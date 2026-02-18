Elképesztő: magyar játékost igazolt a világ leghíresebb baseballcsapata, új sztár születik?

A baseball történetének legsikeresebb klubja, a New York Yankees szerződtette a 16 éves magyar elkapót, Morua Márkót. A tehetséges játékos a tervek szerint 2027 januárjában csatlakozhat az észak-amerikai profiligában szereplő együtteshez.

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a mindössze 16 esztendős Morua Márkó nemzetközi karrierje, miután játékjogát megszerezte a 27-szeres bajnok New York Yankees. A magyar elkapó a megállapodás értelmében az észak-amerikai Major League Baseball (MLB) történetének legeredményesebb klubjánál kezdheti meg profi pályafutását.

A fiatal sportoló útja azonban nem volt akadálymentes az amerikai élvonal kapujáig. Tavaly augusztusban még egy másik MLB-csapat, a kaliforniai San Diego Padres kötött vele megállapodást, ám egy adminisztrációs hiba miatt az az ügylet meghiúsult. A szerződéskötés során felmerült probléma végül új lehetőséget nyitott meg Morua előtt.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A Yankees már korábban is figyelemmel kísérte a magyar tehetség fejlődését, így amikor lehetőség nyílt a szerződtetésére, a vezetők nem késlekedtek. A klub szakmai stábja egy alapos, tíznapos próbajáték keretében mérte fel Morua képességeit, melynek során a játékos minden téren meggyőzte a New York-i egyesület döntéshozóit.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az elkapóposzton bevethető Morua ezzel egy olyan patinás klubhoz került, amely a bajnoki címek számát tekintve az MLB abszolút rekorderének számít. A Yankees története során 27 alkalommal hódította el a trófeát, ami páratlan teljesítmény az amerikai profi baseballban.