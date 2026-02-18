Videón az olimpia legcukibb pillanata: elszabadult kutya szállt be a versenybe, célfotó is van róla

Váratlan négylábú látogató zavarta meg a téli olimpia női sífutóversenyének selejtezőjét a téli olimpián. A pályára tévedt kutya a versenyzők után eredt, ami egyszerre váltott ki derültséget és riadalmat a sportolók, valamint a nézők körében.

Az olaszországi téli olimpia versenyei már eddig is szolgáltak látványos győzelmekkel és szívszorító vereségekkel, szerdán azonban egy szokatlan incidens színesítette az eseményeket. A Teseróban rendezett női sífutó-csapatverseny selejtezője alatt egy farkasra emlékeztető eb jelent meg a pályán, és a versenyzők nyomába eredt.

A felvételek tanúsága szerint az élénk állat láthatóan élvezte a figyelmet, majd két elhaladó síelőt vett üldözőbe. A horvát és a görög versenyző mögött egészen a célvonalig szaladt, ami nagy derültséget keltett a pálya szélén álló nézőkben. Az esetről itt egy videó:

A versenyt követően több sportoló is kommentálta a hívatlan vendég felbukkanását. A selejtező leggyorsabb idejét elérő svéd Jonna Sundling úgy nyilatkozott, hogy aranyosnak találta a jelenetet. Norvég riválisa, az ötödik helyen végző Astrid Øyre Slind humorosan megjegyezte:

Egy kutya a legkisebb problémám, egy svéd a legnagyobb.

Mások kevésbé voltak derűsek a kutya hirtelen felbukkanása miatt. Az argentin Nahiara Díaz González elmondta: "Azt gondoltam: Mi a fenét keres itt egy kutya?" Az utolsó helyen végző görög versenyző, Konsztantina Haralambidu pedig bevallotta: attól félt, hogy az állat valójában egy farkas.

Fredrik Aukland sífutó-szakértő szerint a kutya megjelenése akár balesethez is vezethetett volna. A verseny után jelentkezett a kétéves eb tulajdonosa, aki elárulta: az állat neve Nazgûl, és feltehetően otthonról szökött meg.

Egyszerűen eltűnt. Nagyon kedves, ugyanakkor makacs, édes és kifejezetten barátkozó kutya. Mindig keresi az emberekkel a kapcsolatot, nem bánt senkit

– nyilatkozta a norvég VG hírportálnak.

Az idei téli olimpián nem ez volt az első eset, hogy kutyák tűntek fel a helyszíneken. Korábban egy amerikai csapatmezt viselő ebet láttak a műkorcsolya-verseny mellett üldögélni. A hét elején pedig az a felvétel terjedt el villámgyorsan az interneten, amelyen egy játékos kutya szakította meg a lesiklóversenyt, miközben csúszkálva próbált elmenekülni üldözője elől. A nézők és néhány versenyző is mosolyogva figyelte, ahogy a négylábú végigvágtatott a pálya jelentős részén.