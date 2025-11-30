Rengeteg magyar dolgozó béréről dönthet hamarosan az AI: nem teszik zsebre, amit kapnak tőle?

A Pénzcentrum legújabb CashTag epizódjában a magyar munkaerőpiac legfontosabb változásairól beszélgetünk: arról, hogy milyen béremelési kilátások rajzolódnak ki 2026-ra, hogyan hatnak a makrogazdasági folyamatok a fizetésekre, és mire számíthatnak a dolgozók a következő évben. Szó lesz arról is, hogy a betöltetlen állások növekvő száma mit jelez, milyen irányokban érdemes továbbtanulni vagy átképezni magunkat, és hogyan alakul át a munka világa az AI térnyerésével.

A Pénzcentrum legújabb videóblog-epizódjában kiderül, hogy 2026-tól nincs több titkolózás sem, a bértranszparencia kötelező lesz. A cégeknek nyilvánossá kell tenniük a fizetési sávokat, a dolgozók betekintést kaphatnak a bérstruktúrába, a nagyobb vállalatoknak pedig rendszeresen jelenteniük kell a nemek közötti bérkülönbségeket, ami teljesen új helyzetet teremt a dolgozók, a HR és a munkaadók számára.

Az adásból kiderül, hogy okozhat-e ez valódi bérversenyt, és mit jelent majd azoknak, akik most készülnek pályát választani vagy váltani. Közben a mesterséges intelligencia teljes szakmákat formál át: bizonyos feladatok eltűnhetnek, mások felértékelődnek, és új készségek kerülnek a fókuszba.

Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint a munkaerőpiaci kép ellentmondásos. Több ágazatban továbbra is érezhető a munkaerőhiány, ugyanakkor a gazdaság három éve tartó stagnálása enyhítette a korábbi feszültséget. A betöltetlen állások száma több helyen csökken. A cégvezetők körében jelenleg többen számolnak leépítéssel, mint bővítéssel.

Az elemző szerint rövid távon főként a szolgáltató szektorban látható munkaerőhiány. A feldolgozóiparban az elmúlt évben inkább elbocsátások jelentek meg, mert az exportkilátások nem javultak, így ott a korábbi hiány mérséklődött. A belföldi keresletre épülő szolgáltatások viszont évi 4–5 százalékkal bővülnek, ezért ezekben az ágazatokban továbbra is erős a munkaerőigény.

Hosszabb távon azonban más tényezők alakítják a munkaerőhiány szerkezetét. Madár szerint ilyen az AI alkalmazása, amely több területen kiválthatja a munkaerőt, illetve az új feldolgozóipari kapacitások megjelenése, amelyek ismét növelhetik az emberigényt. A ciklikus helyzet alapján most inkább a hazai piacra dolgozó szolgáltató szektorokban érzékelhető a hiány, de a strukturális kilátások bizonytalanok.

Dr. Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a HR működését. Új eszközöket ad a toborzási és kiválasztási folyamatokhoz, amelyekkel gyorsabban és költséghatékonyabban lehet dolgozni, és olyan megoldások is megvalósíthatók, amelyek korábban nem voltak elérhetők. Emellett az AI a vállalatok működési modelljét is átalakíthatja, új szerkezeti megoldások jelennek meg, amelyekre a HR-nek kell felkészítenie a cégeket.

Kiemelte, hogy fontos trend munkavállalói jóllét. A munkaerőpiacon egyre több generáció jelenik meg egyszerre, ami új HR feladatokat hoz. Az AI ezen a területen is támogatást ad, mert olyan eszközöket biztosít, amelyekkel pontosabban lehet követni és kezelni a dolgozók igényeit.

Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y Ltd. vállalat vezetője szerint a munkaerőpiac jövője nehezen megjósolható. Az AI várhatóan gyorsan átalakít sok folyamatot, és több munkakör meg fog szűnni az automatizáció miatt. Nem biztos, hogy ezt új pozíciók nagy számban ellensúlyozzák. Az is bizonytalan, hogyan alakul közben az európai gazdaság. Egyre inkább az a helyzet, hogy mindenki folyamatosan fejleszteni kényszerül magát. Nem lehet hátradőlni és várni egy új eszköz megjelenésére. Érdemes minél előbb megtanulni azokat a technológiákat, amelyek később alapvetővé válnak a munkában.