Elképesztő: magyar játékost igazolt a világ leghíresebb baseballcsapata, új sztár születik?
A baseball történetének legsikeresebb klubja, a New York Yankees szerződtette a 16 éves magyar elkapót, Morua Márkót. A tehetséges játékos a tervek szerint 2027 januárjában csatlakozhat az észak-amerikai profiligában szereplő együtteshez.
Jelentős mérföldkőhöz érkezett a mindössze 16 esztendős Morua Márkó nemzetközi karrierje, miután játékjogát megszerezte a 27-szeres bajnok New York Yankees. A magyar elkapó a megállapodás értelmében az észak-amerikai Major League Baseball (MLB) történetének legeredményesebb klubjánál kezdheti meg profi pályafutását.
A fiatal sportoló útja azonban nem volt akadálymentes az amerikai élvonal kapujáig. Tavaly augusztusban még egy másik MLB-csapat, a kaliforniai San Diego Padres kötött vele megállapodást, ám egy adminisztrációs hiba miatt az az ügylet meghiúsult. A szerződéskötés során felmerült probléma végül új lehetőséget nyitott meg Morua előtt.
A Yankees már korábban is figyelemmel kísérte a magyar tehetség fejlődését, így amikor lehetőség nyílt a szerződtetésére, a vezetők nem késlekedtek. A klub szakmai stábja egy alapos, tíznapos próbajáték keretében mérte fel Morua képességeit, melynek során a játékos minden téren meggyőzte a New York-i egyesület döntéshozóit.
Az elkapóposzton bevethető Morua ezzel egy olyan patinás klubhoz került, amely a bajnoki címek számát tekintve az MLB abszolút rekorderének számít. A Yankees története során 27 alkalommal hódította el a trófeát, ami páratlan teljesítmény az amerikai profi baseballban.
