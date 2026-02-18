2026. február 18. szerda Bernadett
4 °C Budapest
Milánó, 2026. február 6.A magyar csapat érkezik a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án. Elöl Somodi Maja (b) és Nógrádi Bence rövidpályás gyorskorcsolyázó viszi a m
Sport

Sífutás, short track és alpesi sí a magyarok mai menüje: lássuk a szerdai programot Milánóban!

MTI
2026. február 18. 07:30

Ma újra egy csomó magyar versenyzőért szoríthatunk az olimpián; lássuk, kinek mikor lesz a versenye!

A tegnapi "pihenőnap" után ma újra számos magyar versenyzőért izgulhatunk az olimpiai versenyeken. Nézzük, kik és mikor csatolnak sílécet vagy korcsoláyt, kinek mikor lesz a versenye?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

ALPESISÍ (1)

női műlesiklás (Tóth Zita) 1. futam 10.00 és 2. futam 13.30

CURLING

női selejtező: Kína-Dánia, Egyesült Államok - Nagy-Britannia, Svédország-Koreai Köztársaság 9.05, Nagy-Britannia - Japán, Svájc-Dánia, Kanada-Olaszország, Kína-Svédország 19.05

férfi selejtező: Olaszország-Kanada, Kína-Csehország, Norvégia-Svájc, Egyesült Államok - Nagy-Britannia 14.05

HÓDESZKA (2)

férfi slopestyle döntő 11.20

női slopestyle döntő 14.30

JÉGKORONG

férfiak, negyeddöntő: Szlovákia-Németország 12.10, Kanada - Csehország/Dánia 16.40, Finnország-Svájc 18.10, Egyesült Államok-Svédország/Lettország 21.10

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (2)

férfi 500 m negyeddöntő (Moon Wonjun), elődöntő, döntő, női 3000 m-es váltó döntő 20.15

SÍFUTÁS (2)

női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi szabadstílusú csapatsprint (Büki Ádám, Kónya Ádám) selejtező 9.45 és 10.15, döntő 11.45 és 12.15

SÍLÖVÉSZET (1)

4x6 km női váltó 14.45

SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1)

női ugrás, selejtező 10.00 és 10.45, döntő 13.00

Címlapkép: Getty Images
#olimpia #síelés #sport #verseny #magyarok #program #jégkorong #téli olimpia #versenynaptár #olimpia2026 #milano

