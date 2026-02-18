A VAR-rendszer bevezetése Európa top ligáiban sem hozta meg a várt eredményeket, a technológia használata mindenhol viták kereszttüzében áll.
Botrány tört ki a futballszövetségben: a főtitkár lemondását követelik, szerintük nincs joga ott ülni
Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) végrehajtó bizottságának egyik tagja nyíltan követelte Véron Mosengo-Omba főtitkár lemondását, mivel álláspontja szerint a sportvezető jogalap nélkül tölti be pozícióját - közölte a The Guardian.
Samir Sobha, a Mauritiusi Labdarúgó-szövetség elnöke kijelentette, hogy nem fogadja el Mosengo-Omba jelenlétét a CAF ülésein, mivel a 66 éves svájci-kongói jogász mandátuma lejárt. A szövetség belső szabályzata szerint a munkatársak kötelező nyugdíjkorhatára 63 év.
Ezt a határidőt az elnök vagy a főtitkár döntése alapján egyetlen alkalommal, legfeljebb három évvel lehet meghosszabbítani. Mosengo-Omba 2021 márciusában, 61 évesen lett főtitkár, majd 2022 októberében töltötte be 63. életévét. A Patrice Motsepe elnök által jóváhagyott hároméves hosszabbítás így 2025. október 15-én érvényét vesztette.
A szabályzat értelmében jelenleg jogalap nélkül foglalja el a tisztségét
– fogalmazott Sobha. Hozzátette: a főtitkár nincs abban a jogi helyzetben, hogy döntéseket hozzon vagy dokumentumokat írjon alá, ezért arra kérte az elnököt, hogy orvosolja a problémát. Sobha szerint az afrikai szövetségi elnökök többsége egyetért abban, hogy Mosengo-Omba megbízatása lejárt.
Motsepe a múlt pénteki, Dar es-Salaam-i végrehajtó bizottsági ülés után kitérő választ adott a kérdésre.
A nyugdíjazást a szabályaink és előírásaink határozzák meg. Ezeket az ügyeket nemcsak a jogszerűség, hanem a szervezetirányítás szempontjából is kezeljük. A CAF a legjobb döntést fogja meghozni a munkavállalókat illetően
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
– nyilatkozta az elnök. Mosengo-Omba sürgős családi okok miatt nem volt jelen az ülésen.
Sobha a főtitkári kérdésen túl a Rabatban rendezett, botrányos véget ért Afrika-kupa-döntővel kapcsolatban is élesen fogalmazott, és bocsánatot kért Marokkótól az "óriási igazságtalanságért". A házigazda Marokkó 1–0-ra veszítette el a mérkőzést, amelyen egy vitatott büntetőt követően a szenegáli játékosok elhagyták a pályát, majd a játék tizenöt perces szünet után folytatódott.
Sobha szerint a szabályok alapján a pályát elhagyó szenegáli labdarúgókat sárga lappal kellett volna figyelmeztetni. Hozzátette: bár a trófeát nem kell elvenni Szenegáltól, a szövetségnek el kell ismernie, hogy a marokkói válogatottat hátrányos megkülönböztetés érte.
A magyar sífutó páros, Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda a 25. helyen zárta a milánói-cortinai téli olimpia szabadstílusú csapatsprintjét.
A labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának rájátszásában ma este négy párharcot rendeznek a nyolcaddöntőbe jutásért.
Ma újra egy csomó magyar versenyzőért szoríthatunk az olimpián; lássuk, kinek mikor lesz a versenye!
Ronnie Hickmant, az NFL-es Cleveland Browns védőjátékosát hétfő hajnalban bántalmazták egy New York-i szállodában
A 2026-os milánói téli olimpia apropóján sportdietetikusok osztották meg, milyen táplálkozási elveket követnek az élsportolók.
A Liverpool vezetősége új szerződéssel készül megtartani középpályását, amely jelentős béremelést hozhat számára - csakhogy a cápák már köröznek.
Donald Trump az utolsó pillanatban dönthet úgy, hogy csatlakozik a milánó–cortinai téli olimpia záróeseményeihez.
A 2026-os cortinai téli olimpia egyik váratlan közösségimédia-sztárja nem sportoló, hanem egy 61 éves glasgow-i jégtechnikus.
Egy most megjelent könyvből kiderül, hogy az Internazionale legendás edzője, Helenio Herrera szisztematikusan doppingszerekkel látta el játékosait, köztük az utánpótláskorúakat is.
Mike Tyson és Floyd Mayweather április 25-én Kongóban lép ringbe egy bemutató mérkőzés keretében.
A Pavlova Maria és Szvjatcsenko Alekszej alkotta magyar műkorcsolyapáros kimagasló teljesítménnyel a negyedik helyet szerezte meg a milánó–cortinai téli olimpia páros versenyében.
Ma este veszi kezdetét a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakasza, az este folyamán négy rangos párharcot rendeznek
Az olimpia mai versenynapját magyarok nélkül rendezik meg, de ettől még bőven lesz izgalom a programban. Az alábbiakban megmutatjuk, mit lehet ma nézni.
Szenzációs magyar eredmény az olimpián! Negyedik lett a műkorcsolyapáros, közel volt a dobogó - videóval!
Fantasztikus negyedik helyet szerzett a magyar műkorcsolyapáros, Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej a hétfői kűr után.
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
A Budapest Bamako 2026-ban is elindult január végén, valamint már lehet nevezni a Bamako rally 2028-as versenyére is.
Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya kijelentette: azt szeretné, ha Salah a klubnál maradna.
Oscar Piastri úgy véli, egy elrontott rajt akár hét pozíció elvesztésébe is kerülhet idén egy adott versenyen.
Neymar vasárnap ismét a Santos mezében lépett pályára, miután két hónapja kisebb beavatkozást végeztek a bal térdén.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén