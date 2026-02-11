A Tottenham Hotspur menesztette Thomas Franket, aki mindössze nyolc hónapig irányította a londoni csapatot.
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
Ilia Malinin hátraszaltójával őrületbe hozta a milánói közönséget a műkorcsolya-csapatversenyen, és most minden szem rá szegeződik, ahogy az egyéni aranyéremért küzd a téli olimpián - jelentette a BBC.
A csapatversenyben ugyan hibázott, de így is ő volt az egyetlen versenyző, aki 200 pont fölött teljesített. Ezzel egypontos előnnyel biztosította az amerikai csapat aranyérmét Japán előtt. Amikor a keddi egyéni rövidprogramban kijavította a hibáit, azonnal az élre ugrott. A pénteki szabadkorcsolyája előtt kiváló pozícióban áll, hogy megszerezze második aranyérmét is.
A csapatversenyben ő hajtotta végre az első legális hátraszaltót az olimpián az 1976-os Terry Kubicka óta. A mozdulatot annak idején biztonsági okokból betiltották. Részben azonban olyan korcsolyázóknak köszönhetően, mint a francia Surya Bonaly – aki 1998-ban szabálytalanul, de sikeresen hajtotta végre –, újra engedélyezték. Malinin az első, aki az olimpián egy lábon landolta a hátraszaltót. Az elképesztő gyakorlatról itt egy videó:
"Ez az ő olimpiája, csak elveszíteni tudja" – mondta Robin Cousins olimpiai bajnok a BBC-nek.
Az elmúlt öt évben figyeltem, és rengeteget fejlődött. A tehetsége mindig megvolt, ebben a tekintetben nem evilági. Kicsit rendetlen? Igen, de élőben néztem, és megértettem. Már belenőtt ebbe a kissé különc stílusba – nem csiszolt, és nem is akarom, hogy az legyen
- fogalmazott a volt bajnok.
A 21 éves Malinin közel két és fél éve veretlen. Első olimpiájára a "Quad God" becenévvel érkezett, miután ő az egyetlen korcsolyázó, aki sikeresen ugrott négyszeres axelt – ehhez a levegőben négy és fél fordulatot kell megtennie, majd hátrafelé kell landolnia.
"Nem akartam teljes kapacitással menni. Jól akarom beosztani az erőmet az egyéni versenyig" – mondta a BBC-nek a csapatarany után.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A téli olimpia hírei, érdekességei és eredményei a Sportonlineon; KATTINTS IDE!
A szabadkorcsolyázásban Malinin szinte legyőzhetetlen. A decemberi Grand Prix-döntőn csak harmadik volt a rövidprogram után, de a kűrben 30 pontos fölénnyel nyert. Természetes atlétikussága mellé tökéletes edzéskörnyezet társul. Virginiában született kelet-európai bevándorlók gyermekeként, mindkét szülője Üzbegisztánt képviselte olimpiai műkorcsolyában.
Ha tudományos adatokkal vizsgáljuk, Malinin teljesítménye még lenyűgözőbb. Míg egy átlagos korcsolyázó tripla axelnél körülbelül 60 centiméter magasra emelkedik, Malinin négyszeres axelje mintegy 90 centiméterre repíti a levegőbe – ez egy NBA-játékos helyből ugrásához hasonló érték. A négy és fél fordulat végrehajtásához percenként körülbelül 350 fordulattal kell forognia, ami egy átlagos konyhai turmixgép sebességéhez hasonlítható.
Mindezt jégen, fémkorcsolyán kell landolnia, egyetlen lábra nehezedő hatalmas erővel, miközben megállítja a forgási lendületet – mindezt úgy, hogy közben nem szédül meg.
Amint megvan a Super Bowl győztese, az NFL már kész bajnoki sapkákkal, pólókkal és pulóverekkel várja a szurkolókat. De hova kerül azé a csapaté, akik...
A férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Klaebo, a nőknél pedig a svéd Linn Svahn diadalmaskodott a sífutás sprintversenyében a téli olimpián.
A Honvéd elnöke szerint a háromszoros világbajnok úszó januárban visszatért az edzésekhez, és ismét a dobogóra állást tűzte ki célul.
A magyar válogatott játékosa ha kitölti a két éves szerződését, csaknem 900 millió forintot vihet haza addig összesen.
Végi Diána Laura az 500 méter selejtezőjében búcsúzott, míg Mun Vondzsun továbbjutott 1000 méteren, Nógrádi Bence viszont kiesett. A vegyes váltó szintén nem jutott tovább.
Lőtt seb miatt megműtötték Keion White-ot, az NFL-ben szereplő San Francisco 49ers védőjátékosát, miután bokán találta egy lövedék a Super Bowl után.
A magyar sífutók egyikének sem sikerült továbbjutnia a milánói–cortinai téli olimpia klasszikus stílusú sprintversenyének selejtezőjéből: Büki Ádám a 90., Pónya Sára a 79. helyen végzett.
Lindsey Vonn egyáltalán nem bánja, hogy mégis bevállalta az olimpiai indulást, annak ellenére, hogy nagyon csúnyát esett a vasárnapi versenyen.
Jack Grealish közösségi oldalán jelentette be, hogy lábfejének fáradásos törése miatt megműtötték, így számára idő előtt véget ért az idény.
Kedden a legnépesebb magyar csapatot adó rövidpályás gyorskorcsolyázók is megkezdik a küzdelmet a milánói-cortinai téli olimpián.
A Seahawks eladásával kapcsolatban már beszéltek egy ideje a sportgazdaságban, a friss bajnoki cím pedig komolyan megdobja a várható összeget.
A téli olimpia szervezőinek nyilatkozata szerint „maximális figyelmet” fordítanak annak kivizsgálására, miért hibásodnak meg egyes érmek.
Újra Szoboszlaié a PL-forduló gólja: nézd meg újra ezt a hatalmas bombát, ilyen nincs minden hétvégén
A magyar válogatott csapatkapitányának parádés szabadrúgásgólja lett a Premier League 25. fordulójának legszebb találata.
Elképesztő jelenetek a pályán: játékos és szurkoló verekedtek össze a focimeccsen, a rendőrség is nyomoz + videó
Nyomozást indított a rendőrség egy tömeges verekedés ügyében, amely egy angliai alsóbb ligás labdarúgó-mérkőzés után tört ki.
Egy évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését az RB Leipziggel Gulácsi Péter, ám a következő idénytől már csak második számú kapusként számítanak rá.
Tényleg semmi sem menti meg a kieséstől az Európa Liga győztesét? Nagy bajban a Spurs, nem látszik a megoldás
Wayne Rooney szerint a Tottenham a kiesés ellen küzd: a csapat hét bajnoki óta nyeretlen, és jelenleg csak hat ponttal van a kiesőzóna felett.
Lindsey Vonn vasárnapi bukása újra kérdéseket vetett fel arról, vajon nem lenne-e néha jobb, ha egy sportolót nem engednek indulni súlyos sérülés után.
Észak-Anglia szeretné megrendezni az olimpiai és paralimpiai játékokat, hogy ezzel lendületet adjon annak a régiónak, amely évtizedek óta kiszorult az ország gazdasági és politikai fősodrából.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás