A Pavlova Maria és Szvjatcsenko Alekszej alkotta magyar műkorcsolyapáros kimagasló teljesítménnyel a negyedik helyet szerezte meg a milánó–cortinai téli olimpia páros versenyében.
Végleges, hogy újra ringbe lép Mike Tyson: igazi legenda lesz az ellenfele
Mike Tyson és Floyd Mayweather április 25-én Kongóban lép ringbe egy bemutató mérkőzés keretében - írta meg a Yahoo Sports.
A két bokszoló hivatalosan is megállapodott a Kongói Demokratikus Köztársaságban megrendezendő gáláról. A mérkőzés helyszíne szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen ugyanott rendezték az 1974-es legendás "Rumble in the Jungle" összecsapást Muhammad Ali és George Foreman között.
A találkozót először 2025 szeptemberében jelentették be, majd a részletek kidolgozása lelassult, de mostanra megerősítették az április 25-i időpontot. A mérkőzés bemutató jellegű lesz, így nem számít bele Mayweather 50-0-s profi mérlegébe.
A hírek szerint a mérkőzés nyolc darab kétperces menetből állhat, módosított szabályok szerint. Tyson nyilvánosan is megerősítette a megállapodást: "Aláírtuk, és meg fog történni!" - nyilatkozta.
Az esemény több mint két évtizeddel Tyson utolsó hivatalos győzelme után kerül megrendezésre, amely 2003. február 22-én volt Clifford Etienne ellen. Legutóbb 2024. november 15-én lépett ringbe, amikor nyolc menetben kikapott Jake Paultól. Tyson korábban beszélt arról, hogy majdnem meghalt a Paul elleni mérkőzésre való felkészülés során.
A 48 éves Mayweather hivatalosan továbbra is veretlen 50-0-s mérleggel, és rendszeresen részt vesz bemutató mérkőzéseken. Legutóbb 2024. augusztus 24-én lépett ringbe John Gotti III ellen. Bár az április 25-i esemény nem változtat a hivatalos rekordokon, két korábbi bajnokot hoz össze egy olyan helyszínen, amely szorosan kapcsolódik a boksztörténelemhez, és világszerte nagy figyelmet fog kapni.
Egy most megjelent könyvből kiderül, hogy az Internazionale legendás edzője, Helenio Herrera szisztematikusan doppingszerekkel látta el játékosait, köztük az utánpótláskorúakat is.
Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya kijelentette: azt szeretné, ha Salah a klubnál maradna.
Oscar Piastri úgy véli, egy elrontott rajt akár hét pozíció elvesztésébe is kerülhet idén egy adott versenyen.
Neymar vasárnap ismét a Santos mezében lépett pályára, miután két hónapja kisebb beavatkozást végeztek a bal térdén.
José Mourinho szerződése tartalmaz egy olyan záradékot, amely megnyithatja az utat a Real Madridhoz való visszatérése előtt.
A 25 éves ausztrál teniszező, Destanee Aiava váratlanul bejelentette visszavonulását, élesen bírálva a sportág kultúráját és a játékosokat érő online zaklatást.
A férfi váltó egy szerencsétlen kicsúszás miatt maradt le a döntőről, míg Végi Diána Laura a női 1000 méteres táv negyeddöntőjében esett ki.
Közel három éve, hogy Eden Hazard visszavonult a profi labdarúgástól, azóta pedig feltűnően kerüli a nyilvánosságot.
Ötvennégy éves korában váratlanul elhunyt Tre' Johnson korábbi NFL-játékos, akit pályafutása során a Pro Bowlba is beválasztottak.
Saját játékosaiba szállt bele páros lábbal a Barcika vezetőedzője: nem kímélte csapatát Kuttor Attila
Kuttor Attila szerint ugyan a csapat nagy része megfelelően teljesít, de mindig akad néhány játékos, aki tönkreteszi a mérkőzést.
Ma a short trackesek, és a magyar jégtánc-páros is megmutatja magát a téli olimpián: mutatjuk, hogy mikor.
Több meglepő eredmény is született a hétvégén a legjelentősebb bajnokságokban - lássuk, kinek hogy ment a hétvégén!
Történelmi jelentőségű sporteseményre készül az Egyesült Államok: a UFC véglegesítette, hogy június 14-én a Fehér Ház kertjében rendez profi küzdősport-gálát.
Visszalépett Alexandre Pato befektetői csoportja a Colchester United megvásárlásától, így ismét meghiúsult az angol League Two-ban szereplő klub tulajdonosváltása.
A videóbíró-rendszer (VAR) használata túlságosan "mikroszkopikussá" vált, és kezd eltávolodni eredeti céljától – figyelmeztet az UEFA bíráskodásért felelős igazgatója.
Vasárnapi meccselőzetesekkel jövünk a Pénzcentrumon; lássuk, milyen meccseket rendeznek ma a topligákban?
A horvát tréner az idény végéig szóló megállapodást kötött az angol élvonalbeli együttessel.
A két helyszínen mindössze három nap alatt elfogyott az olimpiai faluban ingyenesen kiosztott óvszer.
