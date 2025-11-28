Putyin szerint pragmatikus a magyar kormány hozzáállása, Orbán pedig bízik benne, hogy a friss békekezdeményezések valódi megoldást hozhatnak.
A Kreml megdöbbentő bejelentést tertt: értelmetlen bármilyen megállapodás Ukrajnával
Oroszország elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Ukrajnával a háború lezárásáról, és ehelyett nemzetközi szereplőkkel kíván egyeztetni - jelentette ki Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő, aki illegitimnek minősítette az ukrán vezetést.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ma délelőtt kijelentette, hogy értelmetlen lenne Ukrajnával bármilyen megállapodást kötni a háború befejezéséről, ezért Oroszország inkább nemzetközi partnerekkel folytat majd tárgyalásokat - számolt be az MK.ru.
Az orosz szóvivő illegitimnek nevezte Ukrajna jelenlegi vezetését, arra hivatkozva, hogy Volodimir Zelenszkij elnök nem tartott választásokat, miközben mandátuma már a tavalyi évben lejárt. Peszkov hangsúlyozta, hogy Moszkva békés rendezésre törekszik, de véleménye szerint erre Ukrajna jelenlegi vezetése alkalmatlan - számolt be a Portfolio.
Arra a kérdésre, hogy konkrétan mely nemzetközi szereplőkkel terveznek egyeztetni a konfliktus lezárásáról - például az ENSZ Biztonsági Tanácsával vagy az Egyesült Államokkal -, Peszkov kitérő választ adott: "Ezeket a részleteket majd a tárgyalások során tisztázzuk. Nem akarunk előre rohanni, nem egy megafonnal a kezünkben, nyilvánosság előtt tárgyalunk".
Az orosz vezetés korábban is következetesen azt kommunikálta, hogy Ukrajna helyett az Egyesült Államokkal kíván tárgyalni a háború befejezéséről, Zelenszkij elnök állítólagos illegitimitására hivatkozva. Elemzők szerint az orosz stratégia lényege, hogy könnyebbnek látják Donald Trump elnököt meggyőzni a konfliktus orosz érdekeknek megfelelő rendezéséről és Kijevre gyakorolt nyomásról, mint közvetlenül Zelenszkijjel tárgyalni.
Akik szabadon dönthetnek arról, honnan dolgoznak, és támogató vezetést tapasztalnak, egyszerre teljesítenek jobban és elégedettebbek az életükkel.
A vezetők 87%-a fontosnak tartja a munkahelyi jóllétet, mégis alig ötödük építi be valóban a mindennapi működésbe.
Az energiaszektorban dolgozók májusban kiugróan magas, közel nettó 950 ezer forintos átlagkeresetet értek el, a jelenség mögött a bónuszkifizetés áll.
A HR-szakma alapvető átalakuláson megy keresztül a mesterséges intelligencia megjelenésével – ezt vitatták meg szakértők a Pénzcentrum és a Prohuman közös konferenciáján.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferencia II. szekciója a mesterséges intelligencia és innováció kérdéskörét járta körbe a HR-világában.
A HR-vezetők szerint az AI és a bértranszparencia teljesen új pályára teszi a szakmát.
A jövő évi béremelési tárgyalások során a minimálbér 10-11 százalékos, a garantált bérminimum 7-8 százalékos növekedése körvonalazódik.
A döntés mögött az áll, hogy a vállalat egyre több feladatot bíz mesterséges intelligenciára
Készülhetnek a magyar dolgozók: óriási változás előtt állunk, aki nem alkalmazkodik, hamar elhasalhat
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferenciáján Dr. Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatója bemutatta be a legfrissebb trendeket a...
Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
A kutatás kiindulópontja egy meglepő megfigyelés: a lottónyertesek, bár hirtelen komoly vagyonhoz jutnak, nem vállalnak több gyereket, mint mások.
Élénk munkavállalói aktivitás, csökkenő álláshirdetésszám és a korábbinál hosszabb álláskeresési idő jellemzi jelenleg a munkaerőpiacot – ez derül ki az egyik álláshirdetési portál legfrissebb adataiból.
A jelenségnek számos oka van, de a fontosabbak közül a belső kommunikáció, illetve a munkahelyi légkör és kultúra a legkönnyebben orvosolhatók közé tartozik.
Mennyit ér ma egy diploma Magyarországon? Európai összevetésben óriási különbségek rajzolódnak ki – mutatjuk, hol és miért fizet igazán a tudás.
Izland sokak szemében a magas fizetések és a biztos megélhetés országának tűnik, ám a valóság jóval árnyaltabb.
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
Nemrégiben nyújtották be a Parlamentben a dolgozói nyereségrészesedés bevezetéséről szóló, ellenzéki törvényjavaslatot.
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
A munkaidőnaptár alapján január 2. áthelyezett pihenőnapként szerepel, így meghosszabbítja az újévi hétvégét, de ennek ára egy szombati munkanap lesz.
A II. kerületben volt a legmagasabb átlagbér 2024 első kilenc hónapjában, míg a bérnövekedés dinamikája jelentős területi különbségeket mutat országszerte.
A vendéglátásban sokáig háttérben maradtak azok a képességek, amelyek valójában a siker kulcsai – empátia, figyelem, közösségépítés.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.