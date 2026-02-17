Akarsz úgy enni, mint egy olimpikon? Most te is megtudhatod, milyen ez: durva, mit fogyasztanak

A Liverpool vezetősége új szerződéssel készül megtartani középpályását, amely jelentős béremelést hozhat számára - csakhogy a cápák már köröznek.
A 2026-os milánói téli olimpia apropóján sportdietetikusok osztották meg, milyen táplálkozási elveket követnek az élsportolók, és ezek közül melyek azok, amelyeket bárki könnyedén beépíthet a mindennapjaiba - írta a CNN.
Az olimpiai faluban naponta mintegy 3400 adag ételt szolgálnak fel hat különböző étkezési ponton, nagyjából 3000 tojás és 450 kilogramm tészta felhasználásával. Az élsportolók számára azonban nem csupán az számít, mit esznek, hanem az is, hogy mikor. Kristen Gravani, a Stanford Egyetem sportdietetikusa és Dan Benardot, az Emory Egyetem professzora – aki több amerikai olimpiai csapat táplálkozási szakértője is volt – egyaránt hangsúlyozza az időzítés fontosságát. Kiemelik, hogy az edzés előtti és utáni étkezés alapvetően befolyásolja a teljesítményt és a regenerációt.
Benardot szerint az egyik leggyakoribb hiba, hogy a sportolók éhgyomorra edzenek. Amikor az amerikai maratoni válogatott tagjaival dolgozott a 2004-es athéni olimpián, már az első beszélgetéskor kiderült, hogy reggel étkezés nélkül futnak.
Egyetek egy keveset edzés előtt – nem kell sok, csak annyi, hogy a vércukorszint és a hidratáltság normális legyen
– tanácsolta nekik. Gravani ehhez hozzáteszi: edzés előtt ideális egy alacsony rosttartalmú gyümölcs vagy néhány sós keksz, esetleg egy banán kevés mogyoróvajjal. Edzés után pedig a fehérje és a szénhidrát kombinációja a leghatékonyabb, például egy turmix fehérjeporral, gyümölccsel és folyadékkal.
A regenerálódást gyulladáscsökkentő hatású ételek is segíthetik. Benardot szerint a céklalé javíthatja a zsíranyagcserét és csökkentheti az izomfájdalmat. Jessica Arquette, az Ohio Egyetem sportdietetikusa kiemeli az antioxidánsok – mint az A-, C- és E-vitamin, a szelén –, valamint az omega-3 zsírsavak szerepét. Ezek főként a színes zöldségekben, gyümölcsökben, olajos magvakban és halakban találhatók meg. Gravani szerint a meggylé és az áfonya szintén egyre népszerűbb az edzés utáni regeneráció támogatásában.
A magaslaton és hideg környezetben versenyző sportolók számára különösen fontos a vörösvértest-képzést támogató tápanyagok – a vas, a B12-vitamin és a folsav – megfelelő bevitele. A ritkább levegőben a szervezetnek több hemoglobinra van szüksége az oxigén megkötéséhez, enélkül idő előtti kifáradás léphet fel.
Benardot arra is felhívja a figyelmet, hogy a növényi eredetű vas felszívódása jelentősen javítható C-vitaminnal. Például, ha a spenóthoz citromlevet adunk, a vas a szervezet számára sokkal jobban hasznosítható formává alakul.
A szakértők egyöntetűen a változatosságot tartják az egyik legfontosabb alapelvnek. Benardot szerint nincs tökéletes étel, ezért érdemes napról napra variálni az összetevőket. Ha tegnap zöld színű zöldséget vagy gyümölcsöt ettünk, ma válasszunk narancsszínűt, mert ezek eltérő fitotápanyagokat tartalmaznak.
Gravani hozzáteszi, hogy a színes, változatos étrend nemcsak a regenerálódást segíti, hanem a bélflóra egészségét is támogatja. A fehérjebevitelnél szintén kulcsfontosságú az időzítés: háromóránként 20-40 gramm fehérje fogyasztása bizonyítottan hatékonyabb az izomépítés szempontjából, mint az egyszeri, nagy adag bevitele.
A napi három bőséges étkezés helyett mind Benardot, mind Gravani a gyakoribb, kisebb adagokat javasolja, ami napi három főétkezést és két-három kisétkezést jelent. Benardot hangsúlyozza: nem arról van szó, hogy többet kell enni, hanem arról, hogy a megszokott mennyiséget egyenletesebben kell elosztani a nap folyamán. Így stabilabb marad a vércukorszint, elkerülhetők az energiamélypontok, a szervezet pedig hatékonyabban hasznosítja a tápanyagokat.
Mike Tyson és Floyd Mayweather április 25-én Kongóban lép ringbe egy bemutató mérkőzés keretében.
A Pavlova Maria és Szvjatcsenko Alekszej alkotta magyar műkorcsolyapáros kimagasló teljesítménnyel a negyedik helyet szerezte meg a milánó–cortinai téli olimpia páros versenyében.
Ma este veszi kezdetét a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakasza, az este folyamán négy rangos párharcot rendeznek
Az olimpia mai versenynapját magyarok nélkül rendezik meg, de ettől még bőven lesz izgalom a programban. Az alábbiakban megmutatjuk, mit lehet ma nézni.
Szenzációs magyar eredmény az olimpián! Negyedik lett a műkorcsolyapáros, közel volt a dobogó - videóval!
Fantasztikus negyedik helyet szerzett a magyar műkorcsolyapáros, Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej a hétfői kűr után.
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
A Budapest Bamako 2026-ban is elindult január végén, valamint már lehet nevezni a Bamako rally 2028-as versenyére is.
Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya kijelentette: azt szeretné, ha Salah a klubnál maradna.
Oscar Piastri úgy véli, egy elrontott rajt akár hét pozíció elvesztésébe is kerülhet idén egy adott versenyen.
Neymar vasárnap ismét a Santos mezében lépett pályára, miután két hónapja kisebb beavatkozást végeztek a bal térdén.
José Mourinho szerződése tartalmaz egy olyan záradékot, amely megnyithatja az utat a Real Madridhoz való visszatérése előtt.
A 25 éves ausztrál teniszező, Destanee Aiava váratlanul bejelentette visszavonulását, élesen bírálva a sportág kultúráját és a játékosokat érő online zaklatást.
A férfi váltó egy szerencsétlen kicsúszás miatt maradt le a döntőről, míg Végi Diána Laura a női 1000 méteres táv negyeddöntőjében esett ki.
Közel három éve, hogy Eden Hazard visszavonult a profi labdarúgástól, azóta pedig feltűnően kerüli a nyilvánosságot.
Ötvennégy éves korában váratlanul elhunyt Tre' Johnson korábbi NFL-játékos, akit pályafutása során a Pro Bowlba is beválasztottak.
Saját játékosaiba szállt bele páros lábbal a Barcika vezetőedzője: nem kímélte csapatát Kuttor Attila
Kuttor Attila szerint ugyan a csapat nagy része megfelelően teljesít, de mindig akad néhány játékos, aki tönkreteszi a mérkőzést.
Ma a short trackesek, és a magyar jégtánc-páros is megmutatja magát a téli olimpián: mutatjuk, hogy mikor.
Több meglepő eredmény is született a hétvégén a legjelentősebb bajnokságokban - lássuk, kinek hogy ment a hétvégén!
Történelmi jelentőségű sporteseményre készül az Egyesült Államok: a UFC véglegesítette, hogy június 14-én a Fehér Ház kertjében rendez profi küzdősport-gálát.
