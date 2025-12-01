A kivitel volumene 3,1%-kal alacsonyabb, a behozatalé 1,1%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
Vége az álmodozásnak a jövő évi minimálbér-emelés kapcsán: minden eldőlt, erre készülhetnek a magyar dolgozók
Csalódott, de kénytelen elfogadni a minimálbér- és garantált bérminimum-emelési ajánlatot a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Csalódás a MASZSZ számára az is, hogy a kormány a korábbi ígérete ellenére nem segítette a tárgyaló feleket egy magasabb emelési szint elérésében, így a munkaadók a kért 12 százalékos minimálbér és a 10 százalékos bérminimum-emelés helyett csak a 11 és 7 százalékos mértéket fogják aláírni.
Nem lehetünk teljesen elégedettek, mivel a végleges ajánlat távol van az eredeti követelésünktől, de a jelenlegi gazdasági helyzetben és tárgyalási környezetben elmentünk a falig, így el kell fogadnunk a 11 százalékos minimálbér- és a 7 százalékos garantált bérminimum emelési mértéket – nyilatkozta Zlati Róbert. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint a szövetségen belül nem egyöntetű a megállapodás aláírásának támogatása, de ez természetes, amikor jelentős kompromisszumokkal jár az egyezség, azonban a többség egyetértett azzal, hogy jobb híján ezt kell elfogadni.
A MASZSZ lényegesen jobb megállapodásért küzdött, de végül be kellett látni, a jelenlegi gazdasági helyzetben mindössze erre van lehetőség – szögezte le az elnök. Ráadásul jelentősen és váratlanul romlott a helyzet azzal, hogy a kormány a korábbi széles körben hirdetett ígérete ellenére sem csökkenti a munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adót, így a munkaadók mozgásterük beszűkülésére hivatkozva ellenezték a MASZSZ által képviselt mértéket.
Ilyenkor nincs mindenki számára elfogadhatóan jó szakszervezeti viselkedés: egyesek szerint nem szabad aláírni a „szánalmas” mértéket tartalmazó megállapodást, mások szerint viszont munkavállaló ellenes az a szakszervezet, amelyik megtagadja azt – jegyzi meg Zlati Róbert. Az elnök emlékeztet: a MASZSZ az elmúlt években kétszer is élt ezzel a tiltakozási lehetőséggel, nem írt alá, ám ez semmit nem változtatott a végeredményen. Az, hogy a szövetség idén elfogadja a végleges béremelési javaslatot, nem jelenti azt, hogy maradéktalanul elégedett a mértékkel – szögezte le az elnök.
Szemmel látható probléma a két béremelési mérték közötti túl nagy különbség a garantált bérminimum hátrányára. Azonban reménysugár a jövőre nézve, hogy a tárgyalásokon minden résztvevő partner hangsúlyozta a szakmunkások kiemelt megkülönböztetésének fontosságát. Reméljük, hogy ezt egy jobb gazdasági helyzetben nemcsak szóban, hanem tettekben is el fogják ismerni.
Hangsúlyos és a jövőben számonkérhető tétel – a hároméves megállapodásba foglaltak szerint –, hogy a minimálbérrel továbbra is el kell érni a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát. Igaz, ennek 2027-es, eredeti céldátuma nagy és mai tudásunk szerint egyelőre teljesíthetetlennek tűnő kihívás elé állítja a feleket.
A megállapodást mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal nagyon várta, hogy a régóta kiszámíthatatlan gazdasági környezetben legalább egy biztos, kiszámítható pont legyen, amivel a jövő évre át lehet fordulni.
Korlátozza és védi is az influenszereket a magyar jog: adott esetben kiszabhat rájuk pénzbírságot, sérelemdíjat, és extrém esetekben akár szabadságvesztés büntetést is kaphatnak.
Luxusfizetésért lépnek le tömegével magyarok Ausztriába, Németországba: döbbenet, mennyit keres egy recepciós, pincér
Egyre több magyar dönt a külföldi munkavállalás mellett – mutatjuk, mennyi a fizetés a magyarok által leginkább keresett pozíciókban.
Mit gondolunk valójában arról, ki mennyit ér a munkaerőpiacon? Vajon miért látjuk másként a különböző szakmák bérezését? Mutatjuk!
A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége szerint a 2026-ra tervezett minimálbéremelés komoly bértorlódást és versenyképességi válságot hozhat.
Oroszország elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Ukrajnával a háború lezárásáról, és ehelyett nemzetközi szereplőkkel kíván egyeztetni
Akik szabadon dönthetnek arról, honnan dolgoznak, és támogató vezetést tapasztalnak, egyszerre teljesítenek jobban és elégedettebbek az életükkel.
A vezetők 87%-a fontosnak tartja a munkahelyi jóllétet, mégis alig ötödük építi be valóban a mindennapi működésbe.
Az energiaszektorban dolgozók májusban kiugróan magas, közel nettó 950 ezer forintos átlagkeresetet értek el, a jelenség mögött a bónuszkifizetés áll.
A HR-szakma alapvető átalakuláson megy keresztül a mesterséges intelligencia megjelenésével – ezt vitatták meg szakértők a Pénzcentrum és a Prohuman közös konferenciáján.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferencia II. szekciója a mesterséges intelligencia és innováció kérdéskörét járta körbe a HR-világában.
A HR-vezetők szerint az AI és a bértranszparencia teljesen új pályára teszi a szakmát.
A jövő évi béremelési tárgyalások során a minimálbér 10-11 százalékos, a garantált bérminimum 7-8 százalékos növekedése körvonalazódik.
A döntés mögött az áll, hogy a vállalat egyre több feladatot bíz mesterséges intelligenciára
Készülhetnek a magyar dolgozók: óriási változás előtt állunk, aki nem alkalmazkodik, hamar elhasalhat
A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferenciáján Dr. Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatója bemutatta be a legfrissebb trendeket a...
Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
A kutatás kiindulópontja egy meglepő megfigyelés: a lottónyertesek, bár hirtelen komoly vagyonhoz jutnak, nem vállalnak több gyereket, mint mások.
Élénk munkavállalói aktivitás, csökkenő álláshirdetésszám és a korábbinál hosszabb álláskeresési idő jellemzi jelenleg a munkaerőpiacot – ez derül ki az egyik álláshirdetési portál legfrissebb adataiból.
A jelenségnek számos oka van, de a fontosabbak közül a belső kommunikáció, illetve a munkahelyi légkör és kultúra a legkönnyebben orvosolhatók közé tartozik.
Mennyit ér ma egy diploma Magyarországon? Európai összevetésben óriási különbségek rajzolódnak ki – mutatjuk, hol és miért fizet igazán a tudás.
