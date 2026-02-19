Egy friss felmérés alapján minimális mértékben, egy százalékkal mérséklődött a száz legnagyobb hazai magántulajdonú vállalat együttes értéke.
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
A 2026. évi milánói-cortinai téli olimpiai játékok február 6. és 22. között zajlanak. Az olaszországi Milánóban és Cortina d’Ampezzoban megrendezett 2026-os téli olimpián Magyarország is részt vesz: 16 fő indult 6 sportágban. A téli sportokban jellemzően kevesebb magyar méretteti meg magát az ötkarikás játékokon, mint nyáron, idén is van kinek szurkolni. Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin. Cikkünkben mutatjuk, melyik sportolóink számíthatnak külön díjazásra.
Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke elégedetten értékelte a magyar csapat eddigi szereplését a milánó–cortinai téli olimpián február 18-án. Hangsúlyozta, hogy a tizenhat fős küldöttség minden tagja a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtotta a versenyeken. 16 magyar indult alpesisí, gyorskorcsolya, műkorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya, sífutás és snowboard számokban. Eddig a magyar színekben induló műkorcsolyapáros, Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej érte el a legmagasabb helyezést, negyedik helyen végeztek. Ezzel pedig olimpiai pontot is szereztek.
A magyar színekben induló sportolók közül még többen szerezhetnek olimpiai pontot, sőt: az érmekért és magas helyezésekért pénzjutalom is jár a magyar államtól. Az olimpiai éremszerzők pedig még életjáradékra is jogosultak.
Állami jutalom a kimagasló sportteljesítményért
Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) kormányrendelet értelmében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett nyári és téli olimpiai játékok - illetve más, a jogszabályban meghatározott sport világesemények - során elért kimagasló eredményért egyszeri összegű állami jutalom jár a sportolóknak. Ez a juttatás egyéni versenyszámában; páros versenyszámában; egyéni sportágak 3–8 fős csapatversenyszámában; vagy csapatsportágban elért 1–8. helyezés jár (bizonyos feltételekkel). Állami jutalom a sport világesemény versenykiírásában szereplő meghívott, bemutató sportágakban nem nyújtható.
Az állami pénzjutalom mértéke helyezésenként eltér. A jelenleg hatályos 1. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) kormányrendelethez azt írja, a versenyzői pénzjutalom az IOC által szervezett nyári és téli olimpiai játékok esetén (nettó összegben, forintban, 100%):
- Aranyérem (I. helyezés) --- 55 000 000 Ft
- Ezüstérem (II. helyezés) --- 39 270 000 Ft
- Bronzérem (III. helyezés) --- 31 350 000 Ft
- IV. helyezés --- 23 650 000 Ft
- V. helyezés --- 15 730 000 Ft
- VI. helyezés --- 12 540 000 Ft
- VII. helyezés --- 6 270 000 Ft
- VIII. helyezés --- 3 080 000 Ft
A sport világeseményen több 1–8. helyezést elért versenyző minden 1–8. helyezése után részesülhet állami jutalomban.
Olimpiai életjáradék
Olimpiai életjáradékot 1998 óta kapnak a magyar sportolók. Azóta a járadék szabályozása - az összege és az, hogy kinek jár - többször változott. Jelenleg a több érmet is szerző sportolók minden érem után egyforma díjazásban részesülnek, illetve már az edzők munkáját is a sportolókéhoz hasonlóan elismerik.
A jelenleg hatályos szabályozás szerint olimpiai életjáradékra már nemcsak a téli és a nyári olimpiák érmesei lehetnek jogosultak, hanem a sakkolimpia, siketlimpia és paralimpia érmesei is. Az olimpiai járadék havonta jár bizonyos összegben 35 éves kor felett élethosszig, és adómentes juttatásnak minősül, de bizonyos körülmények – például jogerős büntetőítélet vagy az érdemesség elvesztése – esetén visszavonható.
Kinek jár olimpiai életjáradék, ki jogosult rá?
Az olimpiai életjáradékra való jogosultságot a 2004. évi I. törvény a sportról határozza meg az 59. §-tól a 61/A. §-ig. A hatályos jogszabályok értelmében "a harmincötödik életévének betöltését követő hónap 1. napjától kezdődően élete végéig olimpiai járadékra jogosult az a magyar állampolgár, aki a magyar nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni számban, akár csapattagként"
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- a NOB által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon vagy a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, illetve
- 1955-től kezdődően nyári vagy téli Paralimpián vagy 1984-től kezdődően nyári vagy téli Siketlimpián a versenykiírás szerinti hivatalos versenyprogramban szereplő versenyszámban – ide nem értve a bemutató sportágakat – a hivatalos versenyjegyzőkönyv alapján
első, második vagy harmadik helyezést ért el, vagyis érmet szerzett. Tehát amíg olimpiai életjáradék csak az arany, az ezüst és a bronzérem után jár és csak 35 éves kor felett, a korábban említett állami jutalom 1-8. helyezést díjazza.
Élete végéig járadékra jogosult az érmes halálának időpontját követő hónaptól kezdődően annak özvegye, ha magyar állampolgár és az érmessel annak házastársaként a halála időpontjában és legalább az azt megelőző öt évben megszakítás nélkül közös háztartásban élt. Valamint élete végéig járadékra jogosult az érmes járadékra jogosultságának időpontjától – vagy amennyiben az korábbi időpont, a negyvenötödik életéve betöltését követő hónap 1. napjától – az érmes edzője, az érmes járadékra jogosultságának megállapítására tekintet nélkül.
Mennyi pénzt jelent az olimpiai érem életjáradék?
A törvény szerint "az első helyezést elért érmes járadékának mértéke a bérből és fizetésből élők előző évi – a Központi Statisztikai Hivatal által számított – országos szintű bruttó nominál átlagkeresetének megfelelő összeg. A második helyezést elért érmes járadékának mértéke az első helyezett részére meghatározott járadék hetven százalékának, a harmadik helyezést elért érmes járadékának mértéke az első helyezett részére meghatározott járadék ötven százalékénak megfelelő összeg".
Az éves bruttó nominál átlagkereset havi összegét az KSH februárban szokta közölni, ez cikkünk megjelenéséig még nem történt meg, de a tavalyi összegek elérhetők. 2024-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 646 635 forint volt.
Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Alig tíz nappal azután, hogy a Seattle Seahawks megnyerte a Super Bowlt, a franchise-t hivatalosan is eladásra kínálták.
Mi történhetett? Kihátrált a versenyből a háromszoros dartsvilágbajnok van Gerwen, ellenfele járt jól
Michael van Gerwen betegsége miatt kénytelen kihagyni a darts Premier League ma esti, glasgow-i fordulóját, ami automatikus továbbjutást biztosít Luke Littlernek az elődöntőbe.
Ma Kim Minszok szerepel 1500 méteres gyorskorcsolyában a magyarok közül. Lássuk a programot!
Észak-londoni derbi, Lipcse-Dortmund; nem semmi hétvégéjük lesz a focirajongóknak.
Rangadók hétvégéje jön a Fizz Ligában: a listavezető Győri ETO Pakson, a dobogóért küzdő Debrecen pedig Zalaegerszegen lép pályára
A baseball történetének legsikeresebb klubja, a New York Yankees szerződtette a 16 éves magyar elkapót, Morua Márkót.
Már saját szurkolóit is átveri a Tottenham? Felszólaltak a drukkerek, súlyos dolgokkal vádolják a klubot
A vád szerint a dokumentumból kényes témákat hagytak ki, többek között a kiesés veszélyével kapcsolatos aggodalmakat.
Ez az első alkalom Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, hogy a két ország versenyzői ilyen feltételek mellett indulhatnak.
Botrány tört ki a futballszövetségben: a főtitkár lemondását követelik, szerintük nincs joga ott ülni
Az Afrikai Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottságának egyik tagja nyíltan követelte a főtitkár lemondását, mivel álláspontja szerint az jogalap nélkül tölti be pozícióját.
A VAR-rendszer bevezetése Európa top ligáiban sem hozta meg a várt eredményeket, a technológia használata mindenhol viták kereszttüzében áll.
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke elégedetten értékelte a magyar csapat eddigi szereplését a milánó–cortinai téli olimpián.
Váratlan négylábú látogató zavarta meg a téli olimpia női sífutóversenyének selejtezőjét a téli olimpián.
Ronda Rousey, a női MMA történetének legnagyobb sztárja tíz év után tér vissza a ketrecbe: májusban Gina Caranóval csap össze egy régóta várt szupermérkőzésen.
A Kónya Ádám és Büki Ádám alkotta duó a mezőny végén, a 26. helyen zárta a selejtezőt.
A magyar sífutó páros, Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda a 25. helyen zárta a milánói-cortinai téli olimpia szabadstílusú csapatsprintjét.
A labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának rájátszásában ma este négy párharcot rendeznek a nyolcaddöntőbe jutásért.
Ma újra egy csomó magyar versenyzőért szoríthatunk az olimpián; lássuk, kinek mikor lesz a versenye!
Ronnie Hickmant, az NFL-es Cleveland Browns védőjátékosát hétfő hajnalban bántalmazták egy New York-i szállodában
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén