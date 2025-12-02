Komoly órabérrel vadásznak karácsonyi szezonmunkásokat: így is alig van ember, diákok, nyugdíjasok járhatnak jól

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint 2026-tól évi nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő otthontámogatást vehetnek igénybe a közszférában dolgozók.
Év végére ismét megugrik a szezonális munka iránti kereslet. A novembertől januárig tartó időszak a Black Friday, az advent és a karácsonyi vásárlási szezon miatt a legforgalmasabb hónapok közé tartozik. Az egyik diákszövetkezet vezetője szerint ilyenkor egyszerre nő a kereskedelmi és logisztikai cégek forgalma, miközben sok munkavállaló szabadságon van. A hiányzó munkaerőt ezért egyre gyakrabban diákokkal és nyugdíjasokkal pótolják.
A legkeresettebb év végi munkák közé tartoznak az árufeltöltői, pénztárosi és áru-összekészítési feladatok. Az ünnepi szezonban emellett megjelennek a kifejezetten karácsonyhoz kötődő lehetőségek is. Ilyenek az ajándékcsomagolás, a fenyőfaárusítás és a hostess feladatok. A megnövekedett online forgalom miatt a futárok és a kiszállítók iránti kereslet is kiugró.
A diákok és a nyugdíjasok egyre nagyobb szerepet kapnak. A Mind-Diák szerint sok cég számít a nyugdíjasok tapasztalatára, különösen az ügyfélkezelésben és a kereskedelmi pozíciókban. A webáruházak és üzletek év végi akcióihoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat is főként diákok és nyugdíjasok végzik.
A magasabb órabérek miatt a szezonális munkák vonzóbbak, mint az év többi részében. A díjazás 10–20 százalékkal is meghaladhatja a szokásos szintet. A legtöbb év végi pozícióban az alapórabér eléri a 1900–2000 forintot. Teljesítmény esetén akár 2500 forintos átlagos órabér is elérhető. A 25 év alatti diákok számára külön előny, hogy szja-mentességük miatt a bruttó és a nettó összeg megegyezik.
A cégeknek is megéri a diákszövetkezeten vagy a nyugdíjasszövetkezeten keresztüli foglalkoztatás. Csak a ledolgozott órákat kell kifizetniük. Nincs szabadság, betegszabadság vagy plusz adminisztráció. A szövetkezet intézi az összes munkaügyi feladatot, ami jelentősen csökkenti a HR és pénzügyi terhelést.
A Mind-Diák éves bérfelmérése fontos támpont a vállalatoknak. A 2026-tól életbe lépő bértranszparencia-irányelmek miatt egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a pontos és versenyképes bérsávok. A felmérés több mint 4700 álláshirdetés alapján mutatja be a diák átlagórabéreket 19 megyére és tíz foglalkoztatási kategóriára bontva.
A Pénzcentrum legújabb CashTag epizódjában a magyar munkaerőpiac legfontosabb változásairól beszélgetünk.
Korlátozza és védi is az influenszereket a magyar jog: adott esetben kiszabhat rájuk pénzbírságot, sérelemdíjat, és extrém esetekben akár szabadságvesztés büntetést is kaphatnak.
Akik szabadon dönthetnek arról, honnan dolgoznak, és támogató vezetést tapasztalnak, egyszerre teljesítenek jobban és elégedettebbek az életükkel.
A vezetők 87%-a fontosnak tartja a munkahelyi jóllétet, mégis alig ötödük építi be valóban a mindennapi működésbe.
Az energiaszektorban dolgozók májusban kiugróan magas, közel nettó 950 ezer forintos átlagkeresetet értek el, a jelenség mögött a bónuszkifizetés áll.
A HR-szakma alapvető átalakuláson megy keresztül a mesterséges intelligencia megjelenésével – ezt vitatták meg szakértők a Pénzcentrum és a Prohuman közös konferenciáján.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferencia II. szekciója a mesterséges intelligencia és innováció kérdéskörét járta körbe a HR-világában.
A HR-vezetők szerint az AI és a bértranszparencia teljesen új pályára teszi a szakmát.
A jövő évi béremelési tárgyalások során a minimálbér 10-11 százalékos, a garantált bérminimum 7-8 százalékos növekedése körvonalazódik.
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferenciáján Dr. Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatója bemutatta be a legfrissebb trendeket a...
