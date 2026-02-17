2026. február 17. kedd Donát
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Milánó, 2026. február 6.Az olimpiai ötkarika a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások

MTI
2026. február 17. 08:22

Az olimpia mai versenynapját magyarok nélkül rendezik meg, de ettől még bőven lesz izgalom a programban. Az alábbiakban megmutatjuk, mit lehet ma nézni.

Ma egyetlen számban sem lesz magyar induló, ennek ellenére lesz mit nézni a téli olimpián; hét számban osztanak érmeket, lássuk a programot!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

BOB (1)

férfi kettes 3. futam 19.00 és 4. futam 21.05

CURLING

férfi selejtező: Svájc-Svédország, Egyesült Államok-Kína, Csehország-Németország 9.05, Németország-Svájc, Egyesült Államok-Olaszország, Kanada - Nagy-Britannia, Svédország-Norvégia 19.05

női selejtező: Svédország-Kanada, Olaszország-Japán, Dánia-Egyesült Államok, Koreai Köztársaság-Svájc 14.05

ÉSZAKI ÖSSZETETT (1)

egyéni nagysánc 10.00, 10 km-es sífutás 13.45

A téli olimpia hírei, érdekességek és eredmények a Sportonlineon; KATTINTS!

GYORSKORCSOLYA (2)

férfi és női és üldözéses csapatverseny elődöntő 14.30, döntő 16.28

HÓDESZKA (1)

női slopestyle döntő 13.00

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

JÉGKORONG

férfiak, a negyeddöntőbe jutásért: Németország-Franciaország 12.10, Svájc-Olaszország 12.10, Csehország-Dánia 16.40, Svédország-Lettország 21.10

MŰKORCSOLYA

női rövidprogram 18.45

SÍLÖVÉSZET (1)

4x7,5 km férfi váltó 14.30

SZABADSTÍLUSÚ SÍ (1)

női és férfi ugrás selejtező 10.45 és 13.30

férfi big air döntő 19.30

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#síelés #sport #verseny #program #gyorskorcsolya #jégkorong #téli olimpia #versenynaptár #olimpia2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:21
09:11
09:02
08:43
08:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 17.
Megszólalt az Answear hazai vezetője: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 16.
Megijedtek a sztrájktól a magyarok: mitől kezdtek el félni ennyien - minden egy irányba mutat
2026. február 16.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 17. kedd
Donát
8. hét
Február 17.
Húshagyókedd
Február 17.
Nemzetközi palacsintanap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
6 napja
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
3
6 napja
Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei
4
1 hete
Szabotázs a téli olimpián: terrorelhárítók lepték el a helyszín
5
4 napja
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatmarzs
A hitelkamatok és betéti kamatok a különbsége.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 06:29
Ezek a legjobb indukciós főzőlapok 2026-ban: sokszázezres csúcstermék bőgött le a nagy teszten
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 06:01
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
Agrárszektor  |  2026. február 17. 08:14
3 megyére is figyelmeztetést adtak ki: ha itt laksz, erre jobb, ha felkészülsz