Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?

Ilia Malinin hátraszaltójával őrületbe hozta a milánói közönséget a műkorcsolya-csapatversenyen, és most minden szem rá szegeződik, ahogy az egyéni aranyéremért küzd a téli olimpián - jelentette a BBC.

A csapatversenyben ugyan hibázott, de így is ő volt az egyetlen versenyző, aki 200 pont fölött teljesített. Ezzel egypontos előnnyel biztosította az amerikai csapat aranyérmét Japán előtt. Amikor a keddi egyéni rövidprogramban kijavította a hibáit, azonnal az élre ugrott. A pénteki szabadkorcsolyája előtt kiváló pozícióban áll, hogy megszerezze második aranyérmét is.

A csapatversenyben ő hajtotta végre az első legális hátraszaltót az olimpián az 1976-os Terry Kubicka óta. A mozdulatot annak idején biztonsági okokból betiltották. Részben azonban olyan korcsolyázóknak köszönhetően, mint a francia Surya Bonaly – aki 1998-ban szabálytalanul, de sikeresen hajtotta végre –, újra engedélyezték. Malinin az első, aki az olimpián egy lábon landolta a hátraszaltót. Az elképesztő gyakorlatról itt egy videó:

"Ez az ő olimpiája, csak elveszíteni tudja" – mondta Robin Cousins olimpiai bajnok a BBC-nek.

Az elmúlt öt évben figyeltem, és rengeteget fejlődött. A tehetsége mindig megvolt, ebben a tekintetben nem evilági. Kicsit rendetlen? Igen, de élőben néztem, és megértettem. Már belenőtt ebbe a kissé különc stílusba – nem csiszolt, és nem is akarom, hogy az legyen

- fogalmazott a volt bajnok.

A 21 éves Malinin közel két és fél éve veretlen. Első olimpiájára a "Quad God" becenévvel érkezett, miután ő az egyetlen korcsolyázó, aki sikeresen ugrott négyszeres axelt – ehhez a levegőben négy és fél fordulatot kell megtennie, majd hátrafelé kell landolnia.

"Nem akartam teljes kapacitással menni. Jól akarom beosztani az erőmet az egyéni versenyig" – mondta a BBC-nek a csapatarany után.

A szabadkorcsolyázásban Malinin szinte legyőzhetetlen. A decemberi Grand Prix-döntőn csak harmadik volt a rövidprogram után, de a kűrben 30 pontos fölénnyel nyert. Természetes atlétikussága mellé tökéletes edzéskörnyezet társul. Virginiában született kelet-európai bevándorlók gyermekeként, mindkét szülője Üzbegisztánt képviselte olimpiai műkorcsolyában.

Ha tudományos adatokkal vizsgáljuk, Malinin teljesítménye még lenyűgözőbb. Míg egy átlagos korcsolyázó tripla axelnél körülbelül 60 centiméter magasra emelkedik, Malinin négyszeres axelje mintegy 90 centiméterre repíti a levegőbe – ez egy NBA-játékos helyből ugrásához hasonló érték. A négy és fél fordulat végrehajtásához percenként körülbelül 350 fordulattal kell forognia, ami egy átlagos konyhai turmixgép sebességéhez hasonlítható.

Mindezt jégen, fémkorcsolyán kell landolnia, egyetlen lábra nehezedő hatalmas erővel, miközben megállítja a forgási lendületet – mindezt úgy, hogy közben nem szédül meg.