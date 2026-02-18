2026. február 18. szerda Bernadett
5 °C Budapest
Labdarúgó focista lábai a labdával állva, közelkép.
Sport

Európa északi végén az Inter, nagy tettre készül a Qarabag: ez lesz ma a BL-ben

Pénzcentrum
2026. február 18. 10:13

A labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának rájátszásában ma este négy párharcot rendeznek a nyolcaddöntőbe jutásért. Az előző idényben döntőt játszó Internazionale norvégiai vendégjátékkal kezdi meg a küzdelmet.

Az Internazionale ellenfele, a Bodö/Glimt történelmi mérföldkőhöz érkezett, mivel a Rosenborg és a Molde után harmadik norvég klubként szerepel a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában. Skandináv csapat legutóbb az 1996–1997-es szezonban élte túl a csoportkört, akkor a Rosenborg hajtotta végre ezt a bravúrt. A mostani rivális nem ismeretlen az olasz együttes számára. A felek az 1978–1979-es idényben, a Kupagyőztesek Európa-kupájában már összecsaptak, akkor a milánóiak összesítésben 7–1-es győzelemmel jutottak tovább.

Az Inter kiváló formában, hat egymást követő győzelemmel a háta mögött érkezik a skandináv túrára. Legutóbb szombaton, a Serie A rangadóján 3–2-re győzte le a Juventust, így jelenleg vezeti az olasz bajnokságot.

Nemzetközi  |  2025-2026
UEFA Bajnokok Ligája
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
24
2.
Bayern München
21
3.
Liverpool
18
4.
Tottenham Hotspur
17
5.
FC Barcelona
16
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kylian Mbappé
(Real Madrid)
13
2.
Harry Kane
(Bayern München)
8
3.
Erling Haaland
(Manchester City)
7
4.
Gabriel Martinelli
(Arsenal)
6
5.
Anthony Gordon
(Newcastle United)
6
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.02.17.

A szerdai játéknap talán legizgalmasabb összecsapásának az Olimpiakosz és a Bayer Leverkusen mérkőzése ígérkezik. A felek ebben a szezonban már találkoztak: a hetedik fordulóban a görög együttes hazai pályán 2–0-ra nyert. Ezzel a sikerrel az Olimpiakosz véget vetett a német klubok elleni, 2011 óta húzódó nyeretlenségi sorozatának.

Történelmi pikantériát ad a Club Brugge és az Atlético Madrid találkozójának, hogy az eddigi két európai kupapárharcukból mindkettőt a belgák nyerték meg. Először az 1977–1978-as BEK-ben, majd az 1991–1992-es KEK negyeddöntőjében diadalmaskodtak. A legutóbbi két összecsapásuk során, a 2022–2023-as BL-csoportkörben egy 2–0-s brugge-i győzelem és egy gól nélküli döntetlen született.

Különleges mérkőzésre készül a Qarabag. Az azeri együttes – amely a selejtezőben a magyar bajnok Ferencvárost búcsúztatta – országa első képviselőjeként játszik a BL egyenes kieséses szakaszában. A történelmi jelentőségű találkozón a Newcastle Unitedet látják vendégül.

A párharcok visszavágóit jövő kedden rendezik. A lebonyolítási rendszer értelmében az alapszakasz első nyolc helyezettje automatikusan bejutott a legjobb tizenhat közé, míg a 9–24. helyen végzett csapatok az ezen a héten kezdődő párharcokban küzdenek meg a fennmaradó nyolc kiadó helyért.

A szerdai program a következő:
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #2025 #bajnokok ligája #bl #internazionale #előzetes #nemzetközi foci #juventus #beharangozó

