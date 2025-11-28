Oroszország elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Ukrajnával a háború lezárásáról, és ehelyett nemzetközi szereplőkkel kíván egyeztetni - jelentette ki Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő, aki illegitimnek minősítette az ukrán vezetést.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ma délelőtt kijelentette, hogy értelmetlen lenne Ukrajnával bármilyen megállapodást kötni a háború befejezéséről, ezért Oroszország inkább nemzetközi partnerekkel folytat majd tárgyalásokat - számolt be az MK.ru.

Az orosz szóvivő illegitimnek nevezte Ukrajna jelenlegi vezetését, arra hivatkozva, hogy Volodimir Zelenszkij elnök nem tartott választásokat, miközben mandátuma már a tavalyi évben lejárt. Peszkov hangsúlyozta, hogy Moszkva békés rendezésre törekszik, de véleménye szerint erre Ukrajna jelenlegi vezetése alkalmatlan - számolt be a Portfolio.

Arra a kérdésre, hogy konkrétan mely nemzetközi szereplőkkel terveznek egyeztetni a konfliktus lezárásáról - például az ENSZ Biztonsági Tanácsával vagy az Egyesült Államokkal -, Peszkov kitérő választ adott: "Ezeket a részleteket majd a tárgyalások során tisztázzuk. Nem akarunk előre rohanni, nem egy megafonnal a kezünkben, nyilvánosság előtt tárgyalunk".

Az orosz vezetés korábban is következetesen azt kommunikálta, hogy Ukrajna helyett az Egyesült Államokkal kíván tárgyalni a háború befejezéséről, Zelenszkij elnök állítólagos illegitimitására hivatkozva. Elemzők szerint az orosz stratégia lényege, hogy könnyebbnek látják Donald Trump elnököt meggyőzni a konfliktus orosz érdekeknek megfelelő rendezéséről és Kijevre gyakorolt nyomásról, mint közvetlenül Zelenszkijjel tárgyalni.