Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei

Ma csak egyetlenegy magyar versenyző, a short trackben érdekelt Kim Minszok indul a versenynapon, más magyar érdekeltségű versenyt nem rendeznek az olimpián. Lássuk a részletes programot!

ALPESISÍ

férfi szuperóriás-műlesiklás 11.30

CURLING

férfi selejtező:

ÉSZAKI ÖSSZETETT (1)

GYORSKORCSOLYA (1)

férfi 1000 m (Kim Minseok) 18.30

HÓDESZKA

JÉGKORONG

férfiak, B csoport, 1. forduló:

