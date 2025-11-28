2025. november 28. péntek Stefánia
Moszkva, Oroszország - 2018. február 22: Kreml és a Varieté Színház, híd és a Moszkva folyó.
HRCENTRUM

A Kreml megdöbbentő bejelentést tertt: értelmetlen bármilyen megállapodás Ukrajnával

Pénzcentrum
2025. november 28. 13:46

Oroszország elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Ukrajnával a háború lezárásáról, és ehelyett nemzetközi szereplőkkel kíván egyeztetni - jelentette ki Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő, aki illegitimnek minősítette az ukrán vezetést.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ma délelőtt kijelentette, hogy értelmetlen lenne Ukrajnával bármilyen megállapodást kötni a háború befejezéséről, ezért Oroszország inkább nemzetközi partnerekkel folytat majd tárgyalásokat - számolt be az MK.ru.

Az orosz szóvivő illegitimnek nevezte Ukrajna jelenlegi vezetését, arra hivatkozva, hogy Volodimir Zelenszkij elnök nem tartott választásokat, miközben mandátuma már a tavalyi évben lejárt. Peszkov hangsúlyozta, hogy Moszkva békés rendezésre törekszik, de véleménye szerint erre Ukrajna jelenlegi vezetése alkalmatlan - számolt be a Portfolio.

Arra a kérdésre, hogy konkrétan mely nemzetközi szereplőkkel terveznek egyeztetni a konfliktus lezárásáról - például az ENSZ Biztonsági Tanácsával vagy az Egyesült Államokkal -, Peszkov kitérő választ adott: "Ezeket a részleteket majd a tárgyalások során tisztázzuk. Nem akarunk előre rohanni, nem egy megafonnal a kezünkben, nyilvánosság előtt tárgyalunk".

Az orosz vezetés korábban is következetesen azt kommunikálta, hogy Ukrajna helyett az Egyesült Államokkal kíván tárgyalni a háború befejezéséről, Zelenszkij elnök állítólagos illegitimitására hivatkozva. Elemzők szerint az orosz stratégia lényege, hogy könnyebbnek látják Donald Trump elnököt meggyőzni a konfliktus orosz érdekeknek megfelelő rendezéséről és Kijevre gyakorolt nyomásról, mint közvetlenül Zelenszkijjel tárgyalni.

Címlapkép: Getty Images
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 10:18
Figyelem, új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: ekkortól már büntetik is az autósokat
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 10:04
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Agrárszektor  |  2025. november 28. 13:27
Lehullt a lepel a hazai csapvízról: ha te is gyakran iszod, ezt tudnod kell