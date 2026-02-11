2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
3 °C Budapest
A magyar csapat érkezik a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án. Elöl Somodi Maja (b) és Nógrádi Bence rövidpályás gyorskorcsolyázó viszi a m
Sport

Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei

MTI
2026. február 11. 09:00

Ma csak egy magyar versenyző lesz a jégen az olimpiai csapatból, aki short trackben érdekelt. Lássuk a részletes programot!

Ma csak egyetlenegy magyar versenyző, a short trackben érdekelt Kim Minszok indul a versenynapon, más magyar érdekeltségű versenyt nem rendeznek az olimpián. Lássuk a részletes programot!

ALPESISÍ

férfi szuperóriás-műlesiklás 11.30

CURLING

férfi selejtező:

  • Svédország-Olaszország,
  • Kanada-Németország,
  • Csehország-Egyesült Államok,
  • Kína - Nagy-Britannia

ÉSZAKI ÖSSZETETT (1)

  • egyéni normálsánc 10.00,
  • 10 km-es sífutás 13.45

GYORSKORCSOLYA (1)

férfi 1000 m (Kim Minseok) 18.30

HÓDESZKA

  • női félcső selejtező 10.30
  • férfi félcső selejtező 19.30

JÉGKORONG

férfiak, B csoport, 1. forduló:

  • Szlovákia-Finnország 16.40
  • Svédország-Olaszország 21.10

MŰKORCSOLYA (1)

jégtánc kűr 19.30

SÍLÖVÉSZET (1)

női 15 km 14.15

SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1)

női mogul selejtező 11.00, döntő 14.15

SZÁNKÓ (2)

  • női kettes 1. futam 17.00, 2. futam 18.53
  • férfi kettes, 1. futam 17.51, 2. futam 19.44

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
