Korlátozza és védi is az influenszereket a magyar jog: adott esetben kiszabhat rájuk pénzbírságot, sérelemdíjat, és extrém esetekben akár szabadságvesztés büntetést is kaphatnak.
Rengeteg magyar dolgozó béréről dönthet hamarosan az AI: nem teszik zsebre, amit kapnak tőle?
A Pénzcentrum legújabb CashTag epizódjában a magyar munkaerőpiac legfontosabb változásairól beszélgetünk: arról, hogy milyen béremelési kilátások rajzolódnak ki 2026-ra, hogyan hatnak a makrogazdasági folyamatok a fizetésekre, és mire számíthatnak a dolgozók a következő évben. Szó lesz arról is, hogy a betöltetlen állások növekvő száma mit jelez, milyen irányokban érdemes továbbtanulni vagy átképezni magunkat, és hogyan alakul át a munka világa az AI térnyerésével.
A Pénzcentrum legújabb videóblog-epizódjában kiderül, hogy 2026-tól nincs több titkolózás sem, a bértranszparencia kötelező lesz. A cégeknek nyilvánossá kell tenniük a fizetési sávokat, a dolgozók betekintést kaphatnak a bérstruktúrába, a nagyobb vállalatoknak pedig rendszeresen jelenteniük kell a nemek közötti bérkülönbségeket, ami teljesen új helyzetet teremt a dolgozók, a HR és a munkaadók számára.
Az adásból kiderül, hogy okozhat-e ez valódi bérversenyt, és mit jelent majd azoknak, akik most készülnek pályát választani vagy váltani. Közben a mesterséges intelligencia teljes szakmákat formál át: bizonyos feladatok eltűnhetnek, mások felértékelődnek, és új készségek kerülnek a fókuszba.
Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint a munkaerőpiaci kép ellentmondásos. Több ágazatban továbbra is érezhető a munkaerőhiány, ugyanakkor a gazdaság három éve tartó stagnálása enyhítette a korábbi feszültséget. A betöltetlen állások száma több helyen csökken. A cégvezetők körében jelenleg többen számolnak leépítéssel, mint bővítéssel.
Az elemző szerint rövid távon főként a szolgáltató szektorban látható munkaerőhiány. A feldolgozóiparban az elmúlt évben inkább elbocsátások jelentek meg, mert az exportkilátások nem javultak, így ott a korábbi hiány mérséklődött. A belföldi keresletre épülő szolgáltatások viszont évi 4–5 százalékkal bővülnek, ezért ezekben az ágazatokban továbbra is erős a munkaerőigény.
Hosszabb távon azonban más tényezők alakítják a munkaerőhiány szerkezetét. Madár szerint ilyen az AI alkalmazása, amely több területen kiválthatja a munkaerőt, illetve az új feldolgozóipari kapacitások megjelenése, amelyek ismét növelhetik az emberigényt. A ciklikus helyzet alapján most inkább a hazai piacra dolgozó szolgáltató szektorokban érzékelhető a hiány, de a strukturális kilátások bizonytalanok.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Dr. Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a HR működését. Új eszközöket ad a toborzási és kiválasztási folyamatokhoz, amelyekkel gyorsabban és költséghatékonyabban lehet dolgozni, és olyan megoldások is megvalósíthatók, amelyek korábban nem voltak elérhetők. Emellett az AI a vállalatok működési modelljét is átalakíthatja, új szerkezeti megoldások jelennek meg, amelyekre a HR-nek kell felkészítenie a cégeket.
Kiemelte, hogy fontos trend munkavállalói jóllét. A munkaerőpiacon egyre több generáció jelenik meg egyszerre, ami új HR feladatokat hoz. Az AI ezen a területen is támogatást ad, mert olyan eszközöket biztosít, amelyekkel pontosabban lehet követni és kezelni a dolgozók igényeit.
Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y Ltd. vállalat vezetője szerint a munkaerőpiac jövője nehezen megjósolható. Az AI várhatóan gyorsan átalakít sok folyamatot, és több munkakör meg fog szűnni az automatizáció miatt. Nem biztos, hogy ezt új pozíciók nagy számban ellensúlyozzák. Az is bizonytalan, hogyan alakul közben az európai gazdaság. Egyre inkább az a helyzet, hogy mindenki folyamatosan fejleszteni kényszerül magát. Nem lehet hátradőlni és várni egy új eszköz megjelenésére. Érdemes minél előbb megtanulni azokat a technológiákat, amelyek később alapvetővé válnak a munkában.
Mit gondolunk valójában arról, ki mennyit ér a munkaerőpiacon? Vajon miért látjuk másként a különböző szakmák bérezését? Mutatjuk!
Akik szabadon dönthetnek arról, honnan dolgoznak, és támogató vezetést tapasztalnak, egyszerre teljesítenek jobban és elégedettebbek az életükkel.
A vezetők 87%-a fontosnak tartja a munkahelyi jóllétet, mégis alig ötödük építi be valóban a mindennapi működésbe.
Az energiaszektorban dolgozók májusban kiugróan magas, közel nettó 950 ezer forintos átlagkeresetet értek el, a jelenség mögött a bónuszkifizetés áll.
A HR-szakma alapvető átalakuláson megy keresztül a mesterséges intelligencia megjelenésével – ezt vitatták meg szakértők a Pénzcentrum és a Prohuman közös konferenciáján.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferencia II. szekciója a mesterséges intelligencia és innováció kérdéskörét járta körbe a HR-világában.
A HR-vezetők szerint az AI és a bértranszparencia teljesen új pályára teszi a szakmát.
A jövő évi béremelési tárgyalások során a minimálbér 10-11 százalékos, a garantált bérminimum 7-8 százalékos növekedése körvonalazódik.
A döntés mögött az áll, hogy a vállalat egyre több feladatot bíz mesterséges intelligenciára
Készülhetnek a magyar dolgozók: óriási változás előtt állunk, aki nem alkalmazkodik, hamar elhasalhat
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferenciáján Dr. Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatója bemutatta be a legfrissebb trendeket a...
Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
A kutatás kiindulópontja egy meglepő megfigyelés: a lottónyertesek, bár hirtelen komoly vagyonhoz jutnak, nem vállalnak több gyereket, mint mások.
Élénk munkavállalói aktivitás, csökkenő álláshirdetésszám és a korábbinál hosszabb álláskeresési idő jellemzi jelenleg a munkaerőpiacot – ez derül ki az egyik álláshirdetési portál legfrissebb adataiból.
A jelenségnek számos oka van, de a fontosabbak közül a belső kommunikáció, illetve a munkahelyi légkör és kultúra a legkönnyebben orvosolhatók közé tartozik.
Mennyit ér ma egy diploma Magyarországon? Európai összevetésben óriási különbségek rajzolódnak ki – mutatjuk, hol és miért fizet igazán a tudás.
Izland sokak szemében a magas fizetések és a biztos megélhetés országának tűnik, ám a valóság jóval árnyaltabb.
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
Nemrégiben nyújtották be a Parlamentben a dolgozói nyereségrészesedés bevezetéséről szóló, ellenzéki törvényjavaslatot.
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
A munkaidőnaptár alapján január 2. áthelyezett pihenőnapként szerepel, így meghosszabbítja az újévi hétvégét, de ennek ára egy szombati munkanap lesz.
A II. kerületben volt a legmagasabb átlagbér 2024 első kilenc hónapjában, míg a bérnövekedés dinamikája jelentős területi különbségeket mutat országszerte.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.