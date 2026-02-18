2026. február 18. szerda Bernadett
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
akció sport a szabadban egy csoport gyerek szórakozik focizik a földes pályán.
Sport

Botrány tört ki a futballszövetségben: a főtitkár lemondását követelik, szerintük nincs joga ott ülni

Pénzcentrum
2026. február 18. 15:13

Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) végrehajtó bizottságának egyik tagja nyíltan követelte Véron Mosengo-Omba főtitkár lemondását, mivel álláspontja szerint a sportvezető jogalap nélkül tölti be pozícióját - közölte a The Guardian.

Samir Sobha, a Mauritiusi Labdarúgó-szövetség elnöke kijelentette, hogy nem fogadja el Mosengo-Omba jelenlétét a CAF ülésein, mivel a 66 éves svájci-kongói jogász mandátuma lejárt. A szövetség belső szabályzata szerint a munkatársak kötelező nyugdíjkorhatára 63 év.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezt a határidőt az elnök vagy a főtitkár döntése alapján egyetlen alkalommal, legfeljebb három évvel lehet meghosszabbítani. Mosengo-Omba 2021 márciusában, 61 évesen lett főtitkár, majd 2022 októberében töltötte be 63. életévét. A Patrice Motsepe elnök által jóváhagyott hároméves hosszabbítás így 2025. október 15-én érvényét vesztette.

A szabályzat értelmében jelenleg jogalap nélkül foglalja el a tisztségét

– fogalmazott Sobha. Hozzátette: a főtitkár nincs abban a jogi helyzetben, hogy döntéseket hozzon vagy dokumentumokat írjon alá, ezért arra kérte az elnököt, hogy orvosolja a problémát. Sobha szerint az afrikai szövetségi elnökök többsége egyetért abban, hogy Mosengo-Omba megbízatása lejárt.

Motsepe a múlt pénteki, Dar es-Salaam-i végrehajtó bizottsági ülés után kitérő választ adott a kérdésre.

A nyugdíjazást a szabályaink és előírásaink határozzák meg. Ezeket az ügyeket nemcsak a jogszerűség, hanem a szervezetirányítás szempontjából is kezeljük. A CAF a legjobb döntést fogja meghozni a munkavállalókat illetően

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

– nyilatkozta az elnök. Mosengo-Omba sürgős családi okok miatt nem volt jelen az ülésen.

Sobha a főtitkári kérdésen túl a Rabatban rendezett, botrányos véget ért Afrika-kupa-döntővel kapcsolatban is élesen fogalmazott, és bocsánatot kért Marokkótól az "óriási igazságtalanságért". A házigazda Marokkó 1–0-ra veszítette el a mérkőzést, amelyen egy vitatott büntetőt követően a szenegáli játékosok elhagyták a pályát, majd a játék tizenöt perces szünet után folytatódott.

CAF Africa Cup of Nations
Szenegál
1
0
Marokkó
Félidő: 0-0
2026. január 18. vasárnap 20:00
|
Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat
Hazai gólszerzők
94' Pape Gueye
Vendég gólszerzők
48
Labdabirtoklási arány
52
108
Támadások
109
42
Veszélyes támadások
56
7
Kaput eltaláló lövések
3
4
Kaput elkerülő lövések
6
8
Szögletek
10
5
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
1
3
Blokkolt lövések
11
Adatlap létrehozva: 2026.02.18.

Sobha szerint a szabályok alapján a pályát elhagyó szenegáli labdarúgókat sárga lappal kellett volna figyelmeztetni. Hozzátette: bár a trófeát nem kell elvenni Szenegáltól, a szövetségnek el kell ismernie, hogy a marokkói válogatottat hátrányos megkülönböztetés érte.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #foci #sport #afrika #nyugdíjkorhatár #labdarúgás #szabályok #vezető #futball #vezetők #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:13
14:51
14:42
14:28
13:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 18.
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
2026. február 18.
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
2026. február 18.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
2026. február 17.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
1 hete
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
3
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei
4
5 napja
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
5
2 napja
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza átutalás
A számlatulajdonos devizában kíván összeget átutalni a kedvezményezett számlájára. Három eset lehetséges: 1. deviza számlájáról azonos devizában kíván összeget átutalni 2. deviza számlájáról más devizában kíván összeget átutalni, eladási árfolyamon kerül átszámításra, 3. forint számlájáról deviza összeget kíván utalni, a bank ekkor szintén deviza eladási árfolyamon számolja át az összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 13:02
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 11:51
Tárgyalóasztalnál a háború: óriási a tét a genfi béketárgyalások második napján
Agrárszektor  |  2026. február 18. 14:31
Milliós bírsággal büntetnék, aki ilyen húst állít elő: itt készül a szigorítás
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel