diákmunka
HRCENTRUM

Komoly órabérrel vadásznak karácsonyi szezonmunkásokat: így is alig van ember, diákok, nyugdíjasok járhatnak jól

Pénzcentrum
2025. december 2. 14:33

Év végére ismét megugrik a szezonális munka iránti kereslet. A novembertől januárig tartó időszak a Black Friday, az advent és a karácsonyi vásárlási szezon miatt a legforgalmasabb hónapok közé tartozik. Az egyik diákszövetkezet vezetője szerint ilyenkor egyszerre nő a kereskedelmi és logisztikai cégek forgalma, miközben sok munkavállaló szabadságon van. A hiányzó munkaerőt ezért egyre gyakrabban diákokkal és nyugdíjasokkal pótolják.

A legkeresettebb év végi munkák közé tartoznak az árufeltöltői, pénztárosi és áru-összekészítési feladatok. Az ünnepi szezonban emellett megjelennek a kifejezetten karácsonyhoz kötődő lehetőségek is. Ilyenek az ajándékcsomagolás, a fenyőfaárusítás és a hostess feladatok. A megnövekedett online forgalom miatt a futárok és a kiszállítók iránti kereslet is kiugró.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A diákok és a nyugdíjasok egyre nagyobb szerepet kapnak. A Mind-Diák szerint sok cég számít a nyugdíjasok tapasztalatára, különösen az ügyfélkezelésben és a kereskedelmi pozíciókban. A webáruházak és üzletek év végi akcióihoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat is főként diákok és nyugdíjasok végzik.

A magasabb órabérek miatt a szezonális munkák vonzóbbak, mint az év többi részében. A díjazás 10–20 százalékkal is meghaladhatja a szokásos szintet. A legtöbb év végi pozícióban az alapórabér eléri a 1900–2000 forintot. Teljesítmény esetén akár 2500 forintos átlagos órabér is elérhető. A 25 év alatti diákok számára külön előny, hogy szja-mentességük miatt a bruttó és a nettó összeg megegyezik.

Kapcsolódó cikkeink:

A cégeknek is megéri a diákszövetkezeten vagy a nyugdíjasszövetkezeten keresztüli foglalkoztatás. Csak a ledolgozott órákat kell kifizetniük. Nincs szabadság, betegszabadság vagy plusz adminisztráció. A szövetkezet intézi az összes munkaügyi feladatot, ami jelentősen csökkenti a HR és pénzügyi terhelést.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Mind-Diák éves bérfelmérése fontos támpont a vállalatoknak. A 2026-tól életbe lépő bértranszparencia-irányelmek miatt egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a pontos és versenyképes bérsávok. A felmérés több mint 4700 álláshirdetés alapján mutatja be a diák átlagórabéreket 19 megyére és tíz foglalkoztatási kategóriára bontva.
Címlapkép: Getty Images
