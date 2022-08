Gyilkos népbetegség támadja a magyarokat: sokan évekig észre sem veszik, aztán jön az összeomlás

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Első Yard második nyári bónusz epizódjában vendégünk volt Keczeli Danica, korábbi profi kézilabdázó, klinikai- és sport szakpszichológus, aki egyebek mellett a DVSC kézilabda csapatának sportpszichológusa. A műsorból kiderül, hogy mi teszi kiemelkedően sikeressé (még társaikhoz képest is) a sztársportolókat, miképp viszonyul egymáshoz a tehetség és a szorgalom, s hogya lehet elkerülni a kiégést, ami rengeteg embert érint, s hirtelen vesszük észre magunkon, ha baj van. Ezen kívül az adásban szóba került még, hogy mit jelent pontosan az, hogy önbizalom, s arról is beszéltünk, hogy általánosságban milyen személyiségjegyek különböztetik meg a vállalkozókat azoktól, akik egy nagy szervezetben, munkavállalóként tudnak kiteljesedni. Az adás már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast felületen, valamint itt, a cikkbe illesztett lejátszóban is:

Miben különbözik ez az epizód más epizódoktól? Abban, hogy az Első Yard, a Pénzcentrum podcast sorozata a hagyományos formájában nyári szünetre ment. Ez nem azt jelenti, hogy nem kerülnek majd fel új tartalmak a csatornánkra, hanem hogy új karrierutakat, a szokásos, narrált formátumban legközelebb csak ősszel fogunk bemutatni. A nyári hónapokban olyan beszélgetéseket közlünk, melyekben szakértők segítségével arra keressük a választ, hogy milyen személyiségjegyeik vannak azoknak az embereknek, akik maradandót alkotnak a saját területeiken.

