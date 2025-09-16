Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu

Mennyi pénzt keres hetente és évente Szoboszlai Dominik, mennyi ez forintban, és meddig él a liverpooli szerződése?
Bár a NAV ma már automatikusan elkészíti a magánszemélyek adóbevallását, a rendszer korántsem hibátlan, és a vállalkozások világa még bonyolultabb terep. Ilyenkor jön jól egy szakember, aki eligazodik a paragrafusok sűrűjében, képviseli az ügyfelet a hatóság előtt, és akár a bíróságon is megvédi az érdekeit. De mit is csinál pontosan egy adótanácsadó, hogyan lehet valaki az, és mennyit kereshet ezen a területen?
A Pénzcentrumon rendszeresen bemutatjuk azokat a magyarországi szakmákat, amelyek vagy évtizedek óta stabil pontjai a munkaerőpiacnak, vagy éppen, hogy most robbannak be a köztudatba. Írtunk már klasszikus hivatásokról, mint a könyvelő, de bemutattunk olyan újdonságokat is, mint a drónirányító vagy az űripar egyre keresettebb kulcsfigurái, az űrmérnökök. Heti keresetes cikkeinkben pedig minden héten egy magyarországi szakma aktuális trendjeit mutatjuk be:
Most egy olyan szakmát járunk körül, ami szó szerint életmentő lehet bizonyos helyzetekben. Aki már átélt NAV-ellenőrzést, vagy akár csak megkapott egy hivatalos felszólítást, az tudja, milyen stresszes és sokszor kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet egy laikus. Ilyenkor jön jól az, ha van valaki, aki nemcsak érti az adójogot, de képes átlátni az ügy bonyolult részleteit, kommunikálni a hatósággal, és megvédeni az érdekeinket. Ő az adótanácsadó vagy adószakértő.
De mi minden tartozik bele az adószakértő, adótanácsadó munkájába? Miben más az adótanácsadás, mint a könyvelés? Ki végezheti ezt a munkát, és milyen végzettség kell hozzá? A legfontosabb kérdésekre dr. Dóda Balázs adószakértő, ügyvéd válaszolt nekünk, aki nemcsak a gyakorlatban, hanem a hatósági oldalról is jól ismeri az adórendszer működését: nyolc évet dolgozott az adóhatóságnál, és azóta egyéni ügyvédként adóügyekre specializálódva segíti a magánszemélyeket és cégeket eligazodni a magyar adózás egyre összetettebb rendszerében.
Dóda Balázs egyébként már adott nekünk egy interjút, akkor a magyarországi adórendszer esetleges reformját beszéltük át vele, elég részletesen:
Az adószakértői szakma kulisszái mögött
Az utóbbi években egyre több szó esik arról, hogy a magánszemélyek adóügyeit az állam automatikusan rendezi. Valóban egyszerűsödött a rendszer, de ez korántsem jelenti azt, hogy megszűnt volna az adószakértők szerepe. Sőt: a digitális világ, a vállalkozási formák sokfélesége és a NAV egyre kifinomultabb ellenőrzési gyakorlata miatt talán fontosabbak, mint valaha. De mikor van szükség valóban adószakértőre? És mit kell tudni erről a hivatásról?
Magyarországon a NAV valóban automatikusan elkészíti a legtöbb magánszemély szja-bevallását. Ez azonban korántsem garancia arra, hogy minden adóügy hibátlanul zajlik le. A rendszer egyszerűsége csak látszólagos – a valóságban bőven akadnak olyan szituációk, ahol az automata megoldás nem tud egyéni élethelyzeteket, különleges bevételi forrásokat vagy speciális tevékenységeket kezelni.
– magyarázta a Pénzcentrum kérdésére dr. Dóda Balázs.
Majd így folytatta:
Tipikus példa erre az online értékesítés. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ha például valaki rendszeresen ad el termékeket a neten – akár csak saját használt holmit –, és ezzel bevételt generál, könnyen minősülhet gazdasági tevékenységnek.
Egy egyszerű példával élve: ha valaki tíz bukósisakot rendel, egyet megtart, kilencet pedig elad haszonnal, akkor már olyan tranzakciót valósított meg, amihez adószám kiváltása szükséges. És ha ezt elmulasztja, a NAV vizsgálatot indíthat. Ilyenkor jön a képbe az adószakértő – nemcsak tanácsadóként, hanem védelmi vonalként is.
Kétpólusú szakma: tanácsadás és válságkezelés
Az adószakértői munkát nagyjából két részre lehet bontani:
- Tanácsadás és adótervezés: Ez az a terület, amikor még nincs probléma – de fontos a tudatosság. Az ügyfél például vállalkozni szeretne, és nem tudja, milyen formában tegye meg. Egyéni vállalkozóként? KATA-sként (már amennyiben jogosult)? Betéti társaságként? Kft.-ként? És melyik adózási formát válassza az adott költség- és bevételi struktúra mellett? Ezekre a kérdésekre a megfelelő adótervezés során ad választ a szakember.
- Képviselet és problémakezelés: Itt már konkrét ügyekről van szó: NAV-ellenőrzés, elmaradt adószám, vitás adótartozás, hibás bevallás, vitatott számlabefogadás. A magánszemélyek mellett a cégeket is érinthetik ezek: például ha egy kockázatosnak minősített partnertől fogadnak be számlát, és azt vizsgálják, hogy az üzleti tranzakció valóban megtörtént-e. Ezeknél az eseteknél a jogi képviselet is előtérbe kerül – nem ritkán a bírósági szintig.
Ki lehet adószakértő? És hogyan?
"Az adótanácsadás különösen összetett jogi és pénzügyi szakismereteket igényel. Fontos tisztázni, hogy adótanácsadást nemcsak adótanácsadói végzettséggel lehet folytatni – egy ügyvéd alanyi jogon adhat ilyen tanácsot is." – hívta fel a figyelmet a szakértő.
Ugyanakkor sok szakember kombinálja a végzettségeket: előfordul, hogy valaki ügyvédként dolgozik, de előtte évekig az adóhivatalnál szerzett tapasztalatot, és mellette elvégzi az adótanácsadói képzést is. Az ilyen háttér komoly előnyt jelent a gyakorlatban – főként akkor, ha a NAV-ellenőrzést követően az ügy már a bíróságra kerül – mondja dr. Dóda Balázs.
Kiemelte azt is, hogy fontos különbség: míg az adótanácsadó vagy könyvelő képviselheti az ügyfelet az adóhatóság előtt, addig bírósági szakaszban már csak ügyvéd járhat el. Épp ezért van létjogosultsága a kettős képzettségű szakembereknek: ők végig tudják vinni az ügyet a NAV-tól a bírósági szakaszig.
Mennyi az annyi? – kereseti lehetőségek
A kezdő fizetésekre nehéz pontos számot mondani, különösen azért, mert az adószakértők és adótanácsadók többsége nem alkalmazottként, hanem vállalkozóként dolgozik. Jövedelmük így nagyban függ a munkamennyiségtől, ügyfélkörtől és a szakmai tapasztalattól.
Ami biztos: az állami szféra – például a NAV – bérezése messze elmarad a versenypiaci lehetőségektől. Ez is az oka annak, hogy sok, korábban a hatóságnál dolgozó szakember később a magánszektorban helyezkedik el. Ott ugyan nagyobb a felelősség és több a munka, de a jövedelmi lehetőségek is jobbak. Akár könyvelőirodában, akár nagyobb tanácsadó cégnél, akár egyéni ügyvédként dolgozik valaki, jelentős jövedelmi növekedés érhető el – mondta el Dóda Balázs.
Összefoglalva tehát: mikor van szükség adótanácsadó segítségére?
Bármikor, amikor:
- "vállalkozni kezd valaki, és nem tudja, milyen adózási formát válasszon,
- gazdasági tevékenységet folytat, de nem egyértelmű, hogy kell-e adószám,
- NAV-ellenőrzést kap, és nem biztos abban, hogy jól járt el,
- jogvitába keveredik az adóhatósággal,
- részletfizetést vagy adóelengedést kérne, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá"
– zárta a felsorolást a szakember.
