Milliós támogatás jön 2026-ban: tömegek kaphatnak segítséget lakásvásárláshoz

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint 2026-tól évi nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő otthontámogatást vehetnek igénybe a közszférában dolgozók. A támogatás hiteltörlesztésre vagy lakásvásárláshoz szükséges önerőre használható fel, alanyi jogon jár, és egyszerre szolgál lakhatási és foglalkoztatási célokat. A Duna House elemzői szerint a program jelentősen élénkítheti a keresletet, különösen az alsó- és középkategóriás lakások piacán.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint a támogatás stabil és kiszámítható finanszírozási elemmel egészíti ki az otthonteremtési rendszert. Évi több tízezer közszférás háztartást mozgathat meg, ami érzékelhető keresletnövekedést indíthat el. A vidéki nagyvárosokban, az agglomerációban és a budapesti lakótelepeken már 2026-tól gyors reakció várható.

A támogatás széles kör számára elérhető. Orvosok, ápolók, pedagógusok, rendvédelmi dolgozók, szociális és kulturális munkavállalók és más közfeladatot ellátók egyaránt élhetnek vele. A nettó 1 millió forintos keret hiteltörlesztésnél havonta, önerő esetén egy összegben használható fel. A jogosultság nem függ családi állapottól vagy gyermekvállalástól.

A Duna House szerint a program különösen azokban a szegmensekben hozhat élénkülést, ahol sok a közszférás vásárló. Az 1 millió forintos támogatás ezekben a körzetekben nagyobb súlyt képvisel az önerőben. A hiteltörlesztéshez nyújtott segítség stabilizálhatja a piacot és csökkentheti a kényszerértékesítések számát.

A munkáltatói regisztráció 2025 decemberében indul. Az első támogatások 2026-ban érkezhetnek. Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője szerint jövőre továbbra is magas lehet a hitelkérelmek száma. Az új támogatás a CSOK Plusz és a FIX 3 százalék mellé egy új, tervezhető pillért épít, amely tartósan növelheti a keresletet.