetelt jelenségek, hanem a munkaerőpiac mélyreható átrendeződését jelzik. Az automatizálható munkakörök visszaszorulása mellett ugyanakkor új feladatkörök is előtérbe kerülnek, különösen a technológiai, mérnöki, adatkezelési és fenntarthatósági területeken. A következő évtized legnagyobb kihívása és lehetősége éppen abban rejlik, hogy a gazdaságok és a munkavállalók milyen gyorsan és hatékonyan tudnak alkalmazkodni ehhez a megváltozott környezethez.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Érdekfeszítő adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát
Döbbenetes, de igaz: vásárlóerő-paritáson számolva egy bécsi Lidl-eladó gyakorlatilag annyit keres, mint egy budapesti dolgozó.
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
2600 eurót, azaz napi árfolyamon átszámolva közel 1 millió forintot ér az ausztriai raktáros fizetése.
Most érdemes esküvőszervező tanfolyamokba belevágni: irdatlan drágák az esküvők, milliós fizut hozhat a szervezés
Sokakat vonz az esküvőszervezés, azonban nagyon nem mindegy, hogy milyen tanfolyamba kezdünk bele a szükséges tudás megszerzéséhez.
A legrosszabbul kereső fizikai munkások továbbra is az ország keleti megyéiben élnek: Szabolcs-Szatmár-Beregben és Borsod-Abaúj-Zemplénben.
A Palantir Technologies második alkalommal indítja el a középiskolát végzett fiataloknak szóló Meritocracy Fellowship programját.
A fizikai munkavállalók megbízhatósága ma a magyar munkaerőpiac egyik legégetőbb kérdés.
A vállalkozásoknál foglalkoztatott munkavállalók 55 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez az arány 6 százalékponttal magasabb az egy évvel korábban mért szintnél.
A börtönőrök bére az utóbbi években jelentősen emelkedtek, ám ezért alkalmassági teszteken, valamint egy több hónapos kiképzésen kell részt venniük a jelentkezőknek.
A LIGA Szakszervezetek üdvözli az Európai Unió Bírósága azon mai döntését, amely megerősítette a megfelelő minimálbérről szóló EU irányelv érvényességét.
Újabb dolgozók elégelték meg a siralmas fizetéseket: asztalra csap a szakszervezet, tüntetést szerveznek
A tiltakozás időpontja szimbolikus: 150 évvel ezelőtt ezen a napon született Klebelsberg Kuno kultuszminiszter.
Az amerikai szenátus elfogadta azt a megállapodást, amely véget vethet a rekordideje tartó kormányzati leállásnak, amely október 1. óta tart.
Szektorok szerinti bontásban jelentős különbségek figyelhetőek meg az álláspiacon.
Kína új K-vízumprogramot indított a külföldi tudományos és technológiai szakemberek vonzására, amely alternatívát kínálhat a magasan képzett munkavállalóknak.
Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés - ki se kell mozdulni otthonról?
Kisgyermek, suli vagy akár nyugdíj mellett is nyerő lehet egy call center állás home office-ban, hiszen ezek nagy előnye, hogy bárhonnan dolgozhatsz, többnyire rugalmasan.
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
2025 első negyedévében tovább nőtt a bérszakadék Magyarországon: a nettó átlagkereset 476 ezer forint volt, amit mindössze Budapest és Győr-Moson-Sopron vármegye haladott meg.
Jön az utolsó szombati munkanap 2025-ben: így alakul december 24 ledolgozása, ez a nap lesz ledolgozós szombat
2025-ben December 24 munkaszüneti nap, ünnepnap vagy talán munkanap? Egyik sem: áthelyezett pihenőnap, amit december 13-án kell ledolgozni. Mutatjuk, ez hogy érinti a mindennapokat.
Évente rengeteg magyar elgondolkodik rajta, hogy Ausztriában vállaljon munkát, azonban sokakat visszatart a nyelvismeret hiánya, pedig sok munkához még az se kell.
Sokk a magyar munkahelyeken: dolgozók ezrei nem kérnek már ebből, jöhet a felmondási hullám – erre készülhet mindenki
Egy friss kutatásból kiderült, hogy a Z generáció esetében már nem akkora a munkahelyi lojalitás, mint az előző generációknál.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.