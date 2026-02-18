2026. február 18. szerda Bernadett
Az Orosz Föderáció nemzeti zászlaja és a Szent Bazil székesegyház látványa egy napsütéses napon Moszkvában, Oroszországban.
Sport

Nagyon fontos tiltás szűnt meg az olimpián: ünnepelhetnek az orosz sportolók, évek óta vártak erre

Pénzcentrum
2026. február 18. 16:43

Hat orosz és négy belarusz sportoló versenyezhet saját nemzeti zászlaja alatt a márciusi milánó–cortinai téli paralimpián. Ez az első alkalom Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, hogy a két ország versenyzői ilyen feltételek mellett indulhatnak - írta meg a BBC.

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) szeptemberben oldotta fel a két ország sportolóira vonatkozó teljes körű eltiltást. Oroszország és Belarusz versenyzőit 2022-ben zárták ki a paralimpiai eseményekről, majd 2023-ban részleges enyhítést vezettek be, amely lehetővé tette a semleges zászló alatti indulást. Az érintett hat sportág nemzetközi szövetségei azonban akkor még fenntartották saját korlátozásaikat.

Decemberben fordulat következett be: Oroszország és Belarusz a Nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS) megnyerte a Nemzetközi Síszövetség (FIS) elleni fellebbezését. Mivel a FIS irányítja a síelést és a hódeszkázást, az ítélet értelmében a sportolók újra versenyezhetnek és kvalifikációs pontokat gyűjthetnek.

Az IPC megerősítette, hogy a tíz sportoló úgynevezett kétoldalú bizottsági (bipartite) meghívást kapott. Oroszország hat kvótához jutott: kettőt alpesi sízésben, kettőt sífutásban és kettőt hódeszkázásban szereztek, míg Belarusz négy indulási jogot kapott, valamennyit sífutásban. Ezeket a szabadkártyákat jellemzően olyan élsportolóknak ítélik oda, akik rendkívüli körülmények miatt nem tudták a hagyományos kvalifikációs úton kivívni a részvételt.

Az orosz indulók között szerepel Alekszej Bugajev háromszoros paralimpiai bajnok alpesi síző, valamint a világbajnoki érmes sífutók, Ivan Golubkov és Anasztaszija Bagijan is. Mindhárman januárban tértek vissza a nemzetközi porondra; visszatérésük óta Bugajev és Bagijan már világkupa-győzelmet is ünnepelhetett.

Lisa Nandy brit kulturális miniszter élesen bírálta a döntést. Véleménye szerint az orosz és belarusz zászló alatti indulás engedélyezése az ukrajnai invázió idején "szörnyű üzenetet küld", ezért felszólította az IPC-t a határozat sürgős felülvizsgálatára. A milánó–cortinai téli paralimpia március 6. és 15. között zajlik.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #bíróság #ukrajna #oroszország #döntés #élsport #paralimpia #orosz-ukrán háború #eltiltás #olimpia2026

