2026. február 13. péntek Ella, Linda
10 °C Budapest
Tesero, 2026. február 8.Büki Ádám a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia 10+10 kilométeres férfi tömegrajtos sífutóversenyén a teseroi Fabio Canal Sífutó és Sílövõ Központban 2026. február 8-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben

Pénzcentrum
2026. február 13. 08:20

Büki Ádám és Kónya Ádám ismét versenyeznek sífutásban, de a magyarok programján kívül is bőven lesz mit nézni a mai versenynapon.

Már egy hete tart a téli olimpia, a pénteki versenynapon 7 számban is érmeket osztanak. Lássuk a programot, a magyarok szereplését: ma két magyar sífutó csatol lécet a lábára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

CURLING
Férfi selejtező (9.05)

  • Kanada – Egyesült Államok
  • Nagy-Britannia – Olaszország
  • Kína – Norvégia
  • Svájc – Csehország

19.05

  • Svájc – Kína
  • Csehország – Norvégia
  • Németország – Olaszország
  • Kanada – Svédország

Női selejtező

14.05

  • Dánia – Svédország
  • Kína – Svájc
  • Egyesült Államok – Kanada
  • Nagy-Britannia – Koreai Köztársaság

GYORSKORCSOLYA

16.00 – Férfi 10 000 m 

HÓDESZKA
10.00 – Női krossz selejtező
14.46 – Döntő 
19.30 – Férfi félcső döntő 

JÉGKORONG

Férfiak

  • Finnország – Svédország (B)
  • Olaszország – Szlovákia (B)
  • Franciaország – Csehország (A)
  • Kanada – Svájc (A)

Nők

Negyeddöntők

MŰKORCSOLYA

19.00 – Férfi kűr

SÍFUTÁS

11.45 – Férfi 10 km szabadstílus (Büki Ádám, Kónya Ádám)

SÍLÖVÉSZET

14.00 – Férfi 10 km sprint 

SZKELETON

16.00 / 17.48 – Női 1–2. futam

19.30 / 21.05 – Férfi 3–4. futam 
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #síelés #sport #verseny #magyarok #program #magyar válogatott #jégkorong #téli olimpia #versenynaptár

