Nagyon fontos tiltás szűnt meg az olimpián: ünnepelhetnek az orosz sportolók, évek óta vártak erre

Hat orosz és négy belarusz sportoló versenyezhet saját nemzeti zászlaja alatt a márciusi milánó–cortinai téli paralimpián. Ez az első alkalom Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, hogy a két ország versenyzői ilyen feltételek mellett indulhatnak - írta meg a BBC.

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) szeptemberben oldotta fel a két ország sportolóira vonatkozó teljes körű eltiltást. Oroszország és Belarusz versenyzőit 2022-ben zárták ki a paralimpiai eseményekről, majd 2023-ban részleges enyhítést vezettek be, amely lehetővé tette a semleges zászló alatti indulást. Az érintett hat sportág nemzetközi szövetségei azonban akkor még fenntartották saját korlátozásaikat.

Decemberben fordulat következett be: Oroszország és Belarusz a Nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS) megnyerte a Nemzetközi Síszövetség (FIS) elleni fellebbezését. Mivel a FIS irányítja a síelést és a hódeszkázást, az ítélet értelmében a sportolók újra versenyezhetnek és kvalifikációs pontokat gyűjthetnek.

Az IPC megerősítette, hogy a tíz sportoló úgynevezett kétoldalú bizottsági (bipartite) meghívást kapott. Oroszország hat kvótához jutott: kettőt alpesi sízésben, kettőt sífutásban és kettőt hódeszkázásban szereztek, míg Belarusz négy indulási jogot kapott, valamennyit sífutásban. Ezeket a szabadkártyákat jellemzően olyan élsportolóknak ítélik oda, akik rendkívüli körülmények miatt nem tudták a hagyományos kvalifikációs úton kivívni a részvételt.

A téli olimpia hírei, eredményei a Sportonlineon, a Pénzcentrum sportoldalán; KATTINTS!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az orosz indulók között szerepel Alekszej Bugajev háromszoros paralimpiai bajnok alpesi síző, valamint a világbajnoki érmes sífutók, Ivan Golubkov és Anasztaszija Bagijan is. Mindhárman januárban tértek vissza a nemzetközi porondra; visszatérésük óta Bugajev és Bagijan már világkupa-győzelmet is ünnepelhetett.

Lisa Nandy brit kulturális miniszter élesen bírálta a döntést. Véleménye szerint az orosz és belarusz zászló alatti indulás engedélyezése az ukrajnai invázió idején "szörnyű üzenetet küld", ezért felszólította az IPC-t a határozat sürgős felülvizsgálatára. A milánó–cortinai téli paralimpia március 6. és 15. között zajlik.