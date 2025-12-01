2025. december 1. hétfő Elza
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sign contract agreement in business representation and negotiations management service. Selective focus shooting on hand signing
HRCENTRUM

Vége az álmodozásnak a jövő évi minimálbér-emelés kapcsán: minden eldőlt, erre készülhetnek a magyar dolgozók

Pénzcentrum
2025. december 1. 10:30

Csalódott, de kénytelen elfogadni a minimálbér- és garantált bérminimum-emelési ajánlatot a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Csalódás a MASZSZ számára az is, hogy a kormány a korábbi ígérete ellenére nem segítette a tárgyaló feleket egy magasabb emelési szint elérésében, így a munkaadók a kért 12 százalékos minimálbér és a 10 százalékos bérminimum-emelés helyett csak a 11 és 7 százalékos mértéket fogják aláírni.

Nem lehetünk teljesen elégedettek, mivel a végleges ajánlat távol van az eredeti követelésünktől, de a jelenlegi gazdasági helyzetben és tárgyalási környezetben elmentünk a falig, így el kell fogadnunk a 11 százalékos minimálbér- és a 7 százalékos garantált bérminimum emelési mértéket – nyilatkozta Zlati Róbert. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint a szövetségen belül nem egyöntetű a megállapodás aláírásának támogatása, de ez természetes, amikor jelentős kompromisszumokkal jár az egyezség, azonban a többség egyetértett azzal, hogy jobb híján ezt kell elfogadni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A MASZSZ lényegesen jobb megállapodásért küzdött, de végül be kellett látni, a jelenlegi gazdasági helyzetben mindössze erre van lehetőség – szögezte le az elnök. Ráadásul jelentősen és váratlanul romlott a helyzet azzal, hogy a kormány a korábbi széles körben hirdetett ígérete ellenére sem csökkenti a munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adót, így a munkaadók mozgásterük beszűkülésére hivatkozva ellenezték a MASZSZ által képviselt mértéket.

Ilyenkor nincs mindenki számára elfogadhatóan jó szakszervezeti viselkedés: egyesek szerint nem szabad aláírni a „szánalmas” mértéket tartalmazó megállapodást, mások szerint viszont munkavállaló ellenes az a szakszervezet, amelyik megtagadja azt – jegyzi meg Zlati Róbert. Az elnök emlékeztet: a MASZSZ az elmúlt években kétszer is élt ezzel a tiltakozási lehetőséggel, nem írt alá, ám ez semmit nem változtatott a végeredményen. Az, hogy a szövetség idén elfogadja a végleges béremelési javaslatot, nem jelenti azt, hogy maradéktalanul elégedett a mértékkel – szögezte le az elnök.

Szemmel látható probléma a két béremelési mérték közötti túl nagy különbség a garantált bérminimum hátrányára. Azonban reménysugár a jövőre nézve, hogy a tárgyalásokon minden résztvevő partner hangsúlyozta a szakmunkások kiemelt megkülönböztetésének fontosságát. Reméljük, hogy ezt egy jobb gazdasági helyzetben nemcsak szóban, hanem tettekben is el fogják ismerni.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Hangsúlyos és a jövőben számonkérhető tétel – a hároméves megállapodásba foglaltak szerint –, hogy a minimálbérrel továbbra is el kell érni a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát. Igaz, ennek 2027-es, eredeti céldátuma nagy és mai tudásunk szerint egyelőre teljesíthetetlennek tűnő kihívás elé állítja a feleket.

A megállapodást mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal nagyon várta, hogy a régóta kiszámíthatatlan gazdasági környezetben legalább egy biztos, kiszámítható pont legyen, amivel a jövő évre át lehet fordulni.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #minimálbér #béremelés #szakszervezet #munkavállaló #gazdaság #munkáltató #megállapodás #tárgyalás #maszsz #garantált bérminimum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:21
10:15
10:10
10:01
HR BLOGGER
legacykft  |  2025.11.25 17:46
Tényleg külön kell választanunk a munkát és a magánéletet?
Vajon miért érezzük azt olyan gyakran, hogy két külön világ között próbálunk lavírozni? Hogy a munka...
hrdoktor  |  2025.11.25 07:36
Mit egyen, ha gyomorfekélyben szenved?
Gyomorfekély esetén a gyomor védőnyálkahártyáján nyílt seb alakul ki. Milyen jelek utalnak erre, és...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
laskainelli  |  2025.11.13 08:15
A megrekedt kapcsolat oka és megoldása
Sokan élik meg azt a frusztráló érzést, hogy a párkapcsolatuk mintha egyhelyben toporogna. Nincs nag...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. november 30.
Óvatosan, mit posztolsz TikTok-on, Instán: durva bírság, akár börtön is járhat már ezért 2025-ben
2025. december 1.
Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
2025. december 1.
Rettenetes jelentés érkezett a magyar iskolákból: minden haramdik gyerek érintett, ledöbbentek a gyermekvédelmisek
2025. november 30.
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 1. hétfő
Elza
49. hét
December 1.
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja
December 1.
AIDS-ellenes világnap
December 1.
A magyar rádiózás napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2
1 hete
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
3
1 hete
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
4
4 hete
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
5
2 hete
Minimálbér 2026: megérkezett a várva várt összeg, kevéske minimálbér emelés jöhet a dolgozóknak jövőre
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)
Természetes személy abban az esetben kerülhet fel a BAR-ra, ha a lejárt tartozásának összege meghaladja a havi minimálbért és több mint 90 napig fennáll. Bankkártyabirtokosok is felkerülnek a listára, akik egy éven belül legalább három esetben megalapozatlanul reklamáltak, továbbá akik ellen bankkártyával összefüggő büntetőeljárás folyik, valamint azok a bankkártya- vagy csekk-birtokosok is, akik a szerződésben vállalt kötelezettségüknek hatvan napot meghaladóan, összességében pedig a minimálbér összegét meghaladóan nem tettek eleget. Továbbá aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, hallgatói hitelszerződés megkötése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha ez okirattal bizonyítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 10:10
Minden forgatókönyv az F1-szezonzáró előtt: így húzhatja be a vb-címet Norris, de Verstappen is könnyen nevető harmadik lehet
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 10:01
Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
Agrárszektor  |  2025. december 1. 09:02
Nem akármi történt a Balatonnal: erre már nagy szükség volt