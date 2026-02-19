2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Milánó, 2026. február 6.A magyar csapat érkezik a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után

Pénzcentrum
2026. február 19. 22:05

A 2026. évi milánói-cortinai téli olimpiai játékok február 6. és 22. között zajlanak. Az olaszországi Milánóban és Cortina d’Ampezzoban megrendezett 2026-os téli olimpián Magyarország is részt vesz: 16 fő indult 6 sportágban. A téli sportokban jellemzően kevesebb magyar méretteti meg magát az ötkarikás játékokon, mint nyáron, idén is van kinek szurkolni. Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin. Cikkünkben mutatjuk, melyik sportolóink számíthatnak külön díjazásra. 

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke elégedetten értékelte a magyar csapat eddigi szereplését a milánó–cortinai téli olimpián február 18-án. Hangsúlyozta, hogy a tizenhat fős küldöttség minden tagja a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtotta a versenyeken. 16 magyar indult alpesisí, gyorskorcsolya, műkorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya, sífutás és snowboard számokban. Eddig a magyar színekben induló műkorcsolyapáros, Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej érte el a legmagasabb helyezést, negyedik helyen végeztek. Ezzel pedig olimpiai pontot is szereztek. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar színekben induló sportolók közül még többen szerezhetnek olimpiai pontot, sőt: az érmekért és magas helyezésekért pénzjutalom is jár a magyar államtól. Az olimpiai éremszerzők pedig még életjáradékra is jogosultak.

Állami jutalom a kimagasló sportteljesítményért

Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) kormányrendelet értelmében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett nyári és téli olimpiai játékok - illetve más, a jogszabályban meghatározott sport világesemények - során elért kimagasló eredményért egyszeri összegű állami jutalom jár a sportolóknak. Ez a juttatás egyéni versenyszámában; páros versenyszámában; egyéni sportágak 3–8 fős csapatversenyszámában; vagy csapatsportágban elért 1–8. helyezés jár (bizonyos feltételekkel). Állami jutalom a sport világesemény versenykiírásában szereplő meghívott, bemutató sportágakban nem nyújtható.

Az állami pénzjutalom mértéke helyezésenként eltér. A jelenleg hatályos 1. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) kormányrendelethez azt írja, a versenyzői pénzjutalom az IOC által szervezett nyári és téli olimpiai játékok esetén (nettó összegben, forintban, 100%):

  • Aranyérem (I. helyezés) --- 55 000 000 Ft
  • Ezüstérem (II. helyezés) --- 39 270 000 Ft
  • Bronzérem (III. helyezés) --- 31 350 000 Ft
  • IV. helyezés --- 23 650 000 Ft
  • V. helyezés --- 15 730 000 Ft
  • VI. helyezés --- 12 540 000 Ft
  • VII. helyezés --- 6 270 000 Ft
  • VIII. helyezés --- 3 080 000 Ft

A sport világeseményen több 1–8. helyezést elért versenyző minden 1–8. helyezése után részesülhet állami jutalomban.

Kapcsolódó cikkeink:

Olimpiai életjáradék

Olimpiai életjáradékot 1998 óta kapnak a magyar sportolók. Azóta a járadék szabályozása - az összege és az, hogy kinek jár - többször változott. Jelenleg a több érmet is szerző sportolók minden érem után egyforma díjazásban részesülnek, illetve már az edzők munkáját is a sportolókéhoz hasonlóan elismerik.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint olimpiai életjáradékra már nemcsak a téli és a nyári olimpiák érmesei lehetnek jogosultak, hanem a sakkolimpia, siketlimpia és paralimpia érmesei is. Az olimpiai járadék havonta jár bizonyos összegben 35 éves kor felett élethosszig, és adómentes juttatásnak minősül, de bizonyos körülmények – például jogerős büntetőítélet vagy az érdemesség elvesztése – esetén visszavonható. 

Kinek jár olimpiai életjáradék, ki jogosult rá?

Az olimpiai életjáradékra való jogosultságot a 2004. évi I. törvény a sportról határozza meg az 59. §-tól a 61/A. §-ig. A hatályos jogszabályok értelmében "a harmincötödik életévének betöltését követő hónap 1. napjától kezdődően élete végéig olimpiai járadékra jogosult az a magyar állampolgár, aki a magyar nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni számban, akár csapattagként"

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

  • a NOB által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon vagy a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, illetve
  • 1955-től kezdődően nyári vagy téli Paralimpián vagy 1984-től kezdődően nyári vagy téli Siketlimpián a versenykiírás szerinti hivatalos versenyprogramban szereplő versenyszámban – ide nem értve a bemutató sportágakat – a hivatalos versenyjegyzőkönyv alapján

első, második vagy harmadik helyezést ért el, vagyis érmet szerzett. Tehát amíg olimpiai életjáradék csak az arany, az ezüst és a bronzérem után jár és csak 35 éves kor felett, a korábban említett állami jutalom 1-8. helyezést díjazza.

Élete végéig járadékra jogosult az érmes halálának időpontját követő hónaptól kezdődően annak özvegye, ha magyar állampolgár és az érmessel annak házastársaként a halála időpontjában és legalább az azt megelőző öt évben megszakítás nélkül közös háztartásban élt. Valamint élete végéig járadékra jogosult az érmes járadékra jogosultságának időpontjától – vagy amennyiben az korábbi időpont, a negyvenötödik életéve betöltését követő hónap 1. napjától – az érmes edzője, az érmes járadékra jogosultságának megállapítására tekintet nélkül.

Mennyi pénzt jelent az olimpiai érem életjáradék?

A törvény szerint "az első helyezést elért érmes járadékának mértéke a bérből és fizetésből élők előző évi – a Központi Statisztikai Hivatal által számított – országos szintű bruttó nominál átlagkeresetének megfelelő összeg. A második helyezést elért érmes járadékának mértéke az első helyezett részére meghatározott járadék hetven százalékának, a harmadik helyezést elért érmes járadékának mértéke az első helyezett részére meghatározott járadék ötven százalékénak megfelelő összeg".

Az éves bruttó nominál átlagkereset havi összegét az KSH februárban szokta közölni, ez cikkünk megjelenéséig még nem történt meg, de a tavalyi összegek elérhetők. 2024-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 646 635 forint volt. 

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#pénz #olimpia #átlagkereset #magyarország #sport #ksh #törvény #juttatás #olimpia2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:05
21:01
20:46
20:33
20:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
2026. február 19.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 19. csütörtök
Zsuzsanna
8. hét
Február 19.
Torkos csütörtök
Február 19.
A magyar ápolók napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
1 hete
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
3
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei
4
3 napja
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
5
7 napja
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beruházás
A tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, saját vállalkozásban történő előállítását jelenti továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 19:04
Lemondhat minden tisztségéről Zelenszkij? Súlyos állítást tett róla a volt ukrán miniszterelnök
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 18:55
Itt a friss lista: ezekben az európai országokban a legolcsóbbak az éttermek
Agrárszektor  |  2026. február 19. 20:33
Bezuhantak az árak a piacokon: alig kell ez a zöldség valakinek
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel