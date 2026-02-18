2026. február 18. szerda Bernadett
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tesero, 2026. február 8.Büki Ádám a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia 10+10 kilométeres férfi tömegrajtos sífutóversenyén a teseroi Fabio Canal Sífutó és Sílövõ Központban 2026. február 8-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

A fiúknak se jött össze: nem jutott döntőbe a Kónya-Büki sífutó kettős

MTI
2026. február 18. 11:43

A magyar sífutó páros nem jutott be a döntőbe a milánói–cortinai téli olimpia szerdai versenynapján rendezett szabadstílusú csapatsprint versenyszámban. A Kónya Ádám és Büki Ádám alkotta duó a mezőny végén, a 26. helyen zárta a selejtezőt.

A Fiemme-völgyben kijelölt másfél kilométeres távon összesen 27 páros állt rajthoz verőfényes napsütésben. A selejtezőben a versenyzőket 15 másodperces időközönként indították. A rangsor az egyéni időeredmények összeadásával alakult ki, amely alapján az első 15 duó kvalifikálta magát a délelőtt 11.45-kor rajtoló döntőbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A várakozásokkal ellentétben nem a norvég páros teljesített a legjobban, noha Johannes Hösflot Klaebo – aki kilenc téli olimpiai aranyérmével minden idők legsikeresebb versenyzője – a legrövidebb idő alatt futotta le a távot. Társának, Einar Hedegartnak azonban csupán a 25. legjobb eredményt sikerült elérnie. Így összesítésben az amerikai páros bizonyult a leggyorsabbnak 5:45.72 perces idővel.

KATTINTS a téli olimpia friss híreiért, eredményeiért a Sportonlineon!

A magyar kettős 49.19 másodperces hátránnyal fejezte be a selejtezőt, amellyel egyedül a kazah versenyzőket sikerült megelőzniük. A harmadik téli olimpiáján részt vevő Kónya a 45. legjobb egyéni időt futotta, míg társa, Büki az 54. eredményt érte el. Ezzel a teljesítménnyel a magyar páros számára véget ért a verseny.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #síelés #sport #verseny #eredmények #sportoló #élsport #téli olimpia #olimpia2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:02
11:51
11:43
11:28
11:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 17.
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 18.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
2026. február 18.
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
2026. február 17.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
7 napja
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
3
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei
4
5 napja
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
5
2 napja
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
PÉNZÜGYI KISOKOS
Token
Biztonsági eszköz, amely egy pár percig érvényes jelszót generál, ezt az internetbank alkalmazásba történő belépéskor kell megadni. A token egy kódgenerátor, amely egy - a használat időpontjától és a token sorozatszámától függő - egyszer felhasználható (kb. 30 másodpercig érvényes) kódot szolgáltat. Biztonságos módja lehet az internetes és mobil bankolásnak valamint a befektetési számlák kezelésének, hiszen a megjelenő kódot csak a tulajdonos láthatja. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 11:51
Tárgyalóasztalnál a háború: óriási a tét a genfi béketárgyalások második napján
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 10:05
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
Agrárszektor  |  2026. február 18. 11:28
Kisebb lett rengeteg élelmiszer: itt a lista, erre készülj vásárláskor
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel