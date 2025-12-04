Csütörtök reggelre gyengült a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Rengeteg magyar dolgozó már lépett: csak így vállalnak munkát, sokkal könnyebb lehet most nekik
Öt év alatt közel 90 ezerrel nőtt az egyéni vállalkozók száma az OPTEN adatai szerint, és mára ők adják a hazai vállalkozói kör legnépesebb részét - írja a Piac&Profit. A kormány friss intézkedés csomagja hozhat e téren némi könnyítést a vállalkozóknak, akik megsokasodtak az utóbbi években a piaci átrendeződés miatt.
Az egyéni vállalkozók száma folyamatosan emelkedés után 2025 októberére elérte a 646 ezret, közülük 557 ezer aktív. Tovább erősödött tehát a 2024-es fordulat: már több aktív egyéni vállalkozó működik Magyarországon, mint társas vállalkozás. A most elfogadott 11 pontos csomag több ponton ehhez a trendhez igazodva csökkentheti az adminisztratív terheket - írja a lap.
A fiatalabb generációk erősödő önállóságigénye, a rugalmas munkavégzés iránti igény, a home office tartós jelenléte és a projektalapú munkák terjedése mind hozzájárul az egyéni vállalkozók számának növekedéséhez, nem pusztán gazdasági kényszer. Eközben a társas vállalkozásokra nehezedő tartós terhelés – magasabb működési költségek, bonyolultabb szabályok, lassabb alkalmazkodási képesség – miatt is többen kerestek kisebb, olcsóbb és rugalmasabb vállalkozási formát. Ez látszik az OPTEN adataiban is:
2020 óta közel 90 ezerrel nőtt az egyéni vállalkozók száma, és 2025-re elérte a 646 ezret.
Az aktív vállalkozók száma pedig 557 ezerre emelkedett, a szüneteltetési arány pedig a tavalyi 16 százalékról 13,7 százalékra csökkent. Ez azt jelenti, hogy nem csupán több az egyéni vállalkozó, hanem stabilabban működnek - írja a lap. Az ágazati adatokat nézve széles körű növekedés látható. A szakmai, tudományos és műszaki szolgáltatások területén csaknem 95 ezer egyéni vállalkozó működik, és hasonlóan magas a szám az egyéb szolgáltatásoknál is. A növekedés nem átmeneti, hanem tartós mintázatként rajzolódik ki ezeken a területeken.
Mit takar a 11 pontos adócsomag?
Az intézkedéscsomag több pontja közvetlenül enyhítheti az egyéni vállalkozók terheit. Az alanyi áfamentesség határának lépcsőzetes emelése nagyobb mozgásteret ad, a főállású egyéni vállalkozók járulékterheinek mérséklése csökkentheti a legnagyobb fix havi költséget. A biztosítottak automatikus bejelentése a NAV által és a ritkább bevallási kötelezettséget ad, számottevő adminisztratív könnyebbséget jelenthet.
"A most elfogadott adó- és adminisztrációcsökkentő intézkedések a legkisebb szereplők működését tehetik kiszámíthatóbbá, ami segítheti a vállalkozói aktivitás stabilizálódását. A következő időszakban az lesz a döntő, hogy ezek a változások érezhető könnyebbséget hoznak-e a mindennapi működésben" – mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője.
