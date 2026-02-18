Botrány tört ki a futballszövetségben: a főtitkár lemondását követelik, szerintük nincs joga ott ülni

Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) végrehajtó bizottságának egyik tagja nyíltan követelte Véron Mosengo-Omba főtitkár lemondását, mivel álláspontja szerint a sportvezető jogalap nélkül tölti be pozícióját - közölte a The Guardian.

Samir Sobha, a Mauritiusi Labdarúgó-szövetség elnöke kijelentette, hogy nem fogadja el Mosengo-Omba jelenlétét a CAF ülésein, mivel a 66 éves svájci-kongói jogász mandátuma lejárt. A szövetség belső szabályzata szerint a munkatársak kötelező nyugdíjkorhatára 63 év.

Ezt a határidőt az elnök vagy a főtitkár döntése alapján egyetlen alkalommal, legfeljebb három évvel lehet meghosszabbítani. Mosengo-Omba 2021 márciusában, 61 évesen lett főtitkár, majd 2022 októberében töltötte be 63. életévét. A Patrice Motsepe elnök által jóváhagyott hároméves hosszabbítás így 2025. október 15-én érvényét vesztette.

A szabályzat értelmében jelenleg jogalap nélkül foglalja el a tisztségét

– fogalmazott Sobha. Hozzátette: a főtitkár nincs abban a jogi helyzetben, hogy döntéseket hozzon vagy dokumentumokat írjon alá, ezért arra kérte az elnököt, hogy orvosolja a problémát. Sobha szerint az afrikai szövetségi elnökök többsége egyetért abban, hogy Mosengo-Omba megbízatása lejárt.

Motsepe a múlt pénteki, Dar es-Salaam-i végrehajtó bizottsági ülés után kitérő választ adott a kérdésre.

A nyugdíjazást a szabályaink és előírásaink határozzák meg. Ezeket az ügyeket nemcsak a jogszerűség, hanem a szervezetirányítás szempontjából is kezeljük. A CAF a legjobb döntést fogja meghozni a munkavállalókat illetően

– nyilatkozta az elnök. Mosengo-Omba sürgős családi okok miatt nem volt jelen az ülésen.

Sobha a főtitkári kérdésen túl a Rabatban rendezett, botrányos véget ért Afrika-kupa-döntővel kapcsolatban is élesen fogalmazott, és bocsánatot kért Marokkótól az "óriási igazságtalanságért". A házigazda Marokkó 1–0-ra veszítette el a mérkőzést, amelyen egy vitatott büntetőt követően a szenegáli játékosok elhagyták a pályát, majd a játék tizenöt perces szünet után folytatódott.

CAF Africa Cup of Nations Szenegál 1 0 Marokkó Félidő: 0-0 2026. január 18. vasárnap 20:00 | Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat Hazai gólszerzők 94' Pape Gueye Vendég gólszerzők 48 Labdabirtoklási arány 52 108 Támadások 109 42 Veszélyes támadások 56 7 Kaput eltaláló lövések 3 4 Kaput elkerülő lövések 6 8 Szögletek 10 5 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 1 3 Blokkolt lövések 11 Adatlap létrehozva: 2026.02.18.

Sobha szerint a szabályok alapján a pályát elhagyó szenegáli labdarúgókat sárga lappal kellett volna figyelmeztetni. Hozzátette: bár a trófeát nem kell elvenni Szenegáltól, a szövetségnek el kell ismernie, hogy a marokkói válogatottat hátrányos megkülönböztetés érte.