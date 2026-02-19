Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után

A 2026. évi milánói-cortinai téli olimpiai játékok február 6. és 22. között zajlanak. Az olaszországi Milánóban és Cortina d’Ampezzoban megrendezett 2026-os téli olimpián Magyarország is részt vesz: 16 fő indult 6 sportágban. A téli sportokban jellemzően kevesebb magyar méretteti meg magát az ötkarikás játékokon, mint nyáron, idén is van kinek szurkolni. Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin. Cikkünkben mutatjuk, melyik sportolóink számíthatnak külön díjazásra.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke elégedetten értékelte a magyar csapat eddigi szereplését a milánó–cortinai téli olimpián február 18-án. Hangsúlyozta, hogy a tizenhat fős küldöttség minden tagja a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtotta a versenyeken. 16 magyar indult alpesisí, gyorskorcsolya, műkorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya, sífutás és snowboard számokban. Eddig a magyar színekben induló műkorcsolyapáros, Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej érte el a legmagasabb helyezést, negyedik helyen végeztek. Ezzel pedig olimpiai pontot is szereztek.

A magyar színekben induló sportolók közül még többen szerezhetnek olimpiai pontot, sőt: az érmekért és magas helyezésekért pénzjutalom is jár a magyar államtól. Az olimpiai éremszerzők pedig még életjáradékra is jogosultak.

Állami jutalom a kimagasló sportteljesítményért

Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) kormányrendelet értelmében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett nyári és téli olimpiai játékok - illetve más, a jogszabályban meghatározott sport világesemények - során elért kimagasló eredményért egyszeri összegű állami jutalom jár a sportolóknak. Ez a juttatás egyéni versenyszámában; páros versenyszámában; egyéni sportágak 3–8 fős csapatversenyszámában; vagy csapatsportágban elért 1–8. helyezés jár (bizonyos feltételekkel). Állami jutalom a sport világesemény versenykiírásában szereplő meghívott, bemutató sportágakban nem nyújtható.

Az állami pénzjutalom mértéke helyezésenként eltér. A jelenleg hatályos 1. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) kormányrendelethez azt írja, a versenyzői pénzjutalom az IOC által szervezett nyári és téli olimpiai játékok esetén (nettó összegben, forintban, 100%):

Aranyérem (I. helyezés) --- 55 000 000 Ft

Ezüstérem (II. helyezés) --- 39 270 000 Ft

Bronzérem (III. helyezés) --- 31 350 000 Ft

IV. helyezés --- 23 650 000 Ft

V. helyezés --- 15 730 000 Ft

VI. helyezés --- 12 540 000 Ft

VII. helyezés --- 6 270 000 Ft

VIII. helyezés --- 3 080 000 Ft

A sport világeseményen több 1–8. helyezést elért versenyző minden 1–8. helyezése után részesülhet állami jutalomban.

Olimpiai életjáradék

Olimpiai életjáradékot 1998 óta kapnak a magyar sportolók. Azóta a járadék szabályozása - az összege és az, hogy kinek jár - többször változott. Jelenleg a több érmet is szerző sportolók minden érem után egyforma díjazásban részesülnek, illetve már az edzők munkáját is a sportolókéhoz hasonlóan elismerik.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint olimpiai életjáradékra már nemcsak a téli és a nyári olimpiák érmesei lehetnek jogosultak, hanem a sakkolimpia, siketlimpia és paralimpia érmesei is. Az olimpiai járadék havonta jár bizonyos összegben 35 éves kor felett élethosszig, és adómentes juttatásnak minősül, de bizonyos körülmények – például jogerős büntetőítélet vagy az érdemesség elvesztése – esetén visszavonható.

Kinek jár olimpiai életjáradék, ki jogosult rá?

Az olimpiai életjáradékra való jogosultságot a 2004. évi I. törvény a sportról határozza meg az 59. §-tól a 61/A. §-ig. A hatályos jogszabályok értelmében "a harmincötödik életévének betöltését követő hónap 1. napjától kezdődően élete végéig olimpiai járadékra jogosult az a magyar állampolgár, aki a magyar nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni számban, akár csapattagként"

a NOB által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon vagy a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, illetve

1955-től kezdődően nyári vagy téli Paralimpián vagy 1984-től kezdődően nyári vagy téli Siketlimpián a versenykiírás szerinti hivatalos versenyprogramban szereplő versenyszámban – ide nem értve a bemutató sportágakat – a hivatalos versenyjegyzőkönyv alapján

első, második vagy harmadik helyezést ért el, vagyis érmet szerzett. Tehát amíg olimpiai életjáradék csak az arany, az ezüst és a bronzérem után jár és csak 35 éves kor felett, a korábban említett állami jutalom 1-8. helyezést díjazza.

Élete végéig járadékra jogosult az érmes halálának időpontját követő hónaptól kezdődően annak özvegye, ha magyar állampolgár és az érmessel annak házastársaként a halála időpontjában és legalább az azt megelőző öt évben megszakítás nélkül közös háztartásban élt. Valamint élete végéig járadékra jogosult az érmes járadékra jogosultságának időpontjától – vagy amennyiben az korábbi időpont, a negyvenötödik életéve betöltését követő hónap 1. napjától – az érmes edzője, az érmes járadékra jogosultságának megállapítására tekintet nélkül.

Mennyi pénzt jelent az olimpiai érem életjáradék?

A törvény szerint "az első helyezést elért érmes járadékának mértéke a bérből és fizetésből élők előző évi – a Központi Statisztikai Hivatal által számított – országos szintű bruttó nominál átlagkeresetének megfelelő összeg. A második helyezést elért érmes járadékának mértéke az első helyezett részére meghatározott járadék hetven százalékának, a harmadik helyezést elért érmes járadékának mértéke az első helyezett részére meghatározott járadék ötven százalékénak megfelelő összeg".

Az éves bruttó nominál átlagkereset havi összegét az KSH februárban szokta közölni, ez cikkünk megjelenéséig még nem történt meg, de a tavalyi összegek elérhetők. 2024-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 646 635 forint volt.

