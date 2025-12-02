2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kommunizmusban épült külvárosi negyed. Poszt-szovjet beton lakás blokkok
HRCENTRUM

Milliós támogatás jön 2026-ban: tömegek kaphatnak segítséget lakásvásárláshoz

Pénzcentrum
2025. december 2. 14:03

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint 2026-tól évi nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő otthontámogatást vehetnek igénybe a közszférában dolgozók. A támogatás hiteltörlesztésre vagy lakásvásárláshoz szükséges önerőre használható fel, alanyi jogon jár, és egyszerre szolgál lakhatási és foglalkoztatási célokat. A Duna House elemzői szerint a program jelentősen élénkítheti a keresletet, különösen az alsó- és középkategóriás lakások piacán.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint a támogatás stabil és kiszámítható finanszírozási elemmel egészíti ki az otthonteremtési rendszert. Évi több tízezer közszférás háztartást mozgathat meg, ami érzékelhető keresletnövekedést indíthat el. A vidéki nagyvárosokban, az agglomerációban és a budapesti lakótelepeken már 2026-tól gyors reakció várható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A támogatás széles kör számára elérhető. Orvosok, ápolók, pedagógusok, rendvédelmi dolgozók, szociális és kulturális munkavállalók és más közfeladatot ellátók egyaránt élhetnek vele. A nettó 1 millió forintos keret hiteltörlesztésnél havonta, önerő esetén egy összegben használható fel. A jogosultság nem függ családi állapottól vagy gyermekvállalástól.

Kapcsolódó cikkeink:

A Duna House szerint a program különösen azokban a szegmensekben hozhat élénkülést, ahol sok a közszférás vásárló. Az 1 millió forintos támogatás ezekben a körzetekben nagyobb súlyt képvisel az önerőben. A hiteltörlesztéshez nyújtott segítség stabilizálhatja a piacot és csökkentheti a kényszerértékesítések számát.

A munkáltatói regisztráció 2025 decemberében indul. Az első támogatások 2026-ban érkezhetnek. Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője szerint jövőre továbbra is magas lehet a hitelkérelmek száma. Az új támogatás a CSOK Plusz és a FIX 3 százalék mellé egy új, tervezhető pillért épít, amely tartósan növelheti a keresletet.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #lakásvásárlás #támogatás #önerő #duna house #ingatlanpiac #közszféra #hiteltörlesztés #csok plusz #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:50
14:44
14:33
14:16
14:03
HR BLOGGER
legacykft  |  2025.11.25 17:46
Tényleg külön kell választanunk a munkát és a magánéletet?
Vajon miért érezzük azt olyan gyakran, hogy két külön világ között próbálunk lavírozni? Hogy a munka...
hrdoktor  |  2025.11.25 07:36
Mit egyen, ha gyomorfekélyben szenved?
Gyomorfekély esetén a gyomor védőnyálkahártyáján nyílt seb alakul ki. Milyen jelek utalnak erre, és...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
laskainelli  |  2025.11.13 08:15
A megrekedt kapcsolat oka és megoldása
Sokan élik meg azt a frusztráló érzést, hogy a párkapcsolatuk mintha egyhelyben toporogna. Nincs nag...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
2025. december 1.
Jó reggelt, Magyarország! Itt áll feketén-fehéren: ezért menekülnek tömegek el vidékről
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2
1 hete
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
3
1 hete
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
4
4 hete
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
5
2 hete
Minimálbér 2026: megérkezett a várva várt összeg, kevéske minimálbér emelés jöhet a dolgozóknak jövőre
PÉNZÜGYI KISOKOS
Totálkár
a biztosított vagyontárgy teljes megsemmisülése, eltűnése, vagy olyan mértékű károsodása, hogy a helyreállítás, vagy a javítás már nem gazdaságos.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 14:50
Őrületes Otthon Start akciót hirdetett a magyar nagybank: bőven 3% alatt a kamat, indulhat a roham a fiókokba
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 13:01
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
Agrárszektor  |  2025. december 2. 14:28
Fordulatot vett az időjárás: durván betört a hideg Magyarországra