Szabályosan bedrogozta játékosait a legendás edző: erről eddig miért nem beszélt senki?

Egy most megjelent könyvből kiderül, hogy az Internazionale legendás edzője, Helenio Herrera az 1960-as évek elején szisztematikusan doppingszerekkel látta el játékosait, köztük az utánpótláskorúakat is. A kötetben egykori labdarúgók vallomásai rajzolják ki a Grande Inter korszakának sötét oldalát - írta meg a The Guardian.

Ferruccio Mazzola, aki akkoriban az Inter utánpótlásában szerepelt – és a csapat sztárjának, Sandro Mazzolának az öccse volt –, 2004-es önéletrajzában arról számolt be, hogy Herrera "kísérleti nyulakként" használta a fiatalokat. A fehér tabletták bevétele után álmatlanság, hallucinációk és epilepsziás rohamokra emlékeztető remegés gyötörte őket, az utóhatás pedig napokig tartó kimerültségben nyilvánult meg.

Sok játékos vonakodott bevenni a szereket. Az idősebbek tanácsára a nyelvük alá rejtették a tablettákat, majd a mosdóban kiköpték azokat. Herrera azonban felkészült erre, és a doppingszert kávéba oldva adta be, személyesen ellenőrizve, hogy mindenki megkapja az adagját. Az utánpótlásban szinte lehetetlen volt nemet mondani, hiszen egy fiatal játékos nem engedhette meg magának, hogy szembeszálljon az edzővel.

Olyanok voltak, mint a bombák. Berobbantotta

– idézte fel Pierluigi Gambogi, korabeli ifjúsági játékos.

A mellékhatások brutálisnak bizonyultak. Gambogi legjobb barátja, Marcello Giusti egy 1962-es tartalékcsapat-mérkőzésen – amelyen pályára sem lépett – bevett egy fehér tablettát. A találkozó után teljesen kivetkőzött magából: a falakra mászott, és habzott a szája. Herrera nem törődött vele, a csapatbuszt nélküle indíttatta el.

Olaszország Inter Milan Piaci érték: 666,80M Edző: Cristian Chivu Bajnokság: Italian Serie A Jelenlegi helyezés: #1 Italian Serie A helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Inter Milan 25 20 1 4 60 21 39 61 2. AC Milan 24 15 8 1 40 18 22 53 3. Napoli 25 15 5 5 38 25 13 50 Adatlap létrehozva: 2026.02.17.

Az Olasz Labdarúgó-szövetség az 1961–62-es szezontól bevezette a doppingellenőrzést, ám a rendszert könnyedén kijátszották. "Ezerféle módja volt a kijátszásnak" – mondta Franco Zaglio, az Inter egykori középpályása. A legelterjedtebb trükk az volt, hogy egy "tiszta" játékos – általában csere – vizeletmintáját adták le a doppingolt labdarúgó helyett. A nemzetközi kupamérkőzéseken pedig egyáltalán nem végeztek ellenőrzést. Carlo Petrini, a Genoa és a Milan egykori csatára önéletrajzában részletesen leírta a módszert: "tiszta" vizelettel töltött fiolákat rejtettek el a fürdőköpenyek bélésében, amelyekből enyhe nyomásra a mintavételi edénybe lehetett engedni a folyadékot.

Ferruccio Mazzola könyve családi konfliktust is szült: bátyja, Sandro Mazzola először tagadta az állításokat, az Inter pedig 2005-ben rágalmazás miatt beperelte Ferrucciót. A 2008-as ítélet azonban nem adott igazat a klubnak. A bíróság kimondta: az Inter nem tudta bizonyítani, hogy a könyvben leírtak valótlanok lennének.

Azóta Sandro Mazzola álláspontja is megváltozott. A szerzőnek adott interjújában részletesen elmesélte, hogyan kerülte el a szerek bevételét: a tablettát a nyelve alá rejtette, majd később a cipőjébe csúsztatta. Az egyik masszőrjével megvizsgáltatta a készítmény összetételét, és kiderült, hogy Simpamináról – a korabeli Olaszországban forgalmazott amfetaminkészítményről – volt szó.