Sífutás, short track és alpesi sí a magyarok mai menüje: lássuk a szerdai programot Milánóban!

Ma újra egy csomó magyar versenyzőért szoríthatunk az olimpián; lássuk, kinek mikor lesz a versenye!

A tegnapi "pihenőnap" után ma újra számos magyar versenyzőért izgulhatunk az olimpiai versenyeken. Nézzük, kik és mikor csatolnak sílécet vagy korcsoláyt, kinek mikor lesz a versenye?

ALPESISÍ (1)

női műlesiklás (Tóth Zita) 1. futam 10.00 és 2. futam 13.30

CURLING

női selejtező: Kína-Dánia, Egyesült Államok - Nagy-Britannia, Svédország-Koreai Köztársaság 9.05, Nagy-Britannia - Japán, Svájc-Dánia, Kanada-Olaszország, Kína-Svédország 19.05

férfi selejtező: Olaszország-Kanada, Kína-Csehország, Norvégia-Svájc, Egyesült Államok - Nagy-Britannia 14.05

HÓDESZKA (2)

férfi slopestyle döntő 11.20

női slopestyle döntő 14.30

JÉGKORONG

férfiak, negyeddöntő: Szlovákia-Németország 12.10, Kanada - Csehország/Dánia 16.40, Finnország-Svájc 18.10, Egyesült Államok-Svédország/Lettország 21.10

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA (2)

férfi 500 m negyeddöntő (Moon Wonjun), elődöntő, döntő, női 3000 m-es váltó döntő 20.15

SÍFUTÁS (2)

női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi szabadstílusú csapatsprint (Büki Ádám, Kónya Ádám) selejtező 9.45 és 10.15, döntő 11.45 és 12.15

SÍLÖVÉSZET (1)

4x6 km női váltó 14.45

SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1)

női ugrás, selejtező 10.00 és 10.45, döntő 13.00

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA