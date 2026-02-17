Végleges, hogy újra ringbe lép Mike Tyson: igazi legenda lesz az ellenfele

Mike Tyson és Floyd Mayweather április 25-én Kongóban lép ringbe egy bemutató mérkőzés keretében - írta meg a Yahoo Sports.

A két bokszoló hivatalosan is megállapodott a Kongói Demokratikus Köztársaságban megrendezendő gáláról. A mérkőzés helyszíne szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen ugyanott rendezték az 1974-es legendás "Rumble in the Jungle" összecsapást Muhammad Ali és George Foreman között.

A találkozót először 2025 szeptemberében jelentették be, majd a részletek kidolgozása lelassult, de mostanra megerősítették az április 25-i időpontot. A mérkőzés bemutató jellegű lesz, így nem számít bele Mayweather 50-0-s profi mérlegébe.

A hírek szerint a mérkőzés nyolc darab kétperces menetből állhat, módosított szabályok szerint. Tyson nyilvánosan is megerősítette a megállapodást: "Aláírtuk, és meg fog történni!" - nyilatkozta.

Az esemény több mint két évtizeddel Tyson utolsó hivatalos győzelme után kerül megrendezésre, amely 2003. február 22-én volt Clifford Etienne ellen. Legutóbb 2024. november 15-én lépett ringbe, amikor nyolc menetben kikapott Jake Paultól. Tyson korábban beszélt arról, hogy majdnem meghalt a Paul elleni mérkőzésre való felkészülés során.

A 48 éves Mayweather hivatalosan továbbra is veretlen 50-0-s mérleggel, és rendszeresen részt vesz bemutató mérkőzéseken. Legutóbb 2024. augusztus 24-én lépett ringbe John Gotti III ellen. Bár az április 25-i esemény nem változtat a hivatalos rekordokon, két korábbi bajnokot hoz össze egy olyan helyszínen, amely szorosan kapcsolódik a boksztörténelemhez, és világszerte nagy figyelmet fog kapni.