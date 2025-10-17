2025. október 17. péntek Hedvig
Budapest
Férfi technikus digitális táblagépet mutat női munkatársának. Mérnök dolgozik kollégájával a munkahelyén. A szerverszobában vannak.
HRCENTRUM

Ezek a szakmák lehetnek a legjövőtállóbbak, friss felmérést derítette ki a válaszokat

Pénzcentrum
2025. október 17. 20:27

Tízből hét nő nem választaná magának a műszaki-technológiai pályát, a mesterséges intelligencia használatát pedig már iskolás korban el kell sajátítani – derül ki a CETIN Hungary országos reprezentatív felméréséből. A kutatás szerint a technológiai tudás mellett az emberi készségek is egyre fontosabbnak számítanak a személyes fejlődésben. Ezek fejlesztésére indítja el harmadik alkalommal a vállalat a Nők a Tudományban Egyesülettel (NaTE) közösen a STEMpowered by CETIN programot, amely a középiskolás lányokat segíti abban, hogy közelebb kerüljenek a technológia világához.

Továbbra is kevés a nő a műszaki és technológiai területeken, noha a digitális gazdaságban egyre nagyobb szükség van a sokszínű szemléletre és így a kreatív problémamegoldásra. A CETIN Hungary friss országos kutatása szerint a megkérdezett nők 71 százaléka egyáltalán nem tervezi, hogy műszaki, technológiai vagy informatikai pályán dolgozzon, míg a férfiaknál ez az arány 41 százalék. A felmérés alapján a nők pályaválasztását elsősorban nem az érdeklődés, hanem a környezet határozza meg:

  • 37%-uk szerint az iskolákban nem kap elég figyelmet, hogy a lányok érdeklődését is felkeltsék a technológia iránt,
  • tízből három magyar azt mondja, a kortársak nyomása a visszatartó erő,
  • míg a válaszadók negyede szerint családjuk, ismerősi körük inkább férfiszakmának tartja ezeket.

A felmérésből az is kiderült, hogy a mesterséges intelligencia gyors térnyerése alapjaiban változtatja meg a munka világát, mégis a magyarok nagy része még csak most ismerkedik az eszközzel. A válaszadók 45 százaléka alap, 16 százaléka pedig kezdő szintűnek jelölte tudását az AI használatával kapcsolatosan, és mindössze 3 százalék számolt be magas szintű ismeretekről. A mesterséges intelligencia azonban gyorsan a mindennapok részévé válik, a többség már felismerte, hogy a jövőben elengedhetetlen lesz ez a tudás: a megkérdezettek közel 70 százaléka szerint az AI használatát már iskolás korban el kellene kezdeni tanulni.

Mindemellett a jövőt nem pusztán technológiai, hanem emberi készségek is formálják. Ezt jelzik a felmérés azon eredményei, amelyek szerint a legtöbben a kommunikációs készséget (49%), a problémamegoldást és projektalapú szemléletet (38%), a mentális egészséget és önismeretet (38%), valamint a pályaorientációs tudatosságot (31%) tartják legfontosabbnak a személyes fejlődés szempontjából.

Ezekre a területekre is fókuszál a CETIN és a NaTE által életre hívott STEMpowered by CETIN program, amely immár harmadik éve támogatja díjmentesen a középiskolás lányokat abban, hogy közelebb kerüljenek a technológiai és mérnöki pályákhoz. A program az élmény- és felfedezésalapú tanulásra épít: a résztvevők csapatban, valódi problémákat megoldva tapasztalják meg, hogyan lehet a technológiát kreatívan és felelősen használni. Az idei program első eleme egy Hackathon, ahol a diákok innovatív – például okosvárosokhoz, 5G-megoldásokhoz vagy kiberbiztonsági kihívásokhoz kapcsolódó – ötleteket dolgoznak ki. A legjobban teljesítő lányok innen kerülnek be a több hónapon át tartó fejlesztőprogramba, amely workshopokat, intézménylátogatásokat, karrierbeszélgetéseket és csapatépítő alkalmakat is kínál. A CETIN tapasztalt szakemberei abban segítenek, hogy a lányok megtalálják saját erősségeiket, bátrabban gondolkodjanak a jövőjükről, és valós képet kapjanak a STEM-pályák sokszínű lehetőségeiről.

A program nemcsak a pályaorientációban segít, hanem az önismeret, a kommunikáció, a kreativitás és az együttműködés fejlesztésében is. Ezek azok a készségek, amelyeket a kutatásunk szerint a fiatalok is kulcsfontosságúnak tartanak a jövő munkahelyein. A tavalyi tapasztalatok alapján a résztvevő lányok éppen ezeken a területeken fejlődtek látványosan – magabiztosabban, tudatosabban és bátrabban terveznek a jövőjükkel kapcsolatban

– mondta Kübler-Andrási Judit, a CETIN vezérigazgatója.

A felmérés arra is rákérdezett, hogy a mesterséges intelligencia előretörése fényében mely szakmákat tartják a legjövőtállóbbnak a magyarok. Az olyan STEM-munkakörök képviselőinek munkája, mint a mérnök, informatikus, AI fejlesztő és kiberbiztonsági szakértő, a lakosság 43%-a szerint lesz pótolhatatlan a jövőben. A szintén STEM területhez tartozó orvosok, állatorvosok esetében ez az arány 42%. A válaszadók szerint a rangsort a fizikai munkakörök (például asztalos, villanyszerelő) és a személyi szolgáltatások (például fodrász) vezetik, előbbi 47%, míg utóbbi 46%. A megkérdezettek legkevésbé a gépjárművezetést (16%) és az adminisztratív munkaköröket (9%) tartják jövőbiztosnak.

A STEMpowered by CETIN program éppen ezt a célt szolgálja, hogy már középiskolás korban megerősítse azokat a készségeket és érdeklődést, amelyek révén a jövő STEM-szakemberei magabiztosan léphetnek be ezekbe a pályákba. A tehetségprogram 2025-ben HRBEST ezüst minősítést nyert. A következő évfolyam 2025. november 4-én rendezendő előválogatójára a NATE https://nokatud.hu/stempowered-felhivas/ oldalán lehet jelentkezni. A programba október 30-ig várja a CETIN és a NATE a jelentkezőket.

Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #felmérés #kutatás #nők #technológia #pályaválasztás #mesterséges intelligencia #ai #műszaki

Portfolio Sustainable World 2025
