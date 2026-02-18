Szabályosan tüntetnek a szurkolók a VAR-rendszer ellen: ezek már a végnapok?

A VAR-rendszer bevezetése Európa top ligáiban sem hozta meg a várt eredményeket, a technológia használata mindenhol viták kereszttüzében áll - erről ír cikkében a BBC.

"Azt hiszem, elfelejtettük, miért vezettük be a VAR-t" - jelentette ki Roberto Rosetti, az UEFA játékvezetői bizottságának vezetője a múlt héten. Kijelentése nem csak az angol Premier League-re vonatkozott, hanem egész Európára, és a "mikroszkopikus" videóbírói beavatkozások elszaporodására utalt.

Miközben Angliában sokan úgy vélik, hogy a VAR más országokban jobban működik, a BBC Sport vizsgálata szerint a helyzet korántsem ilyen egyszerű. A technológia minden top európai bajnokságban komoly viták forrása.

A Bundesligában a szurkolók kezdettől fogva ellenezték a VAR-t. A német stadionokban rendszeresen láthatók "Videobeweis abschaffen" (Szüntessék meg a VAR-t!) feliratú transzparensek. Az Augsburg szurkolói a Heidenheim elleni vasárnapi mérkőzésen például hatalmas tiltakozó akciót szerveztek, egyik transzparensükön ez állt: "A futball VAR-ral olyan, mint a lóverseny szamarakkal".

A hivatalos német adatok szerint a beavatkozások aránya magasabb Németországban, de a hibák gyakorisága szinte azonos az angollal: Angliában 16 mérkőzésenként, Németországban 15,66 mérkőzésenként fordul elő egy hiba. A német szövetség (DFB) különböző taktikákkal próbálja javítani a VAR megítélését, legutóbb például Knut Kircher játékvezetői vezető egy teljes szombati játéknapon a televíziós stúdióban ült, hogy magyarázza a döntéseket.

Spanyolországban a La Liga tavaly nyáron teljesen lecserélte a játékvezetői bizottságát, és elsőként különválasztotta a VAR-bírók szerepét. Egy 15 fős, kizárólag videóbíróként dolgozó csapatot hoztak létre, ám ez sem oldotta meg a problémákat. Guillem Balague, a BBC Sport szakértője szerint "a VAR bonyolultabbá tette a játékot ahelyett, hogy megtisztította volna".

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az olasz Serie A egyedi helyzetben van: míg a játékosok, edzők és a média ugyanolyan hevesen panaszkodik, mint angol társaik, az átlagos olasz szurkoló "nem tudja elképzelni a modern futballt VAR nélkül" - mondja Davide Chinellato, a La Gazzetta dello Sport tudósítója. Sőt, Olaszországban sokan több, nem pedig kevesebb beavatkozást szeretnének.

A francia Ligue 1-ben a legmagasabb a beavatkozási arány, gyakorlatilag minden második mérkőzésen használják a VAR-t. Az első 198 mérkőzésen 83 VAR-beavatkozás történt, és a hibák száma is magasabb: 11,65 mérkőzésenként egy, szemben az angol 16-tal. A kritikák itt főként a klubvezetők részéről érkeznek, akik a rendszer 25 millió eurós éves költségét is sokallják a jelenlegi pénzügyi helyzetben.

Úgy tűnik, minden ligában közös probléma, amit Rosetti is említett: a szurkolók és szakértők folyamatosan azt kérdezik, "hol van a VAR?", ami a technológia fokozatos térnyeréséhez vezetett a játék egyre több területén. Ezt a folyamatot nehéz lesz megállítani.