2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Woman in home office during Covid-19 lockdown
Vállalkozás

Rengeteg magyar dolgozó már lépett: csak így vállalnak munkát, sokkal könnyebb lehet most nekik

Pénzcentrum
2025. december 4. 09:01

Öt év alatt közel 90 ezerrel nőtt az egyéni vállalkozók száma az OPTEN adatai szerint, és mára ők adják a hazai vállalkozói kör legnépesebb részét - írja a Piac&Profit. A kormány friss intézkedés csomagja hozhat e téren némi könnyítést a vállalkozóknak, akik megsokasodtak az utóbbi években a piaci átrendeződés miatt.

Az egyéni vállalkozók száma folyamatosan emelkedés után 2025 októberére elérte a 646 ezret, közülük 557 ezer aktív. Tovább erősödött tehát a 2024-es fordulat: már több aktív egyéni vállalkozó működik Magyarországon, mint társas vállalkozás. A most elfogadott 11 pontos csomag több ponton ehhez a trendhez igazodva csökkentheti az adminisztratív terheket - írja a lap.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fiatalabb generációk erősödő önállóságigénye, a rugalmas munkavégzés iránti igény, a home office tartós jelenléte és a projektalapú munkák terjedése mind hozzájárul az egyéni vállalkozók számának növekedéséhez, nem pusztán gazdasági kényszer. Eközben a társas vállalkozásokra nehezedő tartós terhelés – magasabb működési költségek, bonyolultabb szabályok, lassabb alkalmazkodási képesség – miatt is többen kerestek kisebb, olcsóbb és rugalmasabb vállalkozási formát. Ez látszik az OPTEN adataiban is:

2020 óta közel 90 ezerrel nőtt az egyéni vállalkozók száma, és 2025-re elérte a 646 ezret.

Az aktív vállalkozók száma pedig 557 ezerre emelkedett, a szüneteltetési arány pedig a tavalyi 16 százalékról 13,7 százalékra csökkent. Ez azt jelenti, hogy nem csupán több az egyéni vállalkozó, hanem stabilabban működnek - írja a lap. Az ágazati adatokat nézve széles körű növekedés látható. A szakmai, tudományos és műszaki szolgáltatások területén csaknem 95 ezer egyéni vállalkozó működik, és hasonlóan magas a szám az egyéb szolgáltatásoknál is. A növekedés nem átmeneti, hanem tartós mintázatként rajzolódik ki ezeken a területeken.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mit takar a 11 pontos adócsomag?

Az intézkedéscsomag több pontja közvetlenül enyhítheti az egyéni vállalkozók terheit. Az alanyi áfamentesség határának lépcsőzetes emelése nagyobb mozgásteret ad, a főállású egyéni vállalkozók járulékterheinek mérséklése csökkentheti a legnagyobb fix havi költséget. A biztosítottak automatikus bejelentése a NAV által és a ritkább bevallási kötelezettséget ad, számottevő adminisztratív könnyebbséget jelenthet.

"A most elfogadott adó- és adminisztrációcsökkentő intézkedések a legkisebb szereplők működését tehetik kiszámíthatóbbá, ami segítheti a vállalkozói aktivitás stabilizálódását. A következő időszakban az lesz a döntő, hogy ezek a változások érezhető könnyebbséget hoznak-e a mindennapi működésben" – mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #NAV #áfa #adó #home office #adminisztráció #járulék #gazdaság #adócsomag #munkavállalók #opten #vállalkozók #egyéni vállalkozás #vállalkozások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
09:01
08:31
08:14
08:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
2025. december 3.
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
2025. december 3.
Fájó fordulópont jöhet a háborúban: mi lesz Ukrajnával Donald Trump látványos hátraarca után?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 4. csütörtök
Borbála, Barbara
49. hét
December 4.
Nemzetközi bányásznap
December 4.
A cookie napja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
2
2 hónapja
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
3
3 hete
Óriási boltbezárást jelentett be a magyar áruházlánc: ezek az üzletek nem nyitnak ki, hatalmas a sokk
4
3 hete
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
5
2 hónapja
Legendás márka szűnik meg Magyarországon: 70 év után sokunknak hiányozni fog
PÉNZÜGYI KISOKOS
THM - Teljes Hiteldíj Mutató
A Teljes Hiteldíj Mutató rövidítése a köznyelvben használt THM, amely a fogyasztók érdekében lett bevezetve, segítségével a bankok által kínált hitelek összehasonlíthatóvá váltak. Erről a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet rendelkezik. A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, d��j- és kezelési költséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 07:04
Nyugdíjemelés 2026: több tízezer magyarnak nem 3,6% jár jövőre, hanem ennél is magasabb összeg
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 06:22
Limitált sztárterméket akcióz a Lidl, vagyonokat találhat benne, aki szerencsés: nem lehet csak úgy megvenni
Agrárszektor  |  2025. december 4. 08:14
Hihetetlen, de igaz: itt már november végén érik a szamóca