Nagyon fontos tiltás szűnt meg az olimpián: ünnepelhetnek az orosz sportolók, évek óta vártak erre

Az Afrikai Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottságának egyik tagja nyíltan követelte a főtitkár lemondását, mivel álláspontja szerint az jogalap nélkül tölti be pozícióját.
Hat orosz és négy belarusz sportoló versenyezhet saját nemzeti zászlaja alatt a márciusi milánó–cortinai téli paralimpián. Ez az első alkalom Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, hogy a két ország versenyzői ilyen feltételek mellett indulhatnak - írta meg a BBC.
A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) szeptemberben oldotta fel a két ország sportolóira vonatkozó teljes körű eltiltást. Oroszország és Belarusz versenyzőit 2022-ben zárták ki a paralimpiai eseményekről, majd 2023-ban részleges enyhítést vezettek be, amely lehetővé tette a semleges zászló alatti indulást. Az érintett hat sportág nemzetközi szövetségei azonban akkor még fenntartották saját korlátozásaikat.
Decemberben fordulat következett be: Oroszország és Belarusz a Nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS) megnyerte a Nemzetközi Síszövetség (FIS) elleni fellebbezését. Mivel a FIS irányítja a síelést és a hódeszkázást, az ítélet értelmében a sportolók újra versenyezhetnek és kvalifikációs pontokat gyűjthetnek.
Az IPC megerősítette, hogy a tíz sportoló úgynevezett kétoldalú bizottsági (bipartite) meghívást kapott. Oroszország hat kvótához jutott: kettőt alpesi sízésben, kettőt sífutásban és kettőt hódeszkázásban szereztek, míg Belarusz négy indulási jogot kapott, valamennyit sífutásban. Ezeket a szabadkártyákat jellemzően olyan élsportolóknak ítélik oda, akik rendkívüli körülmények miatt nem tudták a hagyományos kvalifikációs úton kivívni a részvételt.
Az orosz indulók között szerepel Alekszej Bugajev háromszoros paralimpiai bajnok alpesi síző, valamint a világbajnoki érmes sífutók, Ivan Golubkov és Anasztaszija Bagijan is. Mindhárman januárban tértek vissza a nemzetközi porondra; visszatérésük óta Bugajev és Bagijan már világkupa-győzelmet is ünnepelhetett.
Lisa Nandy brit kulturális miniszter élesen bírálta a döntést. Véleménye szerint az orosz és belarusz zászló alatti indulás engedélyezése az ukrajnai invázió idején "szörnyű üzenetet küld", ezért felszólította az IPC-t a határozat sürgős felülvizsgálatára. A milánó–cortinai téli paralimpia március 6. és 15. között zajlik.
