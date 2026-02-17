2026. február 17. kedd Donát
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli felvétel egy nőről, aki egy tál friss marhahúsos cobb salátát eszik lágytojással és kávéval egy kávézó asztalánál. Élvezi egészséges és tápláló ebédjét. Az egészséges és kiegyensúlyozott étrend fenntartása. Az egés
Sport

Akarsz úgy enni, mint egy olimpikon? Most te is megtudhatod, milyen ez: durva, mit fogyasztanak

Pénzcentrum
2026. február 17. 18:22

A 2026-os milánói téli olimpia apropóján sportdietetikusok osztották meg, milyen táplálkozási elveket követnek az élsportolók, és ezek közül melyek azok, amelyeket bárki könnyedén beépíthet a mindennapjaiba - írta a CNN.

Az olimpiai faluban naponta mintegy 3400 adag ételt szolgálnak fel hat különböző étkezési ponton, nagyjából 3000 tojás és 450 kilogramm tészta felhasználásával. Az élsportolók számára azonban nem csupán az számít, mit esznek, hanem az is, hogy mikor. Kristen Gravani, a Stanford Egyetem sportdietetikusa és Dan Benardot, az Emory Egyetem professzora – aki több amerikai olimpiai csapat táplálkozási szakértője is volt – egyaránt hangsúlyozza az időzítés fontosságát. Kiemelik, hogy az edzés előtti és utáni étkezés alapvetően befolyásolja a teljesítményt és a regenerációt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Benardot szerint az egyik leggyakoribb hiba, hogy a sportolók éhgyomorra edzenek. Amikor az amerikai maratoni válogatott tagjaival dolgozott a 2004-es athéni olimpián, már az első beszélgetéskor kiderült, hogy reggel étkezés nélkül futnak.

Egyetek egy keveset edzés előtt – nem kell sok, csak annyi, hogy a vércukorszint és a hidratáltság normális legyen

– tanácsolta nekik. Gravani ehhez hozzáteszi: edzés előtt ideális egy alacsony rosttartalmú gyümölcs vagy néhány sós keksz, esetleg egy banán kevés mogyoróvajjal. Edzés után pedig a fehérje és a szénhidrát kombinációja a leghatékonyabb, például egy turmix fehérjeporral, gyümölccsel és folyadékkal.

A regenerálódást gyulladáscsökkentő hatású ételek is segíthetik. Benardot szerint a céklalé javíthatja a zsíranyagcserét és csökkentheti az izomfájdalmat. Jessica Arquette, az Ohio Egyetem sportdietetikusa kiemeli az antioxidánsok – mint az A-, C- és E-vitamin, a szelén –, valamint az omega-3 zsírsavak szerepét. Ezek főként a színes zöldségekben, gyümölcsökben, olajos magvakban és halakban találhatók meg. Gravani szerint a meggylé és az áfonya szintén egyre népszerűbb az edzés utáni regeneráció támogatásában.

A magaslaton és hideg környezetben versenyző sportolók számára különösen fontos a vörösvértest-képzést támogató tápanyagok – a vas, a B12-vitamin és a folsav – megfelelő bevitele. A ritkább levegőben a szervezetnek több hemoglobinra van szüksége az oxigén megkötéséhez, enélkül idő előtti kifáradás léphet fel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Benardot arra is felhívja a figyelmet, hogy a növényi eredetű vas felszívódása jelentősen javítható C-vitaminnal. Például, ha a spenóthoz citromlevet adunk, a vas a szervezet számára sokkal jobban hasznosítható formává alakul.

A szakértők egyöntetűen a változatosságot tartják az egyik legfontosabb alapelvnek. Benardot szerint nincs tökéletes étel, ezért érdemes napról napra variálni az összetevőket. Ha tegnap zöld színű zöldséget vagy gyümölcsöt ettünk, ma válasszunk narancsszínűt, mert ezek eltérő fitotápanyagokat tartalmaznak.

Gravani hozzáteszi, hogy a színes, változatos étrend nemcsak a regenerálódást segíti, hanem a bélflóra egészségét is támogatja. A fehérjebevitelnél szintén kulcsfontosságú az időzítés: háromóránként 20-40 gramm fehérje fogyasztása bizonyítottan hatékonyabb az izomépítés szempontjából, mint az egyszeri, nagy adag bevitele.

A napi három bőséges étkezés helyett mind Benardot, mind Gravani a gyakoribb, kisebb adagokat javasolja, ami napi három főétkezést és két-három kisétkezést jelent. Benardot hangsúlyozza: nem arról van szó, hogy többet kell enni, hanem arról, hogy a megszokott mennyiséget egyenletesebben kell elosztani a nap folyamán. Így stabilabb marad a vércukorszint, elkerülhetők az energiamélypontok, a szervezet pedig hatékonyabban hasznosítja a tápanyagokat.
Címlapkép: Getty Images
#sport #diéta #vitamin #edzés #étrend #egészséges életmód #egészségmegőrzés #élsport #téli olimpia #olimpia2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:31
18:22
18:15
18:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 17.
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 17.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
2026. február 17.
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat
2026. február 17.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 17. kedd
Donát
8. hét
Február 17.
Húshagyókedd
Február 17.
Nemzetközi palacsintanap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
6 napja
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
3
6 napja
Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei
4
1 hete
Szabotázs a téli olimpián: terrorelhárítók lepték el a helyszín
5
4 napja
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
PÉNZÜGYI KISOKOS
SWIFT
A SWIFT kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik. A nemzetközi átutalást indító banknál a kedvezményezett bankjának SWIFT kódját kell megadni

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 19:01
OnlyFans bevételeiről vallott Molnár Anikó: súlyos pénzt ajánlottak neki egyetlen találkozóért
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 18:03
Kvíz: Minden vágyad, hogy távoli helyeket láss? Ismerd fel a világ leghíresebb épületeit képekről!
Agrárszektor  |  2026. február 17. 18:31
Felszólítás érkezett: március 31-én lejár a határidő, ezt el kell intézni
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel