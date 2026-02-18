Ronnie Hickmant, az NFL-es Cleveland Browns védőjátékosát hétfő hajnalban bántalmazták egy New York-i szállodában
Sífutás, short track és alpesi sí a magyarok mai menüje: lássuk a szerdai programot Milánóban!
Ma újra egy csomó magyar versenyzőért szoríthatunk az olimpián; lássuk, kinek mikor lesz a versenye!
A tegnapi "pihenőnap" után ma újra számos magyar versenyzőért izgulhatunk az olimpiai versenyeken. Nézzük, kik és mikor csatolnak sílécet vagy korcsoláyt, kinek mikor lesz a versenye?
ALPESISÍ (1)
női műlesiklás (Tóth Zita) 1. futam 10.00 és 2. futam 13.30
CURLING
női selejtező: Kína-Dánia, Egyesült Államok - Nagy-Britannia, Svédország-Koreai Köztársaság 9.05, Nagy-Britannia - Japán, Svájc-Dánia, Kanada-Olaszország, Kína-Svédország 19.05
férfi selejtező: Olaszország-Kanada, Kína-Csehország, Norvégia-Svájc, Egyesült Államok - Nagy-Britannia 14.05
HÓDESZKA (2)
férfi slopestyle döntő 11.20
női slopestyle döntő 14.30
JÉGKORONG
férfiak, negyeddöntő: Szlovákia-Németország 12.10, Kanada - Csehország/Dánia 16.40, Finnország-Svájc 18.10, Egyesült Államok-Svédország/Lettország 21.10
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (2)
férfi 500 m negyeddöntő (Moon Wonjun), elődöntő, döntő, női 3000 m-es váltó döntő 20.15
SÍFUTÁS (2)
női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi szabadstílusú csapatsprint (Büki Ádám, Kónya Ádám) selejtező 9.45 és 10.15, döntő 11.45 és 12.15
SÍLÖVÉSZET (1)
4x6 km női váltó 14.45
SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1)
női ugrás, selejtező 10.00 és 10.45, döntő 13.00
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Egy most megjelent könyvből kiderül, hogy az Internazionale legendás edzője, Helenio Herrera szisztematikusan doppingszerekkel látta el játékosait, köztük az utánpótláskorúakat is.
Mike Tyson és Floyd Mayweather április 25-én Kongóban lép ringbe egy bemutató mérkőzés keretében.
A Pavlova Maria és Szvjatcsenko Alekszej alkotta magyar műkorcsolyapáros kimagasló teljesítménnyel a negyedik helyet szerezte meg a milánó–cortinai téli olimpia páros versenyében.
Ma este veszi kezdetét a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakasza, az este folyamán négy rangos párharcot rendeznek
Az olimpia mai versenynapját magyarok nélkül rendezik meg, de ettől még bőven lesz izgalom a programban. Az alábbiakban megmutatjuk, mit lehet ma nézni.
Szenzációs magyar eredmény az olimpián! Negyedik lett a műkorcsolyapáros, közel volt a dobogó - videóval!
Fantasztikus negyedik helyet szerzett a magyar műkorcsolyapáros, Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej a hétfői kűr után.
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
A Budapest Bamako 2026-ban is elindult január végén, valamint már lehet nevezni a Bamako rally 2028-as versenyére is.
Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya kijelentette: azt szeretné, ha Salah a klubnál maradna.
Oscar Piastri úgy véli, egy elrontott rajt akár hét pozíció elvesztésébe is kerülhet idén egy adott versenyen.
Neymar vasárnap ismét a Santos mezében lépett pályára, miután két hónapja kisebb beavatkozást végeztek a bal térdén.
José Mourinho szerződése tartalmaz egy olyan záradékot, amely megnyithatja az utat a Real Madridhoz való visszatérése előtt.
A 25 éves ausztrál teniszező, Destanee Aiava váratlanul bejelentette visszavonulását, élesen bírálva a sportág kultúráját és a játékosokat érő online zaklatást.
A férfi váltó egy szerencsétlen kicsúszás miatt maradt le a döntőről, míg Végi Diána Laura a női 1000 méteres táv negyeddöntőjében esett ki.
Közel három éve, hogy Eden Hazard visszavonult a profi labdarúgástól, azóta pedig feltűnően kerüli a nyilvánosságot.
Ötvennégy éves korában váratlanul elhunyt Tre' Johnson korábbi NFL-játékos, akit pályafutása során a Pro Bowlba is beválasztottak.
Saját játékosaiba szállt bele páros lábbal a Barcika vezetőedzője: nem kímélte csapatát Kuttor Attila
Kuttor Attila szerint ugyan a csapat nagy része megfelelően teljesít, de mindig akad néhány játékos, aki tönkreteszi a mérkőzést.
Ma a short trackesek, és a magyar jégtánc-páros is megmutatja magát a téli olimpián: mutatjuk, hogy mikor.
Több meglepő eredmény is született a hétvégén a legjelentősebb bajnokságokban - lássuk, kinek hogy ment a hétvégén!
