Lány vásárló beolvassa üveg bor az önkiszolgáló pénztárnál az élelmiszerboltban szupermarketben boltban
HRCENTRUM

Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán

Jeki Gabriella
2025. november 17. 18:57

A munkaerőpiac Magyarországon is gyors átalakuláson megy keresztül, miközben Európában tömeges leépítések zajlanak. A hazai vállalatok egyre erősebben érzik az energiaárak és működési költségek nyomását, ami felgyorsítja az automatizáció terjedését. A nemzetközi trendek alapján több, ma még tömegesen betöltött magyar munkakör is veszélybe kerülhet 2034-ig. A CHART by Pénzcentrum új elemzése bemutatja, mely területeken számíthatunk a legnagyobb átrendeződésre. Erről a témáról részletesen beszélnek majd szakértő meghívottjaink a november 26-i HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum konferencián. Gyere el Te is!

A munkaerőpiac olyan mértékű átalakuláson megy keresztül, amilyenre évtizedek óta nem volt példa. Európában tömeges leépítési hullám söpör végig, miközben világosan látszik, hogy a mesterséges intelligencia és az automatizáció új korszakot nyitott a gazdaságban. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése rávilágít arra, hogy mely ágazatokban szűnnek meg leggyorsabban a munkahelyek, és hol számíthatnak a munkavállalók tényleges kockázatokra vagy éppen új lehetőségekre.

Az elmúlt hónapokban olyan nagyvállalatok jelentettek be jelentős leépítéseket, mint a Bosch, az OMV, az Auchan, valamint több energetikai és gyártóipari szereplő. A CHART by Pénzcentrum szakértői szerint a mögöttes folyamatokat két fő tényező mozgatja: egyrészt a tartósan magas energiaköltségek és működési terhek, másrészt az automatizáció rendkívül gyors térnyerése, amely egyre szélesebb körben teszi kiválthatóvá az emberi munkát. Mindez túlmutat az egyes országok gazdaságán, és egy európai szintű, strukturális átalakulás részévé vált.

A kérdés ugyanakkor továbbra is az: mely munkakörök tűnhetnek el a következő évtizedben? Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatalának 2034-ig tartó prognózisa már most kirajzolja a globálisan várható tendenciákat. A becslések szerint több százezer pénztárosi, adminisztrációs és ügyfélszolgálati pozíció szűnhet meg, különösen azok, amelyek könnyen automatizálhatók az önkiszolgáló kasszák, digitális ügyfélmegoldások vagy MI-alapú adminisztráció révén. A CHART by Pénzcentrum elemzése hangsúlyozza, hogy bár ezek amerikai adatok, a párhuzamok Európában is egyre markánsabban megjelennek.

A változások tehát nem elszigetelt jelenségek, hanem a munkaerőpiac mélyreható átrendeződését jelzik. Az automatizálható munkakörök visszaszorulása mellett ugyanakkor új feladatkörök is előtérbe kerülnek, különösen a technológiai, mérnöki, adatkezelési és fenntarthatósági területeken. A következő évtized legnagyobb kihívása és lehetősége éppen abban rejlik, hogy a gazdaságok és a munkavállalók milyen gyorsan és hatékonyan tudnak alkalmazkodni ehhez a megváltozott környezethez.

