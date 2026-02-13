A magyar élvonal rangadója mellett a német, francia, olasz és spanyol bajnokságból is érkeznek izgalmas összecsapások.
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
Büki Ádám és Kónya Ádám ismét versenyeznek sífutásban, de a magyarok programján kívül is bőven lesz mit nézni a mai versenynapon.
Már egy hete tart a téli olimpia, a pénteki versenynapon 7 számban is érmeket osztanak. Lássuk a programot, a magyarok szereplését: ma két magyar sífutó csatol lécet a lábára.
CURLING
Férfi selejtező (9.05)
- Kanada – Egyesült Államok
- Nagy-Britannia – Olaszország
- Kína – Norvégia
- Svájc – Csehország
19.05
- Svájc – Kína
- Csehország – Norvégia
- Németország – Olaszország
- Kanada – Svédország
Női selejtező
14.05
- Dánia – Svédország
- Kína – Svájc
- Egyesült Államok – Kanada
- Nagy-Britannia – Koreai Köztársaság
GYORSKORCSOLYA
16.00 – Férfi 10 000 m
HÓDESZKA
10.00 – Női krossz selejtező
14.46 – Döntő
19.30 – Férfi félcső döntő
JÉGKORONG
Férfiak
- Finnország – Svédország (B)
- Olaszország – Szlovákia (B)
- Franciaország – Csehország (A)
- Kanada – Svájc (A)
Nők
Negyeddöntők
MŰKORCSOLYA
19.00 – Férfi kűr
SÍFUTÁS
11.45 – Férfi 10 km szabadstílus (Büki Ádám, Kónya Ádám)
SÍLÖVÉSZET
14.00 – Férfi 10 km sprint
SZKELETON
16.00 / 17.48 – Női 1–2. futam
19.30 / 21.05 – Férfi 3–4. futam
Magyarország előkelő helyen szerepel a jutalmazásban - a kérdés csak az, mennyit kell az olimpia végén kifizetni majd a sportolóknak.
A fertőzésveszély, valamint a szobák kényelmetlensége miatt sok hokis fontolgatja, hogy alig egy hét után kiköltözik az olimpiai faluból.
A finn síugró-válogatott szövetségi kapitányát fegyelmi vétség miatt hazaküldték az olimpiáról, mert alkoholt fogyasztott, megszegve ezzel a csapat szabályait.
A nők 10 kilométeres szabadstílusú számában Frida Karlsson diadalmaskodott, és megszerezte második aranyérmét a játékokon. A két magyar a mezőny végén ért célba.
A Manchester United társtulajdonosát, Jim Ratcliffe-et "szélsőjobboldali narratíva" átvételével vádolják, miután azt mondta, hogy az Egyesült Királyságot a bevándorlók "gyarmatosítják".
A szánkós kijelentette, hogy a tiltás ellenére is a vitát keltő sisakjában fog versenyezni - a NOB azonban nem tolerálta ezt.
Bár jelenleg nem kiesők, a vezetőség nem volt elégedett az eredményekkel, így harmadszor is kirúgta edzőjét - egy szezonon belül.
Csütörtökön is sűrű program várja a sportolókat a milánói–cortinai téli olimpián, összesen kilenc számban osztanak érmet.
Bőségesen lesz mit nézni a hétvégén: ajánlónkban megmutatjuk, melyik meccsek lesznek várhatóan a legjobbak.
A Fizz Liga 22. fordulójában a pontazonossággal élen álló Ferencváros és Győri ETO FC mellett a harmadik Debreceni VSC is kulcsfontosságú mérkőzést játszik.
A Bournemouth 2-1-re nyert az Everton otthonában a Premier League 26. fordulójának keddi játéknapján.
A műkorcsolyaedző Benoit Richaud nem két-három, hanem csaknem húsz sportolóval dolgozik egyszerre az olimpián.
Elképesztő, mit kap az olimpián hibázó fiatal síugró: sorompóba állt a szövetség, nem tűrik a bántalmazásokat
A 19 éves sportoló mindössze 82 métert ugrott, így a lengyel csapat lemaradt a legjobb nyolc nemzet közé kerülésről.
Szembeszáll a NOB-bal az ukrán szánkós: hiába tiltották meg, akkor is abban a sisakban versenyez, amiben ő akar
Vlagyiszlav Heraszkovics kijelentette, hogy a NOB tiltása ellenére is viselni fogja a háború áldozatainak képeivel díszített sisakját a téli olimpián.
Súlyos baleset történt a milánói téli olimpia hódeszkás selejtezőjén: a kínai Liu Csia-jü a pálya közepén esett nagyot egy ugrást követően.
Ilia Malinin hátraszaltójával őrületbe hozta a milánói közönséget a műkorcsolya-csapatversenyen, és most minden szem rá szegeződik.
A Tottenham Hotspur menesztette Thomas Franket, aki mindössze nyolc hónapig irányította a londoni csapatot.
Roberto De Zerbi közös megegyezéssel távozott az Olympique Marseille vezetőedzői posztjáról - súlyos vereségeket szenvedett el a csapat.
