2026. február 18.
-1 °C Budapest
baseball, baseball labda, kesztyű, sport
Sport

Elképesztő: magyar játékost igazolt a világ leghíresebb baseballcsapata, új sztár születik?

MTI
2026. február 18. 20:15

A baseball történetének legsikeresebb klubja, a New York Yankees szerződtette a 16 éves magyar elkapót, Morua Márkót. A tehetséges játékos a tervek szerint 2027 januárjában csatlakozhat az észak-amerikai profiligában szereplő együtteshez.

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a mindössze 16 esztendős Morua Márkó nemzetközi karrierje, miután játékjogát megszerezte a 27-szeres bajnok New York Yankees. A magyar elkapó a megállapodás értelmében az észak-amerikai Major League Baseball (MLB) történetének legeredményesebb klubjánál kezdheti meg profi pályafutását.

A fiatal sportoló útja azonban nem volt akadálymentes az amerikai élvonal kapujáig. Tavaly augusztusban még egy másik MLB-csapat, a kaliforniai San Diego Padres kötött vele megállapodást, ám egy adminisztrációs hiba miatt az az ügylet meghiúsult. A szerződéskötés során felmerült probléma végül új lehetőséget nyitott meg Morua előtt.

A Yankees már korábban is figyelemmel kísérte a magyar tehetség fejlődését, így amikor lehetőség nyílt a szerződtetésére, a vezetők nem késlekedtek. A klub szakmai stábja egy alapos, tíznapos próbajáték keretében mérte fel Morua képességeit, melynek során a játékos minden téren meggyőzte a New York-i egyesület döntéshozóit.

Az elkapóposzton bevethető Morua ezzel egy olyan patinás klubhoz került, amely a bajnoki címek számát tekintve az MLB abszolút rekorderének számít. A Yankees története során 27 alkalommal hódította el a trófeát, ami páratlan teljesítmény az amerikai profi baseballban.
Címlapkép: Getty Images
#sport #fiatal #siker #csapat #sportoló #szerződéskötés #amerikai egyesült államok #new york #átigazolás #baseball #amerikai sportok

