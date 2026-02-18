A fiúknak se jött össze: nem jutott döntőbe a Kónya-Büki sífutó kettős

A magyar sífutó páros nem jutott be a döntőbe a milánói–cortinai téli olimpia szerdai versenynapján rendezett szabadstílusú csapatsprint versenyszámban. A Kónya Ádám és Büki Ádám alkotta duó a mezőny végén, a 26. helyen zárta a selejtezőt.

A Fiemme-völgyben kijelölt másfél kilométeres távon összesen 27 páros állt rajthoz verőfényes napsütésben. A selejtezőben a versenyzőket 15 másodperces időközönként indították. A rangsor az egyéni időeredmények összeadásával alakult ki, amely alapján az első 15 duó kvalifikálta magát a délelőtt 11.45-kor rajtoló döntőbe.

A várakozásokkal ellentétben nem a norvég páros teljesített a legjobban, noha Johannes Hösflot Klaebo – aki kilenc téli olimpiai aranyérmével minden idők legsikeresebb versenyzője – a legrövidebb idő alatt futotta le a távot. Társának, Einar Hedegartnak azonban csupán a 25. legjobb eredményt sikerült elérnie. Így összesítésben az amerikai páros bizonyult a leggyorsabbnak 5:45.72 perces idővel.

A magyar kettős 49.19 másodperces hátránnyal fejezte be a selejtezőt, amellyel egyedül a kazah versenyzőket sikerült megelőzniük. A harmadik téli olimpiáján részt vevő Kónya a 45. legjobb egyéni időt futotta, míg társa, Büki az 54. eredményt érte el. Ezzel a teljesítménnyel a magyar páros számára véget ért a verseny.

címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor, MTI/MTVA